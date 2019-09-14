РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи»

«Зенит» — «Арсенал» 3:1
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 6-й минуте — Дуглас Сантос отличным навесом со штрафного на правом фланге нашёл в штрафной Дзюбу, который оторвался от Бауэра и головой отправил мяч в ближний угол ворот.
На 21-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Денисов после углового сыграл рукой в своей штрафной. Азмун пробил слабо, низом и недалеко от центра — Левашов уверенно среагировал и отразил этот удар.
На 56-й минуте счет равнялся. Кантемир Берхамов точно пробил со стандарта, поразив левый угол.
На 66-й минуте в ворота тульского клуба был назначен еще один пенальти. Себастьян Дриусси пробил мощно, уверенно, под штангу. Левашов направление удара не угадал и спасти команду не смог.
На 88-й минуте Жирков с левого фланга сместился к штрафной, навесил к её центру, и Шатов, которого потеряли защитники, головой поразил ворота.
«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.
«Спартак» М — «Урал»
14 сентября, 16:30 мск
«Сочи» — «Локомотив» М
14 сентября, 19:00 мск
«Оренбург» — «Рубин»
15 сентября, 14:00 мск
«Тамбов» — ЦСКА
15 сентября, 16:30 мск
«Краснодар» — «Крылья Советов»
15 сентября, 19:00 мск
«Динамо» М — «Уфа»
16 сентября, 20:00 мск