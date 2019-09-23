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    Трансферный дайджест. 17-23 сентября

    Лишится ли ПСЖ своей главной звезды, куда перейдет вундеркинд из «Ренна», уведет ли «МЮ» еще одного таланта из «Лестера» и другие трансферные новости последних дней

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Килиан Мбаппе

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 20 лет

    Мадридский «Реал» договорился с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

    По информации источника, испанский клуб согласовал сумму трансфера, которая составит 225 млн евро. Также «ПСЖ» может получить еще 50 млн евро в виде бонусов.

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    • Стали известны и детали личного контракта Мбаппе. Сообщается, что игрок будет зарабатывать 35 млн евро в год. Эта сумма может увеличиться еще на 5 млн за счет бонусов.

    Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан считает покупку Мбаппе приоритетным вариантом, он уже общался с футболистом и убедил его перейти в мадридский клуб.

    Именно с желанием заполучить Мбаппе связано решение «Реала» отказаться от борьбы за форварда Неймара.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В сезоне-2018/19 Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 матчей в Лиге 1, забил 33 мяча и отдал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 3 игры, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Затем Мбаппе получил травму, сейчас он восстанавливается после этого повреждения.

    Наш прогноз: «Реал»

    Кай Хавертц

    «Байер», полузащитник, 20 лет

    Кай Хавертц

    Полузащитник «Байера» Кай Хавертц, вероятно, покинет леверкузенский клуб следующим летом.

    По информации Kicker, «Боруссия» интересуется 20-летним футболистом и рассчитывает его подписать летом 2020 года. Сделка будет вероятна в случае продажи Джейдона Санчо.

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    • Однако «Бавария», «Барселона» и «Реал», которые также следят за игрой немца, имеют более высокие шансы на трансфер Хавертца, чем дортмундцы, утверждает Bild.

    Отметим, что накануне «Байер» пересмотрел условия контракта полузащитника. Зарплата игрока повышена более чем в 2 раза. Если раньше он получал около 2 миллионов евро в год, то теперь заработает более 5 млн без учета бонусов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Соглашение игрока с клубом действует до 2022 года. В прошедшем сезоне Бундеслиги Хавертц провел 34 матча, забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 16 лет

    Эдуардо Камавинга

    16-летний хавбек «Ренна» успел наделать шума в последний месяц. Камавинга дебютировал в Лиге 1 в прошлом сезоне, стал первым игроком, родившимся после 1 января 2002 года и вышедшем в старте европейского клуба.

    Этим летом Камавинга уже наравне со всеми профи отработал предсезонку, подписал первый профессиональный контракт и вышел в основе на матч Суперкубка Франции, а затем продолжил появляться на поле и в матчах чемпионата.

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    • Центральный полузащитник стал самым молодым автором голевой передачи в чемпионате Франции в матче 2-го тура с ПСЖ, который «Ренн» выиграл со счетом 2:1. Эдуардо был признан лучшим игроком встречи.

    Сразу после этого появились новости, что Камавинга привлек внимание «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

    А теперь Marca сообщает, что хавбек привлек внимание «Реала». Скауты мадридского клуба следят за рядом молодых игроков, но 16-летний француз впечатлил их больше остальных.

    Все футбольные трансферы

    Представители «Реала» посетили уже несколько игр с участием Камавинга, который был признан игроком месяца во Франции по итогам августа.

    Наш прогноз: «Ренн»

    Давид Сильва

    «Манчестер Сити», полузащитник, 33 года

    Давид Сильва

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перейти в американский клуб «Интер Майами», которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    Испанец, скорее всего, перейдет в клуб из МЛС следующим летом. Сильва ранее сообщил, что покинет «Ман Сити» по окончании сезона.

  • Этот сезон последний. Десять лет мне достаточно. Идеальное время. Изначально мы общались с клубом по поводу двухлетнего контракта, но я решил подписать на год, чтобы провести здесь 10 лет. Это завершит цикл. Красивое круглое число. Я не могу представить, что буду играть против «Сити» в составе другой команды. Так что 10 лет — и все!
  • Давид Сильва

    • Бекхэм стремится подписать испанскую суперзвезду, чтобы поднять интерес к «Интеру» среди испаноязычного сообщества во Флориде, сообщает The Independent.

