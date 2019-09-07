Бразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»

После нескольких месяцев разговоров, шумихи, позерства и взаимных претензий мы, по крайней мере на данный момент, достигли финала этой саги. Неймар остается в «Пари Сен-Жермен».

По мере того, как все успокаивается, стоит отметить, что человек, наименее удивленный этим, — сам форвард ПСЖ, который, несмотря на то, что многие месяцы настаивал на трансфере, с самого первого дня боялся, что эта сделка будет обречена на провал.

Минимальное требование для успеха любой сделки купли-продажи — хоть килограмма резинок, хоть футболиста-миллиардера — наличие покупателя, желающего приобрести его, или продавец, желающий избавиться от товара, а желательно, и то и другое.

В этом случае, однако, Барселона чувствовала, что чемпион Франции не хотел продавать товар, а ПСЖ был уверен, что каталонский клуб не горел желанием покупать его.

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Это было взаимное недоверие, которое омрачало переговоры с самого начала. Даже по меркам того запутанной и головокружительной прогулке по минному полю, как переговоры о трансфере в футболе, эта сделка всегда было непростой и довести ее до конца было очень сложно.

Итак, как же мы дожили до этого?

В апреле 27-летний бразилец, переехавший во Францию из «Барселоны» за рекордные 200 миллионов фунтов стерлингов в августе 2017 года, начал переговоры о возобновлении контракта с ПСЖ.

К сожалению, было несколько небольших «проблем», делавших его несчастным: обещания, которые ПСЖ не выполнял, крики «бу-у-у» с трибун, ссора с коллегой-форвардом Эдинсоном Кавани относительно того, кто должен пробивать пенальти, внутренние разногласия в команде, чувство, что «ультрас» ПСЖ куда больше поддерживали Кавани, чем его; и чувство, что он не получал достаточной защиты от грубой игры со стороны судей.

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В январе три фола подряд игрока «Страсбурга» Энтони Гонсалвеша — каждый из которых заслуживал желтую карточку, ни один не был ей наказан — оставили Неймара с травмой ноги, которая не позволила ему провести 18 игр. Он был от этого не в восторге.

Несмотря на то, что парижане могут похвастаться одним из сильнейших составов в мире, некоторые игроки ПСЖ чувствуют, что находятся в позолоченной клетке, а отсутствие конкуренции в слабой французской Лиге 1 испортило атмосферу в команде.

Неймар любит Париж — а кто его не любит? — и вел переговоры о новом контракте, несмотря на свои опасения и несмотря на небольшой флирт с «Барсой» по поводу возможности возвращения на «Камп Ноу». Но затем что-то изменилось, вскоре после того, как «Барселона» проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов в мае.

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил лидерам команды — Лионелю Месси, Жерару Пике, Серхио Бускетсу, Сержи Роберто и Луису Суаресу — что клуб не только попытается заполучить Неймар, но и выразил уверенность, что игрок вернется.

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Игроки «Барселоны», которые регулярно общались с Неймаром (Месси, Пике и Суарес), сообщили бразильцу, что сделка состоится, и что он нужен «Барселоне», чтобы вернуть кубок Лиги чемпионов. Это крепко зацепило Неймара, не в последнюю очередь потому, что он никогда не был полностью убежден в правильности своего решения покинуть «Камп Ноу».

32-летний Месси также предположил — учитывая его собственный возраст — что Неймар, мог бы стать ключевым игроком «Барселоны» через пару лет.

И все завертелось...

На тот момент лидерам «Барселоны» сообщали, что клуб не подписал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но мадридцы публично заявили, что видели документы, подтверждающие, что сделка была согласована еще в марте.

Проблема состояла в том, что все в лагере Неймара думали, что у «Барселоны» не было денег — особенно если, как они подозревали, трансфер Гризманна был согласован.

«Барсе» пришлось взять шестимесячный необеспеченный кредит на сумму 35 млн евро в банках, чтобы приобрести француза, поэтому можно только представить финансовые последствия, которые грозили бы клубу в случае покупки Неймара.

Тем временем спортивный директор ПСЖ Леонардо, который вернулся в клуб в июне, окончательно все запутал своими пренебрежительными публичными комментариями о бразильце. Дело дошло до того, что Неймар перестал с ним разговаривать.

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Леонардо слишком поздно понял, что он пересек черту и отступил, начав сыпать комплиментами в адрес игрока и дав начало той стратегии всеобщей путаницы, которую он использовал в течение последних четырех месяцев.

С самого начала «Барселона» почувствовала, что руководство ПСЖ говорит им и Неймару одно, в то время как делает другое, следуя инструкциям владельцев французского клуба, гласящим, что бразилец не должен быть отпущен ни при каких обстоятельствах.

Не получив письменного предложения от «Барселоны», Неймар понял, что этот переход, вероятно, не состоится, поэтому он встретился с официальными лицами ПСЖ за несколько дней до первой игры сезона и согласился играть.

За день до матча Леонардо попросил его сделать заявление, о том, что он больше не хочет покинуть клуб. Неймар не согласился с этой идеей, сказав ПСЖ, что он готов играть, но не собирается делать публичных заявлений.

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Ничего удивительного в этом нет. Из «Барселоны» продолжали приходить сообщения от его бывших товарищей по команде, в которых говорилось, что он должен немного потерпеть, потому что трансфер неминуем.

На самом деле, «Барселона» хотела продемонстрировать всем, насколько она была серьезно настроена. Каталонцы настаивают, что не имеют отношения к утекшим в прессу деталям поездки в Париж представителей клуба, принимающих решения (но не Бартомеу) восемь дней назад, но это им точно не повредило, потому что показало их целеустремленность.

Суть была в следующем: если «Барселона» хотела заполучить Неймара, это обошлось бы им в 215 миллионов евро. Испанский клуб предложил ПСЖ включить в сделку других игроков.

В конце концов, 27 августа, «Барселона» выдвинула свое единственное письменное предложение — 115 миллионов евро наличными, 15 миллионов евро в виде бонусов и три игрока.

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ПСЖ решил, что это должен быть защитник Жан-Клер Тодибо, полузащитник Иван Ракитич (оба неохотно согласились на переезд), а также аренда форварда Усмана Дембеле, хотя тот быстро сказал: «Non merci».

Дембеле категорически не хотел переходить в ПСЖ. В какой-то момент посредники подумали, что смогут переубедить его, и французский игрок четыре раза разговаривал с наставником парижан Томасом Тухелем, но французский клуб никогда не пытался по-настоящему надавить на 22-летнего футболиста, и не пытался обсуждать условия. Это снова дало понять «Барселоне», что французы не слишком заинтересованы в сделке.

Тем не менее, переговоры продолжались. ПСЖ начал рассуждать о том, что неплохо бы накинуть еще 15 млн евро, но затем, когда это было согласовано, парижане сказали, что хотят 150 млн евро сразу, а не 130 млн евро плюс бонусы.

Реакция Неймара в письме в клуб была такой: «никаких проблем». Бразилец был готов самостоятельно покрыть разницу пятью платежами по 4 млн евро. Однако через несколько минут после того, как пришло его сообщение, ПСЖ сказал ему, что Федерация футбола Франции не позволяет игрокам совершать такие платежи.

В то же время «Реал», который в итоге заявил, что на самом деле ему это не интересно, встрепенулся и сделал предложение в размере 100 млн. евро плюс Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Кейлор Навас. Достаточно взглянуть на зарплату Бэйла, чтобы поставить крест на этой идее, тем более, что валлийский форвард в любом случае никуда не собирался переходить.

По правде говоря, ПСЖ всегда чувствовала, что «Реал» хотел заполучить Неймара по дешевке, одновременно избавляясь от части своей команды, а также даря своим фанатам злорадное удовлетворения от того, что мадридцы обломали одного из своих главных соперников.

Итальянский чемпион «Ювентус» также вступили в борьбу, предложив 100 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу — предложение, которое также было отклонено ПСЖ.

Ни один клуб АПЛ не выходил на парижан, хотя «Манчестер Юнайтед» интересовался игроком, когда он еще был в «Барселоне», предлагая выкупить его за 190 млн евро. Неймар тогда решил не переходить.

В конце концов, «Испания» стала ответом, который Неймар дал, когда его спросили, куда он хочет перейти, предполагая, что он не возражал бы против перехода в стан любого из гигантов Ла Лиги. Он мудро решил не говорить «Барселона» или «никуда» по той очевидной причине, что, если сделка пойдет не так, как ему хотелось бы, в конечном итоге, он будет выглядеть глупо.

Но насколько сильно «Барселона» хотела подписать Неймара? Стоит отметить, что, когда им нужно было убедить Френки де Йонга покинуть «Аякс», полузащитника сборной Голландии посетил Бартомеу, чтобы завершить сделку.

Ни разу во время переговоров по Неймару Бартомеу не встречался со своим коллегой из ПСЖ Насером Аль-Хелайфи, с самим игроком или его отцом. Кроме того, одним из первых предложений «Барселоны» (не в письменной форме) был Филиппе Коутиньо плюс денежная сумма, которая была немедленно отклонена ПСЖ из-за ее «смехотворности».

Казалось, что «Барса» не слишком старается.

Во многих отношениях это была беспроигрышная ситуация для Бартомеу. Трансфер не случился, поэтому он может теперь пожать плечами и сказать: «Послушайте, мы пытались». Плюс те, кто не хотел возвращения игрока, дважды судившегося с клубом, остались довольны.

Если бы переход случился, несмотря на тяжелое финансовое положение клуба, задолженность которого оценивалась бы в 600 миллионов евро, «Барселона» нашла бы способы решить эту проблему. Если они действительно хотели, чтобы Неймар вернулся, так бы и было.

Структура заработной платы игроков каталонского клуба была бы потенциальной головной болью для бухгалтерии, которой пришлось бы колдовать с цифрами, потому что «Барселона» и так находится на самом пределе. Никто не знал наверняка, одобрит ли Ла Лига подписание Неймара, учитывая ограничения финансового фэйр-плей.

Переговоры всегда были осложнены отсутствием «суммы выкупа» во Франции. Интересно, однако, что в следующем году Неймар пробудет в ПСЖ в течение трех сезонов и, согласно правилам ФИФА, сможет выкупить свой контракт, после того, как суд определит сумму, за которую он сможет сделать это.

Если у Неймара не заладится в ПСЖ, это может стать следующим шагом. Тем не менее, не все так печально и мрачно, потому что теперь, когда все разрешилось, он по крайней мере наслаждается продуктивными и уважительными отношениями с наставником команды Томасом Тухелем.

Как реагируют различные игроки «Барселоны», еще неизвестно.

Станет ли Дембеле козлом отпущения за отказ перейти в ПСЖ и посодействовать трансферу Неймара? Как те игроки, которым клуб сказал, что они больше не нужны, будут чувствовать себя теперь, когда они остались в команде?

Что игроки, которые ждали, что Неймар усилит команду, думают теперь, когда он так и не приехал? Вернется ли «Барселона» позже — на этот раз со всей серьезностью — к борьбе за трансфер бразильца?

Время покажет. 0