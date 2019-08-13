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    Неймар и «Барселона» добьются воссоединения

    Куда перейдет звездный бразилец?

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    Неймар
    Неймар
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    По данным СМИ, ПСЖ уже принял принципиальное решение расстаться со своим лидером атак Неймаром. Разбираем варианты, которые остаются у нападающего этим летом, а также пытаемся понять, куда именно он перейдет.

    «Барселона»

    Это самый очевидный и давний вариант продолжения карьеры, который есть у Неймара. Каталонский клуб с трудом отпустил своего форварда летом 2017 года, поэтому как только появились сведения о недовольстве игроком своего положения в Париже, тот, если верить прессе, сразу включился в процесс его возвращения. «Блауграна», похоже, хочет создать настолько мощную атаку, чтобы ни у кого попросту не осталось шансов ее сдержать.

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    • Согласно той же прессе, сам бразилец больше всего предпочитает вернуться именно на «Камп Ноу», где он заслуженно был среди лучших на своей позиции и выигрывал более статусные трофеи, нежели это позволяет Франция. Судя по всему, нападающего в этом контексте не смущает даже то, что кроме Лионеля Месси, от тени которого он бежал в ПСЖ, его ожидает еще один конкурент за лучи славы — Антуан Гризманн, тогда как Луис Суарес все еще в команде.

    «Реал»

    Медиа утверждают, что Неймар также не прочь перебраться и в «Реал», который вовсю занят перестройкой коллектива и поиском новой звезды уровня Криштиану Роналду. Форварда парижан «сватали» в Мадрид еще год назад после ухода португальца в «Ювентус», но тогда президент «Сливочных» Флорентино Перес, похоже, решил сэкономить средства. Теперь же его, видимо, не смущают ни отрицательное сальдо этого межсезонья в более чем 190 млн евро, ни целый комплект классных игроков атаки, который есть в распоряжении Зинедина Зидана.

    Бразильца, скорее всего, влечет на «Сантьяго Бернабеу» статус ключевого исполнителя в нападении клуба, который пытается запустить новый цикл команды-династии. Судя по информации СМИ, «Пари Сен-Жермен» больше склоняется к продаже своей звезды именно мадридцам из-за испортившихся отношений с «Барселоной». Другое дело, что для подписания исполнителя «Реалу» наверняка понадобится огромная сумма.

    «Бавария»

    Интерес к Неймару медиа также приписывали и «Баварии», которая также пытается вернуться в число сильнейших коллективов Европы. Чемпион Германии осознает факт старения Роберта Левандовски, а также отсутствие по-настоящему звездного партнера рядом с ним в атаке. Без таких фигур мюнхенцам, безусловно, сложно рассчитывать на возвращение главного трофея Старого света в Мюнхен.

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    • Для бразильца переход к «ротен» был бы оптимальным с точки зрения его стремления стать лидером большой команды, с которым он покинул «Барселону» два года назад. На «Альянц Арена» он, безусловно, будет главной звездой, ради которой руководство способно перестроить состав так, чтобы он снова замахнулся на победу в Лиге чемпионов. Но проблемой остается сумма трансфера, что с учетом традиционной прижимистости «ФК Голливуд» делает переход маловероятным.

    «Ювентус»

    Пожалуй, «Ювентус» — последний вероятный претендент на форварда в этом списке после закрытия трансферного окна в Англии. Чемпион Италии отчаянно старается обновить команду так, чтобы она смогла-наконец выиграть главный турнир Европы спустя 24 года после предыдущего триумфа. В этом контексте создание дуэта Роналду — Неймар могло значительно увеличить шансы на долгожданный успех, для поддержки которых впереди есть целый ряд качественных исполнителей.

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    • Самому нападающему ПСЖ туринский коллектив сулит одно из тех редких мест, где имеет реальные шансы выиграть свою вторую Лигу чемпионов в карьере. Да, скорее всего, придется пойти на серьезное снижение зарплаты, но если ему надоела золотая клетка в столице Франции, то это вряд ли та проблема, о которой он беспокоится. «Старой Синьоре», правда, будет сложно отыскать средства на приобретение бразильца, особенно после расходов этого лета, однако здесь она может использовать интересующего парижан Пауло Дибалу, как часть сделки.

    Прогноз

    Каждый из вышеперечисленных клубов имеет свои козыри в переговорах с ПСЖ и Неймаром, как то финансовая мощь «Реала», приоритетность «Барселоны» для самого игрока, свободная ниша для звезды в «Баварии» и кадровая мощь «Ювентуса». Но главными составляющими успешного подписания бразильца, похоже, нужно считать выбор самого форварда, а также те деньги, которые непосредственно может получить чемпион Франции. Посему у «Баварии» и «Ювентуса» изначально меньше шансов его заполучить.

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    • Что касается непримиримых грандов из Испании, то здесь мадридцы превосходят конкурента с точки зрения готовности денежного предложения, а также лучших отношений с парижанами, тогда как каталонцы больше нравятся самому нападающему. Более того, если верить медиа, помешать переходу в Мадрид бывшего партнера по команде хочет и Месси, зазывая назад. Скорее всего, эта связь Неймара с «Камп Ноу» окажется решающей, тогда как нехватку ресурсов «Барселона» сумеет компенсировать своими футболистами в лице Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, которые станут частью сделки. 0

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