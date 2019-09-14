ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи»

    Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Ростов Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа ЦСКА Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи» Юрген КлоппВозвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты Марселино два года возглавлял «Валенсию»«Валенсия» была обречена на кризис
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
  • 16:52
    • ФИФА наложила штраф и санкции на экс-члена исполкома РФС
  • 14:50
    • Клопп — лучший тренер АПЛ в августе
    Все новости спорта
    «Зенит»
    «Зенит»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    С 13 по 16 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи девятого тура.

    «Зенит» — «Арсенал» 3:1

    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте — Дуглас Сантос отличным навесом со штрафного на правом фланге нашёл в штрафной Дзюбу, который оторвался от Бауэра и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

    На 21-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Денисов после углового сыграл рукой в своей штрафной. Азмун пробил слабо, низом и недалеко от центра — Левашов уверенно среагировал и отразил этот удар.

    На 56-й минуте счет равнялся. Кантемир Берхамов точно пробил со стандарта, поразив левый угол.

    На 66-й минуте в ворота тульского клуба был назначен еще один пенальти. Себастьян Дриусси пробил мощно, уверенно, под штангу. Левашов направление удара не угадал и спасти команду не смог.

    На 88-й минуте Жирков с левого фланга сместился к штрафной, навесил к её центру, и Шатов, которого потеряли защитники, головой поразил ворота.

    «Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.

    РПЛ. 9-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0)
    Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1)Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Жирков (Караваев, 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75)«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 63), Ткачев, Э.Кангва, ЛуценкоПредупреждения: Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67. Азмун, 75

    «Спартак» М — «Урал»

    14 сентября, 16:30 мск

    «Сочи» — «Локомотив» М

    14 сентября, 19:00 мск

    «Оренбург» — «Рубин»

    15 сентября, 14:00 мск

    «Тамбов» — ЦСКА

    15 сентября, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Крылья Советов»

    15 сентября, 19:00 мск

    «Динамо» М — «Уфа»

    16 сентября, 20:00 мск

    «Ростов» — «Ахмат»

    16 сентября, 20:30 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
  • 03/09/2019 в 02:54
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Урал»
  • 1.60
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Несостоявшаяся сенсация. Марио спас Черчесова от позора
    • 01:57 10/09/2019     Иван Ракитич
  • Трансферный дайджест. 2-9 сентября
    • 20:16 09/09/2019     Роналду забил свой 89-й мяч за сборную
  • Португалия сделала большой шаг к Евро-2020
    • 17:17 08/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол Символическая сборная, которая может обыграть кого угодноМесси, Роналду и ван Дейк — тут, Неймар — нет 12/09/2019 в 19:200
  • 14:02
    • Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре
  • 13:49
    • Нападающий «Норвича» признан лучшим игроком АПЛ в августе
  • 13:33
    • Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира
    Голландия — теневой лидер группы C Футбол Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020Что будет самым интересным дальше в квалификации? 12/09/2019 в 03:400
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Зенита» трудности с тульским «Арсеналом»?
  • 3.01
    •
  • 00:39
    • Кузяев: Травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что все позади
  • 00:32
    • Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться
  • 23:59
    • «Мальорка» разошлась миром с «Атлетиком»
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • 23:48
    • «Лион» упустил победу над «Амьеном», Дембеле оформил дубль
  • 23:35
    • «Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной»
  • 23:20
    • Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси бить пенальти
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие