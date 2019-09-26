Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020

Россия может быть отстранена от летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за возможных манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Данные московской лаборатории были подделаны перед тем, как были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В ВАДА подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.

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Тучи вокруг российского спорта начали сгущаться еще после ОИ-2012 в Лондоне, а громыхнуло два года спустя, когда на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм о допинге в российской легкой атлетике, полный свидетельств очевидцев.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) создало независимую комиссию по расследованию поднятых в фильме проблем, которая выяснила, чиновники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и российские спортсмены регулярно давали взятки инспекторам допинг-контроля, а Московская антидопинговая лаборатория, по указанию ее директора Григория Родченкова, манипулировала с пробами, в том числе тысячами уничтожала допинг-пробы перед проверками.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение о временном приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Родченков подал в отставку и, уехав в США, начал давать показания, в том числе и о допинговых нарушения на олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В мае 2016 года была сформирована вторая независимая комиссия ВАДА, которую возглавил профессор Ричард Макларен. В своем докладе он утверждал, что в Сочи существовала система подмены токсичных допинг-проб на чистые, сданные российскими спортсменами заранее, и к ней были причастны государственные структуры — Минспорт, Центр спортивной подготовки и ФСБ.

Исполком МОК принял решение не отстранять всю сборную России от участия ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, к соревнованиям не были допущены российские легкоатлеты и тяжелоатлеты, а также ряд представителей других видов спорта.

По итогам разбирательств в Спортивном арбитражном суде Россия лишилась 4 медалей Сочи-2014, а больше десятка топ-спортсменов были дисквалифицированы за манипуляции с пробами.

Российский спорт ждали проверки еще двух комиссий: Самюэля Шмида, проверявшего сведения о государственном участии в допинг-системе, и Дениса Освальда, изучавшего применение допинга спортсменами.

По их итогам МОК в декабре 2017-го отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимних Играх-2018 «из-за систематического нарушения антидопинговых правил». В Пхенчхан отправились только приглашенные специальной комиссией МОК российские спортсмены; они выступали там под нейтральным флагом.

Долгий путь искупления

В феврале 2018 года, после завершения игр в Пхенчхане Россия вернула полноценный статус ОКР. Его восстановление должно было произойти «автоматически» в том случае, если после проверки всех олимпийских проб не будет зафиксировано других нарушений со стороны россиян. Несмотря на мельдониевый скандал вокруг керлингистов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой, МОК не стал упрямиться.

Осенью 2018-го РУСАДА снова обрел статус соответствия кодексу WADA — после 3-летней изоляции от мировой антидопинговой системы. Руководство организации пережило тотальную чистку — сейчас там не осталось ни одного человека из прежней команды, причастной к самому громкому допинг-скандалу в истории.

Статус РУСАДА вернули «авансом» — Россия должна была выполнить ряд условий, в том числе признать выводы из доклада Шмида (тех, где утверждалось участие в допинговой системе государственных лиц) и предоставить доступ к данным Системы управления лабораторной информацией (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории и к пробам.

Министр спорта Павел Колобков согласился с докладом Шмида максимально непублично — в переписке с ВАДА. А вот с доступом экспертов едва не случился провал. Комиссия в срок до 31 декабря 2018 года получила только часть базы лаборатории.

Процедуру не завершили сразу потому, что оборудование, привезенное экспертами, не прошло сертификацию по российским законам. Это если говорить формально, неформально же — Минспорта и Следственный комитет, контролирующие процесс, нажали на тормоз.

К счастью, в ВАДА не пошли на принцип, закрыв глаза на срыв сроков, благо база данных все же была получена.

Доказательная база

Электронная база (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории хранит важные знания о российских спортсменах, их допинг-пробах и изменениях, которые вносились в базу, в том числе и во время самого мутного периода в российском спорте.

Того, что предшествовал домашним Играм-2014 в Сочи, и того самого, с которого и начались расследования ВАДА. Любые странности и несовпадения могут превратиться в официальные доказательства манипуляций с конкретными пробами.

У ВАДА имелась копия базы, полученная от информатора, но требовался верифицированный источник информации, который Россия уже не могла бы не признать в качестве доказательств по делам скомпрометировавших себя атлетов.

Уже сообщалось о 43 делах против российских спортсменов, еще 298 подозрительных случаев было обнаружено только по итогам проверки базы данных.

