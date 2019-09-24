Вновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане

Месси снова лучший
Корреспондент SkySports Блейк Уэлтон заметил, что для Лионеля Месси данная награда стала уже шестой в карьере.
«Лионель Месси опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего игрока года во версии ФИФА. Звездный форвард "Барселоны" в минувшем сезоне забил в национальном первенстве больше голов, чем кто-либо другой в Европе, и помог своей команда завоевать очередной чемпионский титул.
Для 32-летнего футболиста это уже шестой подобный приз, по общему количеству которых он опередил своего главного оппонента Роналду. Эта пара доминирует в футбольном мире с 2008 года, и лишь в прошлом году последовательную серию Лео и Криштиану прервал Лука Модрич.
Если говорить о самом процессе голосования, то в нем были некоторые интересные сюрпризы. Так, Месси отдал первое место вингеру "Ливерпуля" Садио Мане, поставив Роналду на вторую позицию, тогда как сам португалец вообще не включил Лионеля в тройку, сделав своим первым выбором партнера по "Ювентусу" Маттейса ди Лигта», — подчеркивает Уэлтон.
Нет смысла спорить
Колумнист The Guardian Барни Рони призвал не оспаривать результаты голосования, признав, что Лионель Месси остается лучшим.
«Месси в любом случае заслуживает победы. Он приучил нас к феноменальным показателям, но его свежая статистика все равно впечатляет. В прошлом сезоне он провел 58 матчей и забил 54 гола. Капитан "Барселоны" стал чемпионом Испании, выиграл "Золотую бутсу", а также оказался лучшим снайпером Лиги чемпионов.
В то же время ван Дейк провел 59 игр и помог своей команде 29 раз отыграть на ноль. Кроме того, он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Роналду забил 31 гол в 47 встречах, завоевал титул Серии А и привел Португалию к победе в Лиге наций — замечательные результаты для 34-летнего футболиста.
Тем не менее, Месси — это нечто другое. Его ноги немного замедлились, и роль на футбольном поле изменилась, но он остается ярчайшим талантом, способным облагородить даже самый бессмысленный и бессодержательный матч. Честно говоря, ему можно было отдать приз только за выступление на "Уэмбли" против "Тоттенхэма", когда он оббегал соперников, демонстрировал дриблинг и вообще играл на таком уровне, который наверняка в Англии еще не видели.
Так что сейчас нет смысла спорить с результатами голосования. Как и в случае с Роналду, мы узнаем истинную цену этого таланта лишь тогда, когда он уйдет на пенсию», — убежден Рони.
Утешение ван Дейка
Редакция De Telegraaf напомнила, что многие эксперты предрекали победу Вирджилу ван Дейку, но в итоге он все равно пропустил вперед Лионеля Месси.
«В начале этого года ван Дейк был признан лучшим игроком Европы. Тогда 28-летний игрок опередил все тех же Месси и Роналду.
Теперь он пропустил вперед Лео и может утешать себя разве что тем, что защитников редко признают лучшими игроками в мире. Последним был Фабио Каннаваро в 2006 году, а Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.
Последним же голландцем, становившимся лучшим игроком в мире, остается Марко ван Бастен, чей футбол покорил многих в 1992 году», — говорится в материале.
Бойкот от Роналду
Обозреватель Marca Хосе Феликс Диас обратил внимание на тот факт, что Криштиану Роналду решил вообще пропустить церемонию в Милане.
«Нам обещали веселую вечеринку, но в итоге после нее осталось неприятное послевкусие в связи с отсутствием одного из трех лучших игроков в мире. Криштиану Роналду не явился в Милан, зная, что награда лучшему игроку мира достанется Лионелю Месси.
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Paciência e persistência sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR
Звезд вечеринки встречали помпезно. Сначала прибыли многие игроки "Реала", затем — игроки "Барселоны", среди которых был и Марк-Андре тер Штеген, не получивший в итоге ни одного приза.
А вот Роналду так и не появился, хотя, что любопытно, находился ближе всех к месту назначения — в 150 километрах от Милана. Отсутствие португальца сразу же заставило всех подумать, что главный приз достанется Месси, а не ван Дейку. То, что было подозрением, в итоге стало реальностью.
Среди всей символической сборной ФИФА в Милане отсутствовал только Роналду. Это, видимо, серьезно возмутило Джанни Инфантино, который на сцене нахваливал Месси, назвав его справедливым обладателем приза», — отмечает Диас.
Честная игра «Лидса»
Журналист BBC Стив Сатклифф подчеркнул, что «Лидс» довольно неожиданно получил приз за честную игру.
«Вряд ли кто-то мог поверить в то, что "Лидс" получит приз за честную игру по итогам того же сезона, в котором один из помощников Марсело Бьелсы шпионил за "Дерби" около его тренировочной базы.
Но клуб из Чемпионшипа и его 64-летний тренер были вознаграждены за достойный поступок в матче против "Астон Виллы".
Матеуш Клих забил за "Лидс" в тот момент, когда Жонатан Коджиа из "Астон Виллы" лежал на газоне и просил медицинской помощи, а его партнеры остановились, ожидая, что мяч будет выбит.
На поле возникла потасовка, а Бьелса приказал своим подопечным позволить "Астон Вилле" немедленно сравнять счет», — напомнил Сатклифф.