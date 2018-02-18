Никогда такого не было, и вот опять

Хроника событий

Первые тревожные новости появились в районе полудня по Москве, или 6 вечера по Пхенчхану — российский спортивный журналист Дмитрий Дерунец в эфире «Спорт FM» сообщил, что один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. В нем, якобы, были обнаружены следы мельдония.

Вскоре в СМИ появились новости, что к бронзовому призеру ОИ-2018 едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.

Сам Крушельницкий сначала отказался комментировать информацию о проблемах с допинг-пробами, заявив: « Я не в курсе всего этого».

Представители российской федерации керлинга и личный тренер российского спортсмена также не могли ничего прокомментировать, сказав, что информация пока — лишь на уровне слухов.

Дмитрий Мельников Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Мне об этом. Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне.

По словам тренеров спортсмена и врачей российской команды, мельдония в пробах спортсмена быть не могло — команда не принимала этот препарат уже несколько лет.

Андрей Созин Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Сегодня с самого утра развивается эта ситуация, даже непонятно, откуда она появилась. Сам Александр Крушельницкий, врачи команды и руководитель нашей делегации заверяют: ну никакого мельдония быть не может. С октября 2015 года никто в команде не принимает мельдоний – это 100 %. Не получали и не принимали мельдоний. Мне сказали, что эта информация прошла где-то в Пхёнчхане. Сейчас выясняем. Я верю спортсмену, врачу, тренеру. Это абсолютно порядочные люди. Давайте дождёмся официального ответа из допинг-лаборатории.

Эмоциональнее всех на неприятное известие отреагировал известный комментатор

«Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так – нам п... !!!! Ждем новостей!!!» – написал в Инстаграме Губерниев, но вскоре удалил свою запись, решив, видимо, не нагнетать.

Кругом враги

Написали историю. Первая медаль России в керлинге Бронзовая победа российских керлингистов — в обзоре СМИ Вскоре в СМИ появилась информация о том, что проба «Б» керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрываться 19 февраля утром по корейскому времени (то есть, глубокой ночью по Москве). Сам спортсмен сможет присутствовать при вскрытии.

Тем временем, официальные и не очень лица, связанные с ситуацией, одну за одной рожали новые версии происходящего. Так, некоторые надеялись, что это лишь ошибка, благо уже были прецеденты.

Ольга Андрианова Бывший президент Федерации керлинга России Просто обескуражена этой новостью. Не верю в это. После запрета спортсмены мельдоний не использовали. До этого врачи могли давать этот препарат, пока он был разрешен. Уверена на сто процентов, что Крушельницкий не использовал этот препарат на Олимпийских играх. Я очень хорошо знаю его и Анастасию Брызгалову, как высока их мотивация и как хорошо физически готов этот спортсмен. Ему нет необходимости усиливать себя какими-то препаратами. В течение двух лет у них брали пробы пока он был на централизованной подготовке и у нас, и за рубежом — ничего не было обнаружено. Уже была ложная информация относительно одной моей спортсменки, но потом она не подтвердилась.

А вот федерация керлинга затянула уже привычную песню на мотив «кругом враги, русского человека всяк норовит обидеть».

Андрей Созин Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Действительно, завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию. У нас нет факта подтверждения положительной пробы А. Ждём вскрытия пробы B и официальных заявлений.

Тем временем эксперты осторожно оценивали возможность того, что в допинг-пробах Крушельницкого могли быть обнаружены «старые» метаболиты мельдония — если спортсмен употреблял этот препарат до его официального запрета с 1 января 2016 года.

Впрочем, яснее ситуация не стала — известно, что препарат откладывается в эритроцитах и может выходить постепенно. Далее в каждом конкретном и индивидуальном случае следует смотреть обнаруженные концентрации.

Официальная информация

Наконец, через пару часов после появления первых слухов, Олимпийский комитет России выступил с заявлением о возможном нарушении антидопинговых правил.

Константин Выборнов Пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны предположительно в течение 24 часов.

Еще спустя пару часов свой пресс-релиз по поводу случившегося выпустил и. Слов в нем было много, а толку — маловато.

Мельдониевый хэппи-энд О сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства «Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. МОК не может давать комментариев, пока расследование продолжается. Тем не менее, мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России.

Список приглашенных олимпийских атлетов России был сформирован комиссией по допуску под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон.

Она включала в себя директора департамента разведки и исследований ВАДА Гюнтера Янгера, менеджера проектов антидопингового союза конвента "СпортАккорд" Педро Гонсалвеша и медицинского и научного директора МОК Ричарда Баджетта.

Задачей комиссии было разработать четкий процесс, в котором бы учитывались 15 различных аспектов информации. Только атлеты, к которым не было подозрений, были приглашены на Игры.