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Тем не менее, опасности повторного отстранения эти допинговые дела не несли, так как все относились к прошлому, а большинство спортсменов-нарушителей уже отбывают дисквалификацию или завершили карьеры, лишившись медалей. Наказание же за допинг-систему Россия уже понесла.

Редакторские правки СК РФ

Однако, в сентябре 2019 года в зарубежных СМИ появилась информация о том, что представленная в ВАДА база данных изменялась после 2017 года — когда Московская лаборатория находилась в ведении Следственного комитета России.

Позже информацию подтвердил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск.

ВАДА инициировало процесс отстранения РУСАДА. Теперь России дадут 3 недели на объяснения. Эксперты ВАДА нашли несоответствия в полученных данных. Конечно, ВАДА должно вновь отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система Михаэль Аск

По информации The Telegraph, изменения в электронную базу данных вносились уже после окончания допингового кейса из Сочи-2014 — в течение последних 18 месяцев.

Сергей Хрычиков Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года. Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в ВАДА объяснения этих несоответствий

23 сентября о несоответствиях в базе данных Московской лаборатории официально объявило ВАДА, обсудившее вопрос на заседании исполкома.

«Расследование отдела и независимых экспертов в области цифровой криминалистики привело к открытию процедуры по несоответствию РУСАДА кодексу.

Обеспечение подлинности LIMS и лежащих в ее основе необработанных данных было одним из критических условий для соответствия РУСАДА, когда исполком восстанавливал агентство в правах в сентябре 2018-го.

РУСАДА и Министерство спорта России получили копии отчетов ВАДА, в которых подробно описаны случаи несоответствия, российская сторона получила три недели на то, чтобы дать комментарий, а также ответить на конкретные вопросы.

Как только ответ будет получен и проанализирован, ВАДА, отдел по расследованиям и независимые эксперты отчитаются перед Комитетом по соответствию, чтобы тот сформировал официальную рекомендацию исполкому ВАДА.

Для этого процесса не может быть установлен срок, так как все процедуры должны быть соблюдены, однако WADA заверило, что проведет процесс надежно и как можно быстрее», — говорится в заявлении.

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что что из базы данных Московской антидопинговой лаборатории была удалена информация о некоторых положительных пробах.

Возможные последствия

Первые последствия очередного скандала появились практически сразу же. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики, не особо скрывая, что доверия к организации нет, в том числе, и из-за ситуации вокруг базы данных.

Несмотря на то, что нынешнее руководство РУСАДА и ВФЛА не может отвечать за ситуации, которые происходили без их участия, международным организациям это уже не слишком интересно. Слишком низко упала репутация российского спорта.

Маргарита Пахноцкая Заместитель генерального директора РУСАДА РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью. С другой стороны, есть документы — международный кодекс, стандарты — и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения — ни к лаборатории, ни к образцам.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вместе со статусом РУСАДА под угрозой окажутся перспективы участия России на Олимпиаде-2020.

Судя по тому, что на основании доклада Комиссии по соответствию исполком ВАДА уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году. Станислав Поздняков

Опасность отстранения России от Олимпиады в Токио вполне реальна. Раньше правила были лояльнее: за допуск к Олимпиаде спортсменов из проблемных стран отвечал МОК.

По новому Международному стандарту атлеты той страны, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

Согласно новым правилам ВАДА, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру.

Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу

Вот ключевые выдержки из международного стандарта, касающиеся той ситуации, в которой оказалась Россия:

11.1 Потенциальные последствия несоответствия Кодексу

11.1.1.10 […] исключение следующих Лиц от участия или посещения Олимпийских игр […] и/или других Соревнований в течение определенного периода:

(a) Национального Олимпийского Комитета и/или Национального Паралимпийского Комитета страны;

(b) Представителей этой страны и/или Национального Олимпийского Комитета и/или национального Паралимпийского Комитета этой страны;

(c) и/или Спортсменов и Персонал Спортсмена, связанных с этой страной и/или Национальным Олимпийским Комитетом и/или Национальным Паралимпийским Комитетом и/или национальной федерацией этой страны;

А вот объяснение, насколько серьезные меры может принять ВАДА для наказания нарушителей:

11.2.4 Последствия для Подписавшейся стороны, налагаемые в определенном случае, пойдут настолько далеко, как это будет необходимо для того, чтобы достичь основополагающих целей Кодекса. В частности, они будут достаточными для того, чтобы мотивировать к полному Соответствию Кодексу рассматриваемую Подписавшуюся сторону, чтобы наказать за несоответствие Подписавшуюся сторону, предотвратить дальнейшее несоответствие рассматриваемой Подписавшейся стороны и/или других Подписавшихся сторон, и для стимулирования всех Подписавшихся сторон в обеспечении достижения ими и поддержания полного и своевременного соответствия Кодексу во все время.

