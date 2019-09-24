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    Вновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане

    В борьбе за звание лучшего игрока мира аргентинец опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду

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    • Месси в шестой раз признан игроком года по версии ФИФА
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    В Милане завершилась церемония ФИФА The Best, во время которой нам объявили, что лучшим игроком мира в шестой раз в своей карьере признан форвард «Барселоны» Лионель Месси, опередивший по итогам голосования защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Месси снова лучший

    Корреспондент SkySports Блейк Уэлтон заметил, что для Лионеля Месси данная награда стала уже шестой в карьере.

    «Лионель Месси опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего игрока года во версии ФИФА. Звездный форвард "Барселоны" в минувшем сезоне забил в национальном первенстве больше голов, чем кто-либо другой в Европе, и помог своей команда завоевать очередной чемпионский титул.

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    • Для 32-летнего футболиста это уже шестой подобный приз, по общему количеству которых он опередил своего главного оппонента Роналду. Эта пара доминирует в футбольном мире с 2008 года, и лишь в прошлом году последовательную серию Лео и Криштиану прервал Лука Модрич.

  • Лионель Месси
  • Нападающий «Барселоны»
  • Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их — бесценная радость. Мои сыновья — большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними.

    • Если говорить о самом процессе голосования, то в нем были некоторые интересные сюрпризы. Так, Месси отдал первое место вингеру "Ливерпуля" Садио Мане, поставив Роналду на вторую позицию, тогда как сам португалец вообще не включил Лионеля в тройку, сделав своим первым выбором партнера по "Ювентусу" Маттейса ди Лигта», — подчеркивает Уэлтон.

    Нет смысла спорить

    Колумнист The Guardian Барни Рони призвал не оспаривать результаты голосования, признав, что Лионель Месси остается лучшим.

    «Месси в любом случае заслуживает победы. Он приучил нас к феноменальным показателям, но его свежая статистика все равно впечатляет. В прошлом сезоне он провел 58 матчей и забил 54 гола. Капитан "Барселоны" стал чемпионом Испании, выиграл "Золотую бутсу", а также оказался лучшим снайпером Лиги чемпионов.

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    • В то же время ван Дейк провел 59 игр и помог своей команде 29 раз отыграть на ноль. Кроме того, он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Роналду забил 31 гол в 47 встречах, завоевал титул Серии А и привел Португалию к победе в Лиге наций — замечательные результаты для 34-летнего футболиста.

    Тем не менее, Месси — это нечто другое. Его ноги немного замедлились, и роль на футбольном поле изменилась, но он остается ярчайшим талантом, способным облагородить даже самый бессмысленный и бессодержательный матч. Честно говоря, ему можно было отдать приз только за выступление на "Уэмбли" против "Тоттенхэма", когда он оббегал соперников, демонстрировал дриблинг и вообще играл на таком уровне, который наверняка в Англии еще не видели.

    Так что сейчас нет смысла спорить с результатами голосования. Как и в случае с Роналду, мы узнаем истинную цену этого таланта лишь тогда, когда он уйдет на пенсию», — убежден Рони.

    Утешение ван Дейка

    Редакция De Telegraaf напомнила, что многие эксперты предрекали победу Вирджилу ван Дейку, но в итоге он все равно пропустил вперед Лионеля Месси.

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    • «В начале этого года ван Дейк был признан лучшим игроком Европы. Тогда 28-летний игрок опередил все тех же Месси и Роналду.

    Теперь он пропустил вперед Лео и может утешать себя разве что тем, что защитников редко признают лучшими игроками в мире. Последним был Фабио Каннаваро в 2006 году, а Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.

  • Вирджил ван Дейк
  • Защитник «Ливерпуля»
  • Люди проголосовали, они выбрали Месси. Я был близок. Не думаю, что наш футбол можно сравнивать. Он нападающий, я защитник. Месси — великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Я очень рад за него, для меня нет никакой горечи. Я уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз — всего лишь бонус.

    • Последним же голландцем, становившимся лучшим игроком в мире, остается Марко ван Бастен, чей футбол покорил многих в 1992 году», — говорится в материале.

    Бойкот от Роналду

    Обозреватель Marca Хосе Феликс Диас обратил внимание на тот факт, что Криштиану Роналду решил вообще пропустить церемонию в Милане.

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    • «Нам обещали веселую вечеринку, но в итоге после нее осталось неприятное послевкусие в связи с отсутствием одного из трех лучших игроков в мире. Криштиану Роналду не явился в Милан, зная, что награда лучшему игроку мира достанется Лионелю Месси.

    Звезд вечеринки встречали помпезно. Сначала прибыли многие игроки "Реала", затем — игроки "Барселоны", среди которых был и Марк-Андре тер Штеген, не получивший в итоге ни одного приза.

    А вот Роналду так и не появился, хотя, что любопытно, находился ближе всех к месту назначения — в 150 километрах от Милана. Отсутствие португальца сразу же заставило всех подумать, что главный приз достанется Месси, а не ван Дейку. То, что было подозрением, в итоге стало реальностью.

  • Криштиану Роналду
  • Нападающий «Ювентуса»
  • Терпение и настойчивость — это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого. Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет.

    • Среди всей символической сборной ФИФА в Милане отсутствовал только Роналду. Это, видимо, серьезно возмутило Джанни Инфантино, который на сцене нахваливал Месси, назвав его справедливым обладателем приза», — отмечает Диас.

    Честная игра «Лидса»

    Журналист BBC Стив Сатклифф подчеркнул, что «Лидс» довольно неожиданно получил приз за честную игру.

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    • «Вряд ли кто-то мог поверить в то, что "Лидс" получит приз за честную игру по итогам того же сезона, в котором один из помощников Марсело Бьелсы шпионил за "Дерби" около его тренировочной базы.

    Но клуб из Чемпионшипа и его 64-летний тренер были вознаграждены за достойный поступок в матче против "Астон Виллы".

    «Лидс» — «Астон Вилла»

    Матеуш Клих забил за "Лидс" в тот момент, когда Жонатан Коджиа из "Астон Виллы" лежал на газоне и просил медицинской помощи, а его партнеры остановились, ожидая, что мяч будет выбит.

    На поле возникла потасовка, а Бьелса приказал своим подопечным позволить "Астон Вилле" немедленно сравнять счет», — напомнил Сатклифф.

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