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    «МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этом

    Чемпионская гонка в Англии проходит по незапланированному сценарию

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    На минувших выходных возникли два важных вопроса относительно чемпионской гонки в Англии: сможет ли «Ливерпуль» сохранить свою невероятную форму и как сильно «Манчестер Сити» может позволить себе отстать?
    Если ответ на первый вопрос «да», то на второй, по-видимому, «не слишком сильно», ведь после поражения от «Норвича» со счетом 2:3 команда Пепа Гвардиолы уже отстала от «красных» на пять очков, пишет журналист ESPN Марк Огден.

    Отличный старт «Ливерпуля»

    Пятью победами из пяти возможных «Ливерпуль» послал своему главному конкуренту грозное предупреждение, суть которого не просто в том, что мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице с 15 очками, а в том, что их игровая форма стабилизировалась.

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    • Команда Юргена Клоппа одержала 14 подряд побед в Премьер-лиге, забив как минимум дважды в каждом из этих матчей. Кроме того, с апреля 2017 года она не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ. И все это на фоне триумфа в Лиге чемпионов — в июне «красные» завоевали шестой в истории Кубок чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм».

    Прямо сейчас «Ливерпуль» очень силен. Результаты не могут быть лучше, зато сама производительность может, и это будет заботой Гвардиолы и «Манчестер Сити».

    Исторические параллели

    В дебютном сезоне Гвардиолы на «Этихаде» «Манчестер Сити» выиграл первые десять матчей во всех турнирах. К сентябрю 2016 года «горожане» также набрали 15 очков в пяти турах, забив 15 голов, но финишировали лишь третьими — в 15 очках позади чемпионского «Челси».

    Три года назад результаты и производительность «Сити» пошли на спад после того, как команда рано набрала высокий темп. Ничья 3:3 с «Селтиком» в Лиге чемпионов в конце сентября стала первым признаком проблем в обороне, из-за которых в итоге «горожане» и не смогли побороться за титул в АПЛ. Так что у «Ливерпуля» пока достаточно времени, чтобы дождаться подобного спада.

    Нет права на ошибки

    В любом случае пять очков — тревожное отставание для «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял только второе место, поэтому, если в этот раз он просто пойдет по протоптанной тропе, то право «горожан» на ошибку сведется к минимуму.

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    • Да, «Манчестер Сити» уже набрал 10 очков и может побороться еще за 99, то есть в сумме способен получить 109 баллов, но этого точно не произойдет. Однако «Ливерпуль» знает, что «Сити» выиграл два последних трофея, набрав 100 и 98 очков, поэтому подопечным Клоппа нужно будет исходить из того, что к финишу сезона у них в активе должно быть хотя бы 98 очков, которых должно хватить для чемпионства.

    Это сложная задача, но, если «Ливерпуль» ее добьется, это значит, что «Сити» в оставшейся части сезона уже не сможет потерять больше 11 очков. При нынешнем темпе «Ливерпуль» способен проиграть пять из оставшихся 33 матчей, выиграть остальные и в итоге получить 99 очков.

    В то же время «Сити» уже потерял пять очков и лишился некоторых основных игроков из-за травм: центральный защитник Эмерик Ляпорт пропустит около шести месяцев из-за травмы колена, а вингер Лерой Сане выбыл на еще больший срок в связи с травмой передней крестообразной связки.

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    • В Норвиче, в отсутствие Ляпорта, оборона «Манчестер Сити» была хаотичной. Уход Венсана Компани в конце прошлого сезона — еще один фактор, с которым нужно считаться, и Гвардиола понимает, что как минимум до открытия трансферного окна в январе он вынужден обходиться лишь двумя опытными центральными защитниками — Джоном Стоунзом и Николасом Отаменди.

    Запас прочности

    Учитывая тот факт, что поражение в Норвиче стало первым для «Сити» в АПЛ с января, было бы глупо поднимать панику. «Горожане» забили больше голов, чем «Ливерпуль» (16 против 15), и пропустили всего на два больше (6 против 4), но «красные» выполняют свою работу, преодолевая все проблемы, такие как потеря вратаря Алиссона Беккера и ранний пропущенный мяч от «Ньюкасла», на который ответили тремя забитыми.

    У «Ливерпулю» еще возникнут проблемы, и то, как он их преодолеет, станет определяющим фактором сезона. Но уже сейчас «красные» создали себе запас прочности и перевели стрелки на главного конкурента в борьбе за титул.

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    • Возможно, «Манчестер Сити» стал жертвой собственного успеха при Гвардиоле. Подняв планку так высоко, «горожане» вынудили «Ливерпуль» становиться все лучше и лучше. Единственный шанс «красных» завоевать титул — обыграть «Сити» в его же стиле, то есть регулярно побеждать и набирать очки.

    Время покажет, сможет ли «Ливерпуль» сохранить нынешнюю форму, но теперь настал черед «Манчестер Сити» преследовать убежавшего лидера. 0

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