На данный момент проблема касается только Олимпийских игр, но теоретически этот пункт подходит для любого вида спорта, где Международная федерация следует кодексу ВАДА, даже футбола.

О том, что сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), например, сообщил целый ряд зарубежных СМИ.

Представители Российского футбольного союза в свою очередь заявили, что никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДA нет.

Президент УЕФА Александер Чеферин отмахнулся от расспросов на эту тему, сказав, что вопрос находится в юрисдикции ФИФА.

Кто виноват и что делать?

Вопросы у ВАДА в данной ситуации не к РУСАДА, хотя на кону стоит дальнейшая судьба организации. Агентство в последние годы не имело никакого отношения к Московской антидопинговой лаборатории, не имело доступа к базе данных и и уж точно не могло ее изменить.

Юрий Ганус Генеральный директор РУСАДА В этой ситуации WADA ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей России, лишь от тех лиц, которые курируют московскую лабораторию. РУСАДА к этому не имела никакого отношения. Меры должны принимать те, кто контролировал и курирует московскую лабораторию. Мы два независимых субъекта. В данном случае РУСАДА тоже получила эти документы, потому что это не просто вопрос соответствия РУСАДА, это вопрос соответствия всего российского спорта. Условия, связанные с лишением соответствия, будут просто ужасающими для нашей спортивной организации, они отбросят и спорт, и антидопинговую систему на многие годы назад. На самом деле, все очень серьезно.

Вопросы к спортивным руководителям страны — министру спорта Павлу Колобкову, и президенту ОКР Станиславу Позднякову. Чиновники признают ситуацию очень сложной, но проблема в том, что они тоже не имели никакого контроля над ней, как не имели доступа к электронной базе.

Все жесткие диски из Московской антидопинговой лаборатории находились в распоряжении Следственного комитета РФ, который изъял их из Московской антидопинговой лаборатории еще в 2017-м — в рамках уголовного дела против Родченкова.

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Именно силовикам теперь придется за три недели сочинять правдоподобную версию, благо заготовки у них уже есть — еще пару лет назад Следственный комитет озвучивал предположения об удаленном доступе посторонних к базе, намекая на то, что перебежчик Родченков специально правил ее, чтобы скомпрометировать российских спортсменов.

«Следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.

Об уязвимости базы также было известно представителям ВАДА, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа.

Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств.

Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и МОК», — сообщала в ноябре 2017-го официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Правда, изменения, о которых идет речь теперь, были сделан в базе уже после 2017 года — в период, когда Московская лаборатория находилась под контролем Следственного комитета, была опечатана, а улики и вещественные доказательства собраны.

Так что свалить все на зарубежных хакеров будет проблематично.

Надеяться на лучшее, готовиться к худшему

Худшим вариантом развития событий после возможного повторного лишения РУСАДА статуса соответствия, как уже говорилось раньше, будет недопуск России на Олимпиаду-2020 в Токио, а при совсем ужасном развитии событий — и на прочие международные соревнования.

Ухудшает положение дел и то, что решение по этой ситуации в отношении России будет приниматься уже в период, когда приступят к выполнению своих обязанностей новый президент и вице-президент ВАДА.

И для них эта ситуация будет вызовом, с учетом той критики которой подверглось организация год назад за слишком мягкие по отношению к России решения.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что одной Олимпиадой россияне не отделаются, но, возможно, им удастся выступать под нейтральным флагом.

Очень вероятен так называемый ускоренный процесс, который прописан в п.9.5 Стандарта по соответствию. Будет вынесено решение по соответствию базы данных московской лаборатории, который применит исполком WADA. У нашей страны был опыт, когда РУСАДА было в статусе несоответствия. Сборная участвовала в Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. Как минимум этот опыт уже применим. На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий. Маргарита Пахноцкая

На то, чтобы спастись от очередной катастрофы, российскому спорту осталось меньше трех недель. Будем ждать. 0