Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»

Московский ЦСКА дома одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет, забив с пенальти. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей, а на 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол. У «быков» дублем отметился шведский нападающий Маркус Берг — на 57-й и 60-й минута.

Взаимная ротация

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров фиксирует, что после провала в еврокубках, обе команды заметно перетряхнули свои составы.

«Само собой, команды вышли на поле "ВЭБ Арены" совсем не в таких составах, как в еврокубковый четверг. У ЦСКА оказались дисквалифицированы Магнуссон и Обляков, зато вернулись Ахметов и Чалов, которых поберегли в Болгарии, плюс наконец-то восстановился Сигурдссон.

Команда Виктора Гончаренко выстроилась по 3-5-2, где в тройке обороны вместе с Шарлией и Дивеевым снова появился 17-летний Карпов, Ахметов играл нижнего опорника, Влашич и Бистрович расположились выше ближе к полуфлангам, по краям бегали Марио Фернандес и Кучаев, а Чалов и Сигурдссон составили дуэт форвардов.

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"Краснодар" также провёл масштабную ротацию, причём многие перестановки несли именно тактический характер, а не вынужденный. Изменения затронули все линии: пропал из заявки Игнатьев, сел на лавку Сулейманов (вместо них — Ари и Скопинцев), обновились левый фланг и центр обороны (Стоцкий вместо Рамиреса, Фьолусон вместо Спайича), а также трио в средней линии (Вильена дисквалифицирован, Камболов получил передышку). Самым любопытным событием стал дебютный выход бразильского опорника Кайо — ранее в сезоне он не провёл ни минуты».

Беспомощный «Краснодар»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко удивляется тому, как слабо выглядела кубанская команда на стартовом отрезке матча и в первом тайме в целом.

«Если ты делаешь столь масштабные перестановки в составе (а они затронули и схему южан, которые решили сыграть с классическими двумя опорниками, тремя инсайдами и одним форвардом), то должен быть на сто процентов уверен, что резервисты полностью готовы сыграть роли тех игроков, которых они заменили.

По "Краснодару" в первом тайме подобное никак нельзя было сказать. Гости вчистую проиграли армейцам центр поля и на полтайма вжались в собственную штрафную, оставив где-то далеко впереди одинокого и почти не получившего мяч Ари.

Календарь и таблица РПЛ

Если бы на этот матч привели человека, впервые увидевшего в деле "Краснодар", и сказали ему, что это самая играющая и техничная команда РПЛ, он наверняка рассмеялся бы в голос. Или пребывал бы в глубоком недоумении.

Правда, в середине тайма южане вроде бы стали отодвигать игру от своих ворот, но это скорее выглядело тактической хитростью ЦСКА, решившего выманить соперника из окопов. Случился на этом отрезке и один из ключевых эпизодов матча: в центре поля Ахметов высоко поднятой ногой неосторожно въехал во Фьолусона. Со стороны показалось, что фол мог потянуть на красную карточку, однако арбитр Владислав Безбородов ограничился желтой».

Позер Безбородов

Корреспондент Sportbox.ru Глеб Томашвский удивлен активным развитием событий в первом тайме и результативностью команд.

«Началось все с того, что арбитр Владислав Безбородов засомневался: мяч попал в локоть Дмитрию Скопинцеву, и видеоассистент сигнализировал об этом рефери. Безбородов решил посмотреть повтор и сделал это с удовольствием и расстановкой, как настоящий актер. Появилось ощущение дежавю: в 3-м туре он точно так же смотрел на экран монитора в матче ЦСКА — "Локомотив".

Как и тогда, Безбородов медленно отошел от телевизора и нарисовал в воздухе прямоугольник. Как Цезарь, чей большой палец приговаривает гладиатора к жизни или смерти, арбитр эффектно указал на точку. Не только же футболистам блистать! Впрочем, претензий к судье никаких: пенальти, скорее всего, был. Жаль, повторов на табло "ВЭБ-Арены" не показывают».

Трешка от ЦСКА

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев восхищается первым таймом в исполнении ЦСКА и отмечает вдохновенную игру Николы Влашича.

«ЦСКА вышел злым, напористым, активным. Да, пенальти получился случайным, но команда Виктора Гончаренко заслужила такую награду — моментов не создавала, зато доминировала. Влашич подал с левого фланга, мяч попал в локоть Скопинцеву (удивительно, но армейцы не стали сигнализировать об этом).

Безбородов воспользовался помощью ВАР, после чего показал на точку. Влашич сам подошел к мячу и пробил без шансов для Сафонова. Почему 11-метровый исполнял не Чалов? Возможно, потому что Федор не реализовал пенальти в прошлом туре — во встрече с "Тамбовом".

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Но лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона вскоре забил сам. Гол получился блестящим. Красно-синие отобрали мяч на чужой половине поля, Влашич сделал передачу налево в свободную зону. Чалов сместился в центр и, не доходя до штрафной, нанес великолепный обводящий удар в дальний угол. Аплодисменты.

