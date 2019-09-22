«Тоттенхэм» нуждается в перезагрузке

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле победил «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации из медиа об этой игре.

«Тоттенхэм» с января не выигрывал на выезде в АПЛ

«В этом сезоне "Лестер" не стесняется своих больших амбиций, и у них, безусловно, нет оснований снижать свои аппетиты после того, как они завершили этот высококлассный поединок с тремя очками. Это было грандиозное противоборство с быстрыми и атлетичными действиями, выдающимся голом Гарри Кейна, двумя драматичными вмешательствами VAR, потрясающим голом Рикардо Перрейры, который сравнял счет и, наконец, поздним результативным ударом Джеймса Мэддисона», — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

«Это только во благо "Лисам", пока они снова стремятся нарушить установленный порядок АПЛ. Хозяева поля должны были проявить ряд качеств — ментальных, физических и технических — чтобы получить преимущество в матче против сильной команды гостей. "Шпоры" многое показали в отчетной игре, но в конечном счете дрогнули, в очередной раз упустив преимущество по ходу встречи — они не могут выиграть на выезде в АПЛ с января».

«Тоттенхэм» испытывает проблемы с удержанием перевеса

«Неспособность "Тоттенхэма" удерживать перевес в счете на выезде снова проявилось в ужасной манере после того, как клуб упустил преимущество 1:0 и в итоге проиграл 1:2 "Лестеру". Гарри Уинкс и Эрик Ламела выдали отличные выступления, тогда как выдающийся гол Кейна — это то, что фанаты лондонцев никогда не устанут смотреть», — отмечает в материале ESPN Джеймс Кеппс.

«Вместе с тем, Сон Хын Мин должен быть разочарован тем, что не сумел записать гол в свой актив, особенно во втором тайме, когда у него было больше, чем один шанс закрыть игру. Между тем, Маурисио Почеттино должен проделать определенную работу со своими подопечными по поводу управления игрой. Это уже третий раз за четыре матча, когда его команда вела по ходу матча, но так его и не выиграла».

«Лестер» доказал свою готовность бороться за топ-6

«После того, как их любимцы потерпели свое первое поражение в новом сезоне на "Олд Траффорд" в прошлом туре, фанаты "Лестера" надеялись, что их команда сможет сохранить свою впечатляющую домашнюю форму против "Шпор", которые в последнее время выглядят уязвимыми на выезде», — пишет в отчете BBC о поединке Мэттью Ховарт.

«Хозяева проиграли свои последние три встречи с Тоттенхэмом в Премьер-лиге перед этим матчем, но это выступление предоставило еще одно убедительное доказательство того, что команда Брендана Роджерса способна выдержать серьезное испытание в виде финиша в топ-6 АПЛ. "Лисы" не позволили себе пасть духом после того, как соперник вышел вперед. Итоговый результат стоит считать заслуженным и теперь они, по крайней мере на какое-то время, стали вторыми в таблице».

Цикл «Тоттенхэма» подошел к концу

«Помимо выездной формы беспокойство вызывает и интенсивность действий коллектива: статистика Opta показывает, что "Лестер" позволяет сопернику меньше передач из обороны и начинают свои атаки ближе к чужим воротам — показатель, по которому обычно лучшим был "Тоттенхэм". Но теперь, перед данным матчем лондонцы были на предпоследнем месте по статистике прессинга. Команда уже не всегда столь назойлива в этом плане, как прежде.

Возможно, коллективу нужна новая кровь. Недавно Почеттино рассказал, рассматривает нынешнюю ситуацию как начало нового цикла — это признание того, что цикл для существующей группы игроков подошел к концу в проигранном финале Лиги чемпионов "Ливерпулю" в июне», — анализирует в материале Sky Sports Адам Бейт.

«В субботу между "Лестером" и "Тоттенхэмом" была небольшая разница, но именно эта разница в восприятии сейчас наиболее поразительна. "Лисы", которые благодаря этой победе поднялись на третье место, построили новую зрелищную команду, полную энтузиазма по поводу того, что ее ожидает дальше. "Шпоры", в свою очередь, только поднялись на эту гору лишь для того, чтобы не получить свой приз — сейчас им нужно заново отыскать точку опоры». 0