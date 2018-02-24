Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале

Злосчастный допинг

Новость о том, что бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу стала настоящим шоком. Не успели россияне как следует забыть историю Александра Крушельницкого, как на Играх-2018 появились новые проблемы.

В данном случае факт применения допинга подтвердили быстро. Это сделал президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Название запрещенного препарата он называть не стал, лишь уточнив, что теперь речь не идет о мельдонии.

Александр Зубков Президент Федерации бобслея России Я не владею информацией о препарате, поэтому пока не могу комментировать. Мы не понимаем, как вещество попало в ее организм. Проба одна чистая, а через пять дней непонятно, что происходит. 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено.

Лечение больного сердца

Изначально некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой запрещенный препарат попал в организм Надежды Сергеевой через капли для носа. Однако, когда стало известно название препарата, то стало очевидно, что это неверно.

В пробе россиянки обнаружен триметазидин, который применяют при ишемической болезни сердца, стенокардии, хориоретинальных сосудистых нарушениях, головокружениях сосудистого происхождения, шуме в ушах.

Всемирное антидопинговое агентство внесло триметазидин в список запрещенных еще в 2014 году, так что врачи и спортсмены должны были хорошо понимать, что принимать его профессиональным спортсменам никак нельзя.

Пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова сделала заявление, в котором указала на совсем низкую дозу препарата в организме Сергеевой, хотя это никоим образом не снимает с нее ответственности.

Анна Макарова Пресс-атташе Федерации бобслея России Пока полной информации нет. Спортсменка пока находится в Корее. У нас есть две пробы, 13 февраля была отрицательная проба, 18-го после гонки почему-то оказалась положительная. Насколько нам известно, доза препарата совсем низкая. Это сердечный препарат, это не допинг как таковой, но субстанция эта занесена в список запрещенных. Обычно подобные препараты прописывают людям пожилого возраста. Никаких подобных препаратов врач сборной не выписывал ей.

Руководитель делегации олимпийских атлетов из Россиии вовсе обвинил спортсменку в халатности, полагая, что она случайно приняла триметазидин.

Станислав Поздняков Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Мы получили уведомление, что в пробе Сергеевой найден запрещенный препарат, который известен как предуктал, это средство для поддержки миокарда, которое в основном используется пожилыми людьми. Три года назад этот препарат попал в запрещенный список, с тех пор он никак не может использоваться спортсменкой. Федерация будет проводить собственное расследование. К сожалению, этот случай говорит о степени халатности, проявленной спортсменкой, она нас подвела. Не думаю, что халатность можно вылечить. В первую очередь это должно проходить в федерации, поскольку они работают со спортсменами, они живут с ними и должны прекрасно отдавать себе отчет. Может быть, в другой ситуации это бы не стало таким громким случаем, если бы не Олимпийские игры и текущий статус нашей делегации здесь. Конечно, обидно, но это не уменьшает заслуг тех людей, которые выигрывают здесь медали и продолжают честно за них бороться.

В то же время мать бобслеисткивстала на защиту дочери, заявив, что у нее есть некоторые проблемы с сердцем.

Татьяна Сергеева Мать Надежды Сергеевой Прежде всего хочу сказать, что моя дочь не принимала допинг. Она у нас великий труженик и в любой день – неважно, в отпуске или где – у нее было по две тренировки. И старт у нее всегда был лучший в команде. Допинг она не принимала. Она же не сумасшедшая – поехать на Олимпиаду и разово принять допинг! Это бред! У нее есть экстасистолы, но она не лечила их, именно чтобы не приближаться к использованию допинга. Нужен ли ей триметазидин? Может быть, и нужен, но она его не принимала!

Старая песня о главном

Все мы помним, как начиналась история с массовыми наказаниями за употребление мельдония. Тогда многие российские эксперты в один голос заявляли, что этот препарат не дает никаких преимуществ, а служит лишь «аспирином для сердца».

Никогда такого не было, и вот опять Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018 И все же спортсмены прекрасно знали о запрете его применения, а большинство стран, в том числе и Россия, проголосовали за внесение его в список запрещенных.

Вот и в этот раз нашлись эксперты, которые говорят о том, что триметазидин нельзя в полной мере считать допингом. Спорить с этим мы, конечно, не будем. Просто еще раз напомним, что препарат запрещен, поэтому принимать его нельзя, а если уж нарушил правило, то жди наказания.

Николай Дурманов Антидопинговый эксперт Найденный у Сергеевой триметазидин — двоюродный брат мельдония. Они очень похожи по своему действию. Триметазидин снижает окисление жирных кислот в сердечной мышце, чтобы она сохраняла больше энергии. Применяется в случаях, когда энергии мало: например, при ишемии, стенокардии. Официальная медицина к этому препарату относится очень плохо: во многих странах он запрещен. С 2015 года он находился и в запрещенном списке ВАДА. В России этот препарат можно приобрести. Триметазидин был достаточно популярным препаратом и в российском, и в европейском спорте, но за последнее время на нем ловят все меньше и меньше спортсменов. Хотя в Сочи поймали, по-моему, какую-то украинскую спортсменку. И мельдоний, и триметазидин были включены в список запрещенных веществ по какой-то странной и непонятной большинству врачебного сообщества причине. Оба препарата внесены в этот список зря. По соседству с ними в списке – по-настоящему серьезные и опасные препараты, дающие прирост результатов, а видеть там мельдоний и триметазидин – необычное дело. Мог ли он находиться в каплях для носа? Современная фармакология и фармакопея отличаются невероятной фантазией, можно ожидать чего угодно, любых комбинаций, но мне до сих пор не попадались случаи применения сердечных препаратов для борьбы против насморка. Хотя ничего не исключаю.

В подобном ключе высказался и антидопинговый эксперт из Финляндии

Сергей Илюков Антидопинговый эксперт Триметазидин — препарат, аналогичный мельдонию, то есть применяется по аналогичным показаниям. Доказательная база касательно эффекта, повышающего работоспособность, столь же противоречива. Ареал применения тот же, что и у мельдония. Запрещен на год раньше и также не вызвал возражений со стороны заинтересованных сторон, в том числе и у России. Проблема в том, что научный мир в России, за исключением нескольких лабораторий Академии наук, живёт в своих русскоязычных журналах. В англоязычной рецензируемой литературе исследования по российским разработкам не представлены, их просто не знают. Отсюда вот такие притянутые за уши прошлогодние казусы, как с инертными газами или другим препаратом – предукталом (триметазидин).

Дальнейшие действия

Уже известно, что Надежда Сергеева отказалась от вскрытия пробы «Б», то есть фактически подтвердила факт употребления запрещенного препарата.

Сергей Журкин Тренер сборной России по бобслею Спортсмены уже все опытные. И знают, что при настоятельной просьбе раскрыть пробу «Б» к ним будет более жесткое наказание. Когда проба «А» есть, и спортсмен осознает факт, то потом более мягкое наказание следует. Я думаю, это было связано только с этим. Внутренне она понимает, что факт есть, но пока не может сказать, где допустила ошибку.

МОК уже передал документы о нарушении антидопинговых правил российской бобслеисткой Спортивному арбитражному суду, за которым остается финальный вердикт.

Решение CAS по делу Надежды Сергеевой ожидается до конца Олимпиады-2018. Об этом сообщил глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани.

Иво Ферриани Глава Международной федерации бобслея и скелетона Мы были очень удивлены и одновременно огорчены случившимся. Будем ли мы разбирать это дело? Пока его ведет МОК, мы лишь получаем от них информацию. Я надеюсь, что сегодня или в крайнем случае завтра они предоставят нам полное решение CAS, после этого мы сможем принять решение о санкциях.

Результат Сергеевой и Кочержовой на ОИ-2018 уже аннулирован , а саму спортсменку, вероятно, отстранят от соревнований на какое-то время. Более мягкий вариант санкций возможен лишь в том случае, если удастся найти доказательства случайного применения препарата, но это маловероятно.

Еще один важный момент – сборная России на церемонии закрытия Олимпиады. Не секрет, что нам могут вернуть флаг к концу Игр, но последние допинговые скандалы уж очень негативно сказываются на и так испорченном имидже.