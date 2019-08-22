У ПСЖ кризис. Гонка за чемпионство во Франции объявляется открытой

Обычно кризис у ПСЖ наступает чуть позже. До прихода катарских владельцев это случалось в ноябре или декабре. ПСЖ часто проваливался в это время. С 2011 года, после того, как у клуба появилось много нефтедолларов, кризис чаще всего преследует команду где-то в феврале или марте, когда она традиционно вылетает из Лиги чемпионов.

Но видеть настолько посредственный ПСЖ, который мы увидели в ходе воскресного поражения команды от «Ренна» (1:1) в самом начале сезона — это действительно редкость. Тем не менее, сейчас это неудивительно.

В Бретани команда продемонстрировала все свои слабые стороны, все свои проблемы и недостатки. Все это в одной игре. Отсутствие сплоченности и командного духа было, пожалуй, самым ярким.

Хуан Бернат globallookpress.com

Парижане не играли как команда. Они не сражались друг за друга. Там не было комбинаций, согласованных передвижений по полю, треугольников... Все, что сделал ПСЖ, так это снова положился на Килиана Мбаппе. Однако он не может все делать сам. Особенно когда ему позволяют нанести только три удара по воротам за 90 минут, как это было в матче с «Ренном».

Французский вундеркинд — жертва отсутствия командных взаимодействий у ПСЖ. Он не получает помощи, в которой нуждается и которую должен получать. А взамен ПСЖ не может использовать лучшие качества Мбаппе.

Килиан Мбаппе в матче с «Ренном» globallookpress.com

В двух первых матчах сезона в Лиге 1 (победа над «Нимом» и поражение от «Ренна») уровень футбола, продемонстрированный ПСЖ, был исключительно низким. В воскресном матче мы увидели, вероятно, одно из худших выступлений клуба за последние несколько лет. Они совершили больше фолов и нанесли меньше ударом, чем «Ренн».

Фанатов ПСЖ и тех, кто находится внутри клуба, не может не беспокоить то, что их команда играет таким образом.

Ошибки, допущенные Томасом Тухелем, снова подняли множество вопросов. Немецкий тренер с течением времени теряет все больше и больше доверия. В матче против «Ренна» он сыграл в пять защитников, несмотря на то, что не наигрывал такую тактику в предсезонке. Его выбор состава был плохим. В частности, Юлиан Дракслер вместо Пабло Сарабии и бессмысленная роль Маркиньоса в центре поля.

Его тренерские решения были плохими. И даже его пресс-конференция после матча была жалкой. Такое чувство, что яркий молодой тренер, которым он был еще год назад, потерял свое чутье. Он выглядит растерянным. И как для клуба, в котором с момента прихода Qatari Sports Investments тренеры меняются каждые два года, у Тухеля остается очень мало времени для того, чтобы восстановить свои позиции в ходе своего второго сезона в Париже.

Томас Тухель globallookpress.com

Отсутствие Неймара выглядит настоящим бременем для Тухеля. Он много говорит о своей суперзвезде, о том, как потеряет сон, если бразилец уйдет из клуба, о том, как нужно будет его заменить, о том, как он будет решать проблемы, если Неймар не сможет играть.

Нельзя винить Тухеля в том, что он хотел бы иметь в своем распоряжении лучшую команду из возможных. И Неймар явно мог бы сделать команду лучше, но Тухелю нельзя сосредотачиваться на человеке, который в первую очередь и создал весь этот беспорядок в клубе, попросив трансфера.

Ирония заключается в том, что Тухель пытается убедить всех, что сага с участием Неймара никак не влияет на других игроков команды. Но это очень тревожная ситуация для всего клуба. Прежде всего, для раздевалки, в которой хотели бы, чтобы Неймар остался. ПСЖ с Неймаром и без него — две большие разницы для остальных игроков клуба.

Неймар globallookpress.com

Это тяжелое испытание для ПСЖ, поскольку неопределенность с будущим ПСЖ несет за собой огромные последствия с точки зрения маркетинга, финансов и репутации клуба. Уход бразильца будет огромной потерей для ПСЖ не только на поле.

В воскресенье ПСЖ ждет домашняя встреча с «Тулузой». Давление на команду в этом матче будет огромным.

В прошлые разы, когда ПСЖ так плохо начинал сезон, он в итоге не сумел выиграть чемпионат. В сезоне 2011-2012 они проиграли «Лорьяну» в первом матче сезона, и титул тогда выиграл «Монпелье». В сезоне 2016-2017 ПСЖ в третьем туре уступил «Монако» и проиграл «монегаскам» в борьбе за титул.

Может быть, это просто совпадение. Однако «Лион» (который идеален в этом сезоне и возглавляет таблицу с разницей забитых-пропущенных мячей +9) уже наблюдает за тем, как ПСЖ уничтожает сам себя.

И теперь внезапно все выглядит так, что гонка за чемпионский титул в Лиге 1 объявлена открытой. По крайней мере, если ПСЖ не сможет очень быстро решить свои проблемы как на поле, так и в офисе, чтобы вернуться к доминированию. 0