«МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этом

На минувших выходных возникли два важных вопроса относительно чемпионской гонки в Англии: сможет ли «Ливерпуль» сохранить свою невероятную форму и как сильно «Манчестер Сити» может позволить себе отстать?

Если ответ на первый вопрос «да», то на второй, по-видимому, «не слишком сильно», ведь после поражения от «Норвича» со счетом 2:3 командауже отстала от «красных» на пять очков, пишет

Отличный старт «Ливерпуля»

Пятью победами из пяти возможных «Ливерпуль» послал своему главному конкуренту грозное предупреждение, суть которого не просто в том, что мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице с 15 очками, а в том, что их игровая форма стабилизировалась.

Команда Юргена Клоппа одержала 14 подряд побед в Премьер-лиге, забив как минимум дважды в каждом из этих матчей. Кроме того, с апреля 2017 года она не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ. И все это на фоне триумфа в Лиге чемпионов — в июне «красные» завоевали шестой в истории Кубок чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм».

Прямо сейчас «Ливерпуль» очень силен. Результаты не могут быть лучше, зато сама производительность может, и это будет заботой Гвардиолы и «Манчестер Сити».

Исторические параллели

В дебютном сезоне Гвардиолы на «Этихаде» «Манчестер Сити» выиграл первые десять матчей во всех турнирах. К сентябрю 2016 года «горожане» также набрали 15 очков в пяти турах, забив 15 голов, но финишировали лишь третьими — в 15 очках позади чемпионского «Челси».

Три года назад результаты и производительность «Сити» пошли на спад после того, как команда рано набрала высокий темп. Ничья 3:3 с «Селтиком» в Лиге чемпионов в конце сентября стала первым признаком проблем в обороне, из-за которых в итоге «горожане» и не смогли побороться за титул в АПЛ. Так что у «Ливерпуля» пока достаточно времени, чтобы дождаться подобного спада.

Нет права на ошибки

В любом случае пять очков — тревожное отставание для «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял только второе место, поэтому, если в этот раз он просто пойдет по протоптанной тропе, то право «горожан» на ошибку сведется к минимуму.

Да, «Манчестер Сити» уже набрал 10 очков и может побороться еще за 99, то есть в сумме способен получить 109 баллов, но этого точно не произойдет. Однако «Ливерпуль» знает, что «Сити» выиграл два последних трофея, набрав 100 и 98 очков, поэтому подопечным Клоппа нужно будет исходить из того, что к финишу сезона у них в активе должно быть хотя бы 98 очков, которых должно хватить для чемпионства.

Это сложная задача, но, если «Ливерпуль» ее добьется, это значит, что «Сити» в оставшейся части сезона уже не сможет потерять больше 11 очков. При нынешнем темпе «Ливерпуль» способен проиграть пять из оставшихся 33 матчей, выиграть остальные и в итоге получить 99 очков.

В то же время «Сити» уже потерял пять очков и лишился некоторых основных игроков из-за травм: центральный защитник Эмерик Ляпорт пропустит около шести месяцев из-за травмы колена, а вингер Лерой Сане выбыл на еще больший срок в связи с травмой передней крестообразной связки.

В Норвиче, в отсутствие Ляпорта, оборона «Манчестер Сити» была хаотичной. Уход Венсана Компани в конце прошлого сезона — еще один фактор, с которым нужно считаться, и Гвардиола понимает, что как минимум до открытия трансферного окна в январе он вынужден обходиться лишь двумя опытными центральными защитниками — Джоном Стоунзом и Николасом Отаменди.

Запас прочности

Учитывая тот факт, что поражение в Норвиче стало первым для «Сити» в АПЛ с января, было бы глупо поднимать панику. «Горожане» забили больше голов, чем «Ливерпуль» (16 против 15), и пропустили всего на два больше (6 против 4), но «красные» выполняют свою работу, преодолевая все проблемы, такие как потеря вратаря Алиссона Беккера и ранний пропущенный мяч от «Ньюкасла», на который ответили тремя забитыми.

У «Ливерпулю» еще возникнут проблемы, и то, как он их преодолеет, станет определяющим фактором сезона. Но уже сейчас «красные» создали себе запас прочности и перевели стрелки на главного конкурента в борьбе за титул.

Возможно, «Манчестер Сити» стал жертвой собственного успеха при Гвардиоле. Подняв планку так высоко, «горожане» вынудили «Ливерпуль» становиться все лучше и лучше. Единственный шанс «красных» завоевать титул — обыграть «Сити» в его же стиле, то есть регулярно побеждать и набирать очки.

Время покажет, сможет ли «Ливерпуль» сохранить нынешнюю форму, но теперь настал черед «Манчестер Сити» преследовать убежавшего лидера. 0