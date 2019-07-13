В золотой клетке. Самые раздутые контракты мирового футбола

Некоторые из крупнейших переходов на трансферном рынке этим летом занимают много времени, чтобы состояться, и отчасти это объясняется размером контрактов.

Каким игрокам больше всего переплачивают? Соглашение какого игрока больше всего мешает трансферу?

Автор ESPN Ник Миллер называет 10 самых раздутых контрактов в футболