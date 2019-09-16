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    «Марсель» начинает возрождение

    Реакция прессы на матч «Монако» — «Марсель»

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    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду
    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду
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    Накануне в рамках пятого тура французской Лиги 1 «Марсель» добился победы 4:3 в гостевом матче против «Монако». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Бенедетто продолжает феерить

    «Дебют мечты Дарио Бенедетто в "Марселе" продолжился в воскресенье, когда дубль аргентинского нападающего вдохновил его команду на победу со счетом 4-3 над "Монако" в Лиге 1. Форвард забил в каждом из таймов. Валери Жермен и Димитри Пайет также отличились голами, стоило монегаскам повести 2:0 благодаря Виссаму Бен Йеддеру, который из-за травмы ушел на замену после перерыва», — рассказывает Reuters.

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    • «Кейта Бальде забил третий мяч за княжеский клуб, но после пяти туров коллектив остается вторым с конца турнирной таблицы, имея два очка в активе. "Марсель", в котором Бенедетто забил уже пять мячей после перехода из "Бока Хуниорс" минувшим летом, поднялся на четвертую строчку с 10 баллами в активе. Лидирующий ПСЖ имеет на два больше».

    Победа должна вселить оптимизм фанатам «Марселя»

    «Провансальцы показали свой характер, проигрывая в Монако 0:2, благодаря чему одержали свою третью победу кряду, и присыпали солью раны защитников монегасков. Убедительная победа, в которой дубль оформил Бенедетто, позволило "Олимпику" занять место, о котором он мечтает по завершении сезона — четвертое, где по 10 очков также имеют "Ренн" и "Нант", которые занимают второе и третье место соответственно», — пишет Presse Océan.

    «Эта волевая победа с результатом 4:3 также оставляет приятные воспоминания у болельщиков, ведь два года назад команда со счетом 4:2 переиграла "Ниццу" на выезде после 0:2 в пользу соперника. Этот успех дал старт продвижению клуба в финал Лиги Европы. "Монако" Леонарду Жардима, тем временем, еще ни разу в этой кампании не выиграл».

    «Марсель» в хорошей форме вопреки кадровым проблемам

    «Провансальцам удалось обойти сразу трех соперников, победив "Монако" в конце пятого тура Лиги 1 по итогам матча с захватывающим сценарием. На стадионе "Луи II", облаченном в голубой и белый цвета, где фанаты гостей с самого начала гнали своих любимцев вперед в жаркой атмосфере, никто не предсказал бы положительный для них исход», — отмечает La Provence.

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    • «Два пропущенных мяча не повлияли на волю гостей, уже потерявших до зимнего перерыва из-за травмы Флориана Товена, а также Хироки Сакаи по той же причине. В своей любимой схеме 4-3-3 наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш решил обойтись без джокера Валентена Ронжье в стартовом составе, тогда как справа в обороне действовал Буна Сарр, а в атаке — Жермен».

    «Марсель» снова выглядит как коллектив

    «После финального свистка объятия были продолжительными — особенно между Виллаш-Боашем, Сансоном и Бенедетто. Улыбки не обманывали: эта победа может усилить единство внутри команды гостей. И это контрастирует с прошлым сезоном, где каждый футболист клуба как будто играо поодиночке, а коллективной силы попросту не было», — рассуждает France Football.

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    • «Не то, чтобы стоило ожидать от португальского тренера нежных заявлений на пресс-конференциях, как у Томаса Тухеля. Тем не менее, эта картина показывает, что у "Марселя" снова есть коллектив и наставник, за которым идут подопечные, что можно только приветствовать. Приветствовать не только клубу, но и Лиге 1, где, как ожидалось, этот памятник гранду французского футбола снова должен выглядеть бледно, как и в прошлом сезоне». 0

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