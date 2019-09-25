Увернулись от «КАМАЗа». Дубль Понсе спас «Спартак» от позора в Кубке России

«Спартак» одержал выездную победу над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Олимп-Кубка России. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Эсекьель Понсе, у хозяев автором единственного мяча стал Давид Караев.

Боевой состав Кононова

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовый состав «Спартака» и изменения в нем, сделанные наставником команды.

«Вскоре на красно-белой фанатской трибуне развернули полоску материи с написанным от руки текстом, полностью воспроизвести который не позволяют нормы морали и этики. Болельщики прямо на трибуне начертали призыв к Кононову (цитируем не дословно) забрать пиджак и идти домой, поскольку, по их мнению, "окончен бой".

Главный тренер, впрочем, так не думал и выставил против "КАМАЗА" самый что ни на есть боевой состав. В нем можно было отметить две тактические особенности. Первая — Алекс Крал, в отличие от своего дебютного матча за красно-белых, на сей раз действовал не так высоко, реально помогая Роману Зобнину в опорной зоне, да и себе в большей степени развязывая руки-ноги для организации атак средними и длинными передачами.

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Вторая — Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон изначально поменялись флангами, и это был тот случай, когда от перестановки слагаемых сумма немножко, но поменялась. Пусть правая бровка, где Ларссону должен был помогать Николай Рассказов, эффективностью в атаке не отличалась, зато слева связка Бакаева с Айртоном действительно раз за разом напрягала оборону хозяев».

Олег Кононов Главный тренер «Спартака» Игра, как это бывает в Кубке, получилась сложная. Набережные Челны — футбольный, спортивный город. Мы изучили игру соперника, который не зря занимает первое место во втором дивизионе. Создавали достаточно много моментов, но не использовали их, и отсюда началась спешка. В итоге концовка получилась нервная. Но мы были сильнее. Победили — и это главное. У нас молодая команда, во всех линиях идет притирка. Важно, что команда хочет и знает, как побеждать. И она будет побеждать. Будем работать над реализацией, как и над строгостью игры в обороне. Доволен ли игрой Понсе? Главная задача центрального нападающего — забивать. Сегодня Эсекель сделал дубль и провел качественный матч. Это придаст ему уверенности.

Мощный старт и логичный гол

Автор Rusfootball.info Иван Долинин отмечает активный старт матча в исполнении «Спартак», приведший в итоге к ответному голу.

«Хотя начали "красно-белые" неплохо. Они в прямом смысле слова с первых минут помчали в атаку. Очень быстро ими был создан восхитительный момент для того, чтобы открыть счет — в одном эпизоде мяч сначала попал в перекладину, а затем дважды "спартаковцы" пытались добить его в сетку с очень близкого расстояния, но самоотверженность местных защитников не дала состояться голу.

Да, большинство своих шансов в начале матча команда Кононова получала после стандартных положений, но это никак не влияло на мощь их стартового штурма.

Само собой, бесконечно натиск "Спартака" продолжаться не мог. Ближе к середине тайма темп игры начал спадать, и вот уже показалось, что "Камаз" прошел своеобразную акклиматизацию. Однако в более спокойной манере "красно-белые" смогли сделать то, что им не удалось во время эмоционального старта.

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Понсе классно сыграл на опережение в чужой штрафной и нанес неотразимый удар головой после подачи Бакаева с левого фланга. Этот гол, может быть, получился каким-то простым или будничным, но важнее, что он оказался вполне себе логичным».

Михаил Белов Главный тренер КАМАЗа Мы перед игрой говорили, что постараемся хорошо сыграть для болельщиков, но, честно признаемся, мы сейчас обсудили — прямо гордимся мальчишками, которые проявили характер и волю и достаточно хорошую игру. Были и у нас голевые моменты, но сегодня удача сопутствовала «Спартаку». Нам показалось, что был фол. Сейчас только по видео что-то поймем. Понимаете, эмоции были. Было очень похоже на нарушение на Караеве. Мы получаем быструю ответную атаку и пропускаем мяч. На 100% я не могу утверждать, но было очень похоже. Если бы где-то «Спартак» разыграл, забил с игры... А здесь нам показалось, что было нарушение.

Караев обхитрил Зобнина

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит хозяев, сумевших сравнять счет сразу после пропущенного мяча.

«Эсекьель Понсе открыл счёт, забив так, как он часто забивал в Греции. Аргентинский нападающий здорово сыграл головой на опережение после кросса Бакаева с левого фланга. К этому моменту "Спартак" владел мячом 64% времени и нанёс семь ударов (четыре — в створ).

Больше всего проблем обороне "Спартака" доставлял форвард Давид Караев. 24-летний лучший бомбардир зоны "Урал-Приволжье" заработал и реализовал пенальти всего через две минуты после гола гостей.

