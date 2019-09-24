Вновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане

В Милане завершилась церемония ФИФА The Best, во время которой нам объявили, что лучшим игроком мира в шестой раз в своей карьере признан форвард «Барселоны» Лионель Месси, опередивший по итогам голосования защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Месси снова лучший

Корреспондент SkySports Блейк Уэлтон заметил, что для Лионеля Месси данная награда стала уже шестой в карьере.

«Лионель Месси опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего игрока года во версии ФИФА. Звездный форвард "Барселоны" в минувшем сезоне забил в национальном первенстве больше голов, чем кто-либо другой в Европе, и помог своей команда завоевать очередной чемпионский титул.

Для 32-летнего футболиста это уже шестой подобный приз, по общему количеству которых он опередил своего главного оппонента Роналду. Эта пара доминирует в футбольном мире с 2008 года, и лишь в прошлом году последовательную серию Лео и Криштиану прервал Лука Модрич.

Лионель Месси Нападающий «Барселоны» Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их — бесценная радость. Мои сыновья — большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними.

Если говорить о самом процессе голосования, то в нем были некоторые интересные сюрпризы. Так, Месси отдал первое место вингеру "Ливерпуля" Садио Мане, поставив Роналду на вторую позицию, тогда как сам португалец вообще не включил Лионеля в тройку, сделав своим первым выбором партнера по "Ювентусу" Маттейса ди Лигта», — подчеркивает Уэлтон.

Нет смысла спорить

Колумнист The Guardian Барни Рони призвал не оспаривать результаты голосования, признав, что Лионель Месси остается лучшим.

«Месси в любом случае заслуживает победы. Он приучил нас к феноменальным показателям, но его свежая статистика все равно впечатляет. В прошлом сезоне он провел 58 матчей и забил 54 гола. Капитан "Барселоны" стал чемпионом Испании, выиграл "Золотую бутсу", а также оказался лучшим снайпером Лиги чемпионов.

В то же время ван Дейк провел 59 игр и помог своей команде 29 раз отыграть на ноль. Кроме того, он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Роналду забил 31 гол в 47 встречах, завоевал титул Серии А и привел Португалию к победе в Лиге наций — замечательные результаты для 34-летнего футболиста.

Тем не менее, Месси — это нечто другое. Его ноги немного замедлились, и роль на футбольном поле изменилась, но он остается ярчайшим талантом, способным облагородить даже самый бессмысленный и бессодержательный матч. Честно говоря, ему можно было отдать приз только за выступление на "Уэмбли" против "Тоттенхэма", когда он оббегал соперников, демонстрировал дриблинг и вообще играл на таком уровне, который наверняка в Англии еще не видели.

Так что сейчас нет смысла спорить с результатами голосования. Как и в случае с Роналду, мы узнаем истинную цену этого таланта лишь тогда, когда он уйдет на пенсию», — убежден Рони.

Утешение ван Дейка

Редакция De Telegraaf напомнила, что многие эксперты предрекали победу Вирджилу ван Дейку, но в итоге он все равно пропустил вперед Лионеля Месси.

«В начале этого года ван Дейк был признан лучшим игроком Европы. Тогда 28-летний игрок опередил все тех же Месси и Роналду.

Теперь он пропустил вперед Лео и может утешать себя разве что тем, что защитников редко признают лучшими игроками в мире. Последним был Фабио Каннаваро в 2006 году, а Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.

Вирджил ван Дейк Защитник «Ливерпуля» Люди проголосовали, они выбрали Месси. Я был близок. Не думаю, что наш футбол можно сравнивать. Он нападающий, я защитник. Месси — великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Я очень рад за него, для меня нет никакой горечи. Я уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз — всего лишь бонус.

Последним же голландцем, становившимся лучшим игроком в мире, остается Марко ван Бастен, чей футбол покорил многих в 1992 году», — говорится в материале.

Бойкот от Роналду

Обозреватель Marca Хосе Феликс Диас обратил внимание на тот факт, что Криштиану Роналду решил вообще пропустить церемонию в Милане.

«Нам обещали веселую вечеринку, но в итоге после нее осталось неприятное послевкусие в связи с отсутствием одного из трех лучших игроков в мире. Криштиану Роналду не явился в Милан, зная, что награда лучшему игроку мира достанется Лионелю Месси.

Звезд вечеринки встречали помпезно. Сначала прибыли многие игроки "Реала", затем — игроки "Барселоны", среди которых был и Марк-Андре тер Штеген, не получивший в итоге ни одного приза.

А вот Роналду так и не появился, хотя, что любопытно, находился ближе всех к месту назначения — в 150 километрах от Милана. Отсутствие португальца сразу же заставило всех подумать, что главный приз достанется Месси, а не ван Дейку. То, что было подозрением, в итоге стало реальностью.

Криштиану Роналду Нападающий «Ювентуса» Терпение и настойчивость — это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого. Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет.

Среди всей символической сборной ФИФА в Милане отсутствовал только Роналду. Это, видимо, серьезно возмутило Джанни Инфантино, который на сцене нахваливал Месси, назвав его справедливым обладателем приза», — отмечает Диас.

Честная игра «Лидса»

Журналист BBC Стив Сатклифф подчеркнул, что «Лидс» довольно неожиданно получил приз за честную игру.

«Вряд ли кто-то мог поверить в то, что "Лидс" получит приз за честную игру по итогам того же сезона, в котором один из помощников Марсело Бьелсы шпионил за "Дерби" около его тренировочной базы.

Но клуб из Чемпионшипа и его 64-летний тренер были вознаграждены за достойный поступок в матче против "Астон Виллы".

«Лидс» — «Астон Вилла»

Матеуш Клих забил за "Лидс" в тот момент, когда Жонатан Коджиа из "Астон Виллы" лежал на газоне и просил медицинской помощи, а его партнеры остановились, ожидая, что мяч будет выбит.

На поле возникла потасовка, а Бьелса приказал своим подопечным позволить "Астон Вилле" немедленно сравнять счет», — напомнил Сатклифф.

0