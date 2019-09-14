РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи»

С 13 по 16 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи девятого тура.

«Зенит» — «Арсенал» 3:1

Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте — Дуглас Сантос отличным навесом со штрафного на правом фланге нашёл в штрафной Дзюбу, который оторвался от Бауэра и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

На 21-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Денисов после углового сыграл рукой в своей штрафной. Азмун пробил слабо, низом и недалеко от центра — Левашов уверенно среагировал и отразил этот удар.

На 56-й минуте счет равнялся. Кантемир Берхамов точно пробил со стандарта, поразив левый угол.

На 66-й минуте в ворота тульского клуба был назначен еще один пенальти. Себастьян Дриусси пробил мощно, уверенно, под штангу. Левашов направление удара не угадал и спасти команду не смог.

На 88-й минуте Жирков с левого фланга сместился к штрафной, навесил к её центру, и Шатов, которого потеряли защитники, головой поразил ворота.

«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.

РПЛ. 9-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0) Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1)Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Жирков (Караваев, 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75)«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 63), Ткачев, Э.Кангва, ЛуценкоПредупреждения: Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67. Азмун, 75

«Спартак» М — «Урал»

14 сентября, 16:30 мск

«Сочи» — «Локомотив» М

14 сентября, 19:00 мск

«Оренбург» — «Рубин»

15 сентября, 14:00 мск

«Тамбов» — ЦСКА

15 сентября, 16:30 мск

«Краснодар» — «Крылья Советов»

15 сентября, 19:00 мск

«Динамо» М — «Уфа»

16 сентября, 20:00 мск

«Ростов» — «Ахмат»

16 сентября, 20:30 мск