МОК инициировал строгое предолимпийское тестирование. Оно было проконтролировано антидопинговым союзом конвента "СпортАккорд", представителями зимних международных федераций и национальными антидопинговыми комитетами Дании, Канады, Японии, Великобритании и США. Программа особое внимание уделяла атлетам из России.

Кроме того, на Олимпиаде тоже ведется строгое тестирование. Основная его цель — защитить чистых спортсменов и выявить тех, кто мог использовать запрещенные препараты.

С одной стороны, очень жаль, когда кто-то использует запрещенную субстанцию, но с другой — это показывает эффективность антидопинговой системы, защищающей чистых атлетов.

Если информация подтвердится, ее рассмотрит рабочая группа по допуску российских атлетов по руководством члена исполкома МОК Николь Хевертс. Отчет будет передан исполкому МОК в конце Олимпиады», — говорилось в сообщении МОК.

Фамилия Крушельницкого ни в одном из официальных заявлений не прозвучала, но в том, что проблемы возникли именно у него, сомневаться не приходится.

Удар в спину?

Вскоре громыхнуло сенсационным заявлением информ-агентство Inside The Games, которое нередко публикует инсайдерскую информацию.

Бронза Брызгаловой и Крушельницкого в керлинге Якобы, анализ допинг-пробы российского керлингиста показал, что спортсмен принял мельдоний примерно за 10 дней до сдачи допинг-теста.

В это время Крушельницкий со своей партнершей Анастасией Брызгаловой находился на сборе в Японии.

По информации издания, российский атлет считает, что мельдоний ему могли подсыпать в питье во время этого сбора, причем, сделал это кто-то из партнеров по команде, не прошедший отбор. По заявлению спортсмена начато расследование.

Также известно, что Крушельницкий сдавал внесоревновательный допинг-тест 22 января. Проба была отрицательной.

Выглядела эта версия довольно странной — никакой пользы, кроме морального удовлетворения, эта диверсия злоумышленнику не приносила бы.

Неудивительно, что «инсайд» сразу вызвал сомнения у российской стороны. Винить западных конкурентов — куда более выигрышная стратегия.

Ольга Андрианова Бывший президент Федерации керлинга России Существует спортивная разведка и контрразведка. Длительное время Брызгалова и Крушельницкий находились в Японии. Ясно, что они были фаворитами и шли на призовые места. Считаю, что кто-то сработал, но я не думаю, что это наши ребята. Иначе, как работать и как жить. Уверена, что сам парень не принимал, потому что он слишком долго пробивался в сборную. Его долгое время не брали в молодежную и национальную команды. Наконец, он получил возможность выиграть олимпийскую медаль. Считаю, что это провокация. Возможно, препарат есть. Не думаю, что ВАДА будет обманывать. Главный вопрос – как вещество попало в организм спортсмена. Речь о случайном применении препарата, который добавили в еду третьи лица без ведома спортсмена. Не верю, что наши спортсмены и врачи это сделали. К сожалению, наши ребята не обучены не оставлять без контроля свои бутылки и еду, предпринимать другие меры безопасности. К сожалению, врачи и тренеры не досмотрели. Для меня эта личная трагедия, ведь я очень уважаю этих ребят.

Руководитель пресс-службы команды Олимпийских атлетов из Россиивполне справедливо отметил, что прямой речив инсайдерской заметке нет, а потом и вовсе заявил, что проблема с допинг-пробой может быть у совершенного иного спортсмена.

«Сегодня все российские СМИ со ссылкой на издание Inside The Games привели якобы прямую речь Александра Крушельницкого, который якобы высказался по ситуации с мельдонием. Я прошу аккуратнее относиться к такой информации, тем более, что в первоисточнике нет никаких ссылок на прямую речь самого Александра.

Спортсмен Крушельницкий никаких комментариев по допинговому делу никому не давал. Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого.

Вся информационная волна по этому поводу преждевременна — еще будет проходить вскрытие пробы "Б" этого спортсмена или спортсменки. Любая официальная информация появится после этого. Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам», — заявил он.

Напряженное ожидание

Сам Александр Крушельницкий пока обходится без каких-то комментариев, что несложно понять — ситуация наверняка стала для него шоком.

Причины произошедшего по-прежнему остаются непонятными. Версии с диверсией как со стороны МОК/ВАДА, так и со стороны злоумышленников-конкурентов, в том числе и российских, выглядят одинаково несостоятельно.

Так же как и умышленное принятие спортсменами давно запрещенных препаратов. Версия с задержавшимися на годы остатками когда-то принятых препаратов опровергаются допинг-тестами, которые Крушельницкий сдавал за эти годы.

Наиболее устойчивой выглядит ситуация ошибкой кого-то из врачей сборных, проморгавших милдронат в какой-то добавке. Но и она выглядит откровенно слабой.

Остается лишь ждать вскрытия пробы В, чтобы узнать окончательный вердикт и его последствия. И надеяться, что они не будут слишком серьезными.