Караев обхитрил Зобнина: подставил ногу, по которой ударил полузащитник красно-белых. "КАМАЗ" забил первым же ударом в створ ворот Реброва. Стоило ли Кононову вообще выпускать в Набережных Челнах Зобнина, который играет в режиме нон-стоп?

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Ларссон опять был самой непонятной фигурой в составе "Спартака". За исключением пары-тройки неплохих эпизодов шведский новичок ничего в Набережных Челнах не показал. Кононов первым убрал его с поля — уже на исходе часа игры».

Алекс Крал Полузащитник «Спартака» Поле было очень тяжелым, мягким. С КАМАЗом было тяжело — они очень хорошо оборонялись, здорово выбегали в атаки. Но должен сказать, что у них не было классных атак, все было рядом с воротами, а Ребров хорошо сработал. Чувствую поддержку «Спартака», конечно, на нас было давление: играли с командой второй лиги, а у нас не лучшая ситуация. Но для нам важен каждый матч, верю, что сегодня мы начали побеждать. Сегодня была очень важная игра, мы проиграли четыре матча подряд, необходимо было начинать выигрывать. Надеюсь, продолжим побеждать. До этого мы не могли забить, это футбол — иногда такое случается, но верю, что эта плохая серия для «Спартака» закончилась, теперь начнется победная..

Равные соперники

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев удивляется слабой игре «Спартака» в концовке первого тайма.

«Остаток первого тайма смотрелся дико. Вроде бы топ-клуб РПЛ в полном боевом составе, но смотрится ничуть ни сильнее команды ПФЛ. Опасных моментов "Спартак" не создавал, да и контролировал мяч лишь периодически.

Более того, перед перерывом "КАМАЗ" мог выйти вперед, если бы Жиго не опередил Стефановича перед воротами. Хозяев такой футбол максимально раскрепостил: они позволяли себе играть пятками и не стеснялись бегать к чужим воротам.

Картина изменилась лишь после перерыва. Все 90 минут действовать в таком темпе челнинцы все же не смогли. Чем дольше шел матч, тем выше контролировал мяч "Спартак". Помогла и замена: "пустого" в очередной раз Ларссона сменил свежий Мельгарехо. Парагваец должен был выводить "Спартак" вперед, но промахнулся мимо пустого угла».

«Спартак» прервал серию неудач

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров подводит итоги матча, закончившегося для красно-белых успехом.

«Во втором тайме "КамАЗ" практически не высовывал носа со своей половины поля, Ребров действовал как последний защитник. Рассказов, активно подключавшийся в атаку, опять не бил в одно касание и делал прострелы мимо партнеров. Тил с линии штрафной не мог попасть в створ ворот, а вышедший на поле Мельгарехо с трех метров бил во вратаря. Казалось, что все идет к дополнительному времени.

Но лучший игрок "Спартака" на осеннем этапе — Жиго — организовал контратаку, которую реализовала та же парочка, что и в первом тайме. Бакаев здорово выкатил мяч Понсе на ход, а тот пробил мимо Кобзева. "КамАЗ" побежал отыгрываться, даже создал несколько моментов, но Ребров сумел спасти команду. "Спартаку" удалось прервать неудачную серию.

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"Я не увидел никакого превосходства над командой второй лиги. Только по счету", — резюмировал Тихонов. Кононов, по всей видимости, остается. В воскресенье красно-белым играть с "Оренбургом". Интересно, как скажется игра основным составом в Набережных Челнах на встрече в рамках РПЛ?»

Тренерский почерк Кононова

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров критикует главного тренера «Спартака», надеясь на увольнение Олега Кононова.

«Можно свалить всё и на позднюю трансферную кампанию, приход новых игроков. Но, повторимся, Кононов сам должен был цепляться за Зе Луиша или Адриано, настаивать на подписании качественного форварда или хоть одного футболиста, который может не только бегать, но и вести игру в центре. Он этого не сделал.

Так что когда вам смешно от того, как футболисты то ли бесковского, то ли ливерпульского "Спартака" конвульсивно пихают другу другу и в панике и с жутким везением отбиваются от "КАМАЗа" на последних минутах — знайте, сегодня это и есть тренерский почерк Олега Кононова и его штаба. Но, кто знает, может, завтра победы и придут.

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Правда, фанаты в это уже не верят. Но это не решающий фактор, ведь прекратить это садо-мазо теперь дело Федуна. Но есть подозрение, что до зимы, кто бы что ни говорил, в "Спартаке" всё ещё будет работать именно этот штаб. И всем вместе, Кононову и команде, остаётся только пожелать удачи. Ведь одной ненавистью счастлив не будешь». 0