Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»

«Ростов» в родных стенах оказался сильнее «Ахмата» (2:1) в заключительном матче 9-го тура РПЛ. Первый тайм завершился в пользу гостей — албанский хавбек Одисе Роши реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в прижатую руку Евгения Чернова. Во втором тайме ростовчане перевернули ход встречи. Сначала Хорен Байрамян успел на добивание после дальнего удара Романа Еременко, а затем красивый гол забил норвежский хавбек Матиас Норманн. Гости завершали встречу в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Антоном Швецом.

Спорный пенальти «Ахмата»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин удивлен слабой игрой «Ростова» до перерыва и сомневается в назначенном пенальти.

«В первом тайме "Ростов" был не похож на себя. Команда много владела мячом, но опасность исходила в основном Матиаса Норманна, который в первые 45 минут, казалось, вообще не привязан к какой-то позиции. Норвежец бил издали, простреливал с флангов, однако Ионов, Шомуродов и Попов никак не могли понять его идеи.

Несмотря на неплохое движение, "Ростов" не выглядел лучше соперника. "Ахмат" действовал дисциплинированно, практически не оставляя свободных зон. Неплох был Денис Глушаков — как при разрушении, так и при созидании. Именно с его передачи началась атака, завершившаяся голом. Хавбек отпасовал на фланг Уциеву, последовал навес — и мяч попал в руку Чернова, вроде бы прижатую. ВАР в Ростове-на-Дону не использовался, судья без сомнений указал на точку.

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Ожидалось, что гол Роши еще больше взбодрит "Ростов", но этого не случилось. Тайм заканчивался без опасных моментов и практически без ударов. Грозненцы реализовали свой шанс и предпочли выждать в обороне, но после перерыва это сыграло с ними злую шутку».

«Ростов» перевернул игру

Автор Rusfootball.info Иван Долинин ошеломлен стремительным развитием событий во втором тайме, радикально изменившим игру.

«А теперь ко второму тайму. "Ростов" вышел на него заметно преобразившимся. Вперед к камбэку команду повел Еременко. Роман начал активно искать возможности для удара, и одна из его попыток застала врасплох Гудиева. Вратарь "Ахмата" неуверенно отбил мяч, позволив Байрамяну оказаться первым на добивании и сравнять счет. В этом эпизоде есть вопросы по офсайду у Хорена, но стоп-кадр из трансляции, пожалуй, не дает на них однозначного ответа.

С увеличением скорости и качества командных взаимодействий "Ростов" заставил соперника нервничать. Причем, эмоциям поддались и игроки, и главный тренер. Рахимов, например, завелся из-за неверно, по его мнению, определенного аута и получил желтую карточку. А Швец зачем-то пошел в жестокий подкат против Норманна.

Красная карточка в этой ситуации выглядит абсолютно справедливой. По этому эпизоду к Волошину не может быть претензий. "Ростовчане" достаточно быстро реализовали большинство и суммарно за 19 минут после перерыва фактически перевернули игру с ног на голову».

Норманн отомстил за подкат

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов восхищается голом норвежского легионера «Ростова», принесшим победу донской команде.

«Стараясь завладеть преимуществом игроки обеих команд порой перебарщивали, щедро отоваривая друг друга по ногам. Апогеем грубости на поле стал фол Антона Швеца. Невольно защитник "Ахмата" повторил знаменитое "футбольное убийство" в исполнении Василия Березуцкого, который несколько лет назад буквально срубил полузащитника "Ростова" Андрея Бочкова.

Швец покатился шипами вперёд прямо в ноги хавбеку "Ростова" Матиасу Норманну. От полученного удара норвежец перевернулся в воздухе, а затем рухнул спиной на землю. К счастью, обошлось без травмы. Защитнику "Ахмата" судья справедливо показал прямую красную карточку.

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Самого Норманна такой кульбит не особо смутил, а даже, наоборот, будто немного оживил. Спустя пару минут он перехватил мяч, чуть сместился в центр, и примерно с 25 метров что есть сил ударил по воротам — мяч, отскочив от перекладины, залетел в дальнюю девятку.

Любопытно, что для Норманна этот гол стал дебютным в "Ростове". Похоже для того, чтобы забить, ему надо было хорошенько встряхнуться.

Оставшееся минуты матча прошли с большим игровым перевесом хозяев. Ростовчане могли забить ещё минимум один гол, но свои момента так и не реализовали».

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