Еще через четыре минуты "Краснодар" пропустил в третий раз. Мариу Фернандес подключился в атаку на правом фланге, сделал пас Чалову на край штрафной, тот подал, Кучаев пробил в касание, Сафонов мяч отбил, но вот с добиванием в исполнении Влашича не справился. 3:0 в пользу ЦСКА».

Берг наконец-то «выстрелил»

Блогер Soccer.ru Синклейр удивляется тому, как команды поменялись ролями после перерыва и считает, что матч оголил проблемы обеих команд.

«Но можно как угодно переключаться, уметь настраиваться, а старые болячки далеко не спрячешь. ЦСКА поразил в Болгарии, когда за считанные минуты в начале второго тайма все отправил в пропасть. Ощущение дежавю у болельщиков ЦСКА возникло и в дебюте второго тайма этого матча, когда Маркус Берг, чьи бомбардирские способности уже ставились под сомнение даже самыми отчаянными оптимистами, оформил дубль за три минуты.

Казалось, что ЦСКА дрогнул. А "Краснодар" и свое фирменное владение мячом вернул, и хорошо пристреливался. Словно и не было злополучного первого тайма. Вот только запала и везения "быкам" хватило в их тайме лишь на два гола. Суммарно — это поражение. Но оно вскрыло проблемы обеих команд — не только "Краснодара", который в нынешнем сезоне, несмотря на зрелищную игру и неплохой турнирный ход в РПЛ, к сожалению, слишком часто показывает свои психологические проблемы от незрелости.

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Трудности ЦСКА связаны примерно с тем же, но у армейцев ощущается большее влияние стержневых игроков и контроль тренерского штаба. В критический момент это позволяет вцепиться и не рассыпаться даже в сложных моментах. Даже когда физически уже сил не остается, как это было и в конце данной встречи. У "Краснодара" таких стержневых на поле нет. Да, тренерский штаб нашел методом перебора удачное сочетание. Да, выстрелил Берг. Но можно вспомнить, сколько раз точно так же ставили на взрыв, выпуская Берга, а получался пшик».

Неунизительное поражение

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что второй тайма матча с ЦСКА поправил пошатнувшееся психологическое состояние «Краснодара».

«У "Краснодара" оставалась куча времени, чтобы сравнять счёт, команда владела мячом, но на редкие ударные возможности выдвигался только Берг. Забьёт ли он хоть раз после этого невероятного дубля до конца года — вопрос, ну а сегодня хет-трик был бы явным перебором, хотя два момента швед имел.

ЦСКА свои шансы нашёл только в компенсированные 6 минут, но у Чалова, похоже, уже не соображала голова, да и ноги не слушались. Гончаренко пришлось обойтись одной заменой (ладно, двумя, Ахметова заменили в добавленное время), потому что находившиеся на скамейке игроки скорее не вошли бы в игру, чем освежили её.

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"Армейцы" дорого расплатились за интенсивный первый тайм и несерьёзное отношение к угловому "Краснодара" и Бергу, но до перерыва всё-таки приобрели больше. Тем не менее, команда Мусаева порадовала тем, что не сдалась и билась до конца — это поражение, в отличие от базелевского, не унизительно и может даже наоборот заставить игроков снова поверить в себя».

«Краснодар» — без командной игры

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли увидел не захватывающий матч, а серьезные проблемы у обеих команд.

«Во втором тайме уже ЦСКА заставил вспомнить Разград. Команды хватает на 45 минут и перерыв ей не в помощь. Почему армейцы так быстро наедаются — вопрос к тренерскому штабу. Пропустив "двушечку", Гончаренко выпустил Яку Бийола, ход подействовал, в организации игры в обороне хозяева прибавили.

Но трио Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев и юный Карпов… Остается надеяться, что к матчу с "Эспаньолом" подойдет Хердур Магнуссон, хоть это далеко не панацея. Есть ощущение что ностальгия по братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу будет все сильнее.

"Краснодар", к его чести, воспользовался во втором тайме слабостями хозяев, в первую очередь, утратой скорости. "Быки" при удаче могли и третий забить. Но все это — за счет индивидуальных действий некоторых исполнителей, в наличие которых в составе "быков" никто и не сомневался.

Трудно пока вчерашнему школяру Карпову против Маркуса Берга. Сулейманов в своем стиле потерзал армейцев. Но все это — без намека на командную игру. Кстати, гол шведа с углового — первый при розыгрыше стандарта от флажка за 2 года! Это не повод для серьезного диалога с тренерским штабом?

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Напоминающим, кстати, дурно срежессированную и затянувшуюся оперетку. Когда у бровки беснуется Мусаев, а отдуваться перед журналистами, делая серьезное лицо, приходится Сергею Матвееву однообразно и без вдохновения исполняющего роль главного после матча». 0