    МЛС стартует в марте, так что Сильва пропустит первые три месяца сезона.

    Наш прогноз: «Интер Майами»

    Нголо Канте

    «Челси», полузащитник, 28 лет

    Нголо Канте

    Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных целей главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.

    Мадридский клуб планирует в следующем году сделать «синим» предложение о трансфере французского хавбека.

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    • Как сообщает The Sun, бывшие одноклубники француза Тибо Куртуа и Эден Азар в частных беседах отмечали, что мадридскому клубу не хватает такого игрока, как Канте и пытались уговорить француза перейти в «Реал».

    Добавим, что «Челси» отказался продавать Канте прошлым летом из-за трансферного бана, а также ухода в «Мадрид» одной из главных звезд клуба — Эдена Азара.

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    Тем не менее, «Реал» не отказался от трансфера Канте и может осуществить трансфер в будущем.

    Наш прогноз: «Челси»

    Фабиан Руис

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    Фабиан Руис

    Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает оформить трансфер 23-летнего футболиста летом 2020 года.

    Сумма сделки может составить 60 миллионов евро. «Барселона» могла купить Руиса у «Бетиса» сперва за 6 и 15 млн евро, потом за 30 млн.

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    • Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль присутствовал на матче 4-го тура Серии А между «Наполи» и «Лечче» (4:1).

    Официально сообщалось, что цель его визита — изучение возможности подписания контрактов с некоторыми молодыми игроками «Лечче».

    Однако, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, Абидаль посетил матч для того, чтобы просмотреть Руиса. В этом матче хавбек забил гол.

    Фабиан Руис перешел в «Наполи» в 2018 году из «Бетиса» за 30 миллионов. В прошедшем сезоне Серии А он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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    • Летом испанский хавбек был назван игроком чемпионат Европы среди юношей до 21 года, который Испания выиграла. После этого Руис потребовал, чтобы его зарплата в Наполи удвоилась с 1,5 до 3 миллионов евро в год, чтобы остаться в клубе.

    Ранее сообщалось, что Фабиана во время летнего трансферного окна пытался подписать «Реал» за 45 млн евро.

    Все прогнозы на Серию А

    Неаполитанский клуб активно предлагает испанцу подписать новый контракт. Действующее соглашение заканчивается в 2023 году.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Джеймс Мэддисон

    «Лестер», полузащитник, 22 года

    Джеймс Мэддисон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер планирует продолжить политику приглашения британских игроков, сообщает ESPN.

    Список интересов норвежского специалиста возглавляет полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. В «МЮ» ожидают, что «Лестер» оценит своего игрока в 70-80 млн фунтов.

    Сообщается, что «Юнайтед» готов был сделать предложение в прошедшее трансферное окно, однако в клубе понимали, что «Лестер» не согласится продать сразу двух своих главных звезд в лице Магуайра и Мэддисона.

  • Брендан Роджерс
  • Главный тренер «Лестера»
  • В карьере игрока всегда будет такое искушение, но наш клуб не хочет продавать своих лучших футболистов. Конечно, если будет предложена соответствующая сумма, по мнению клуба, тогда будут переговоры. Но мы никого к ним не приглашаем. Джеймс — очень талантливый игрок. Ему еще есть куда расти, будучи молодым игроком. Его вместе со многими молодыми игроками мы хотим сохранить здесь. Но, конечно, я тоже реалист и понимаю, как работает рынок

    • Мэддисон перешел в «Лестер» из «Норвича» за 20 миллионов фунтов в июле 2018 года и до истечения его контракта остается 3,5 года.

    Интерес к Мэддисону, который отдал 2 паса в 5 матчах АПЛ, проявляют кроме «МЮ» также «Ман Сити» и «Ливерпуль». В минувшем сезоне игрок забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 36 матчах чемпионата Англии.

    Наш прогноз: «МЮ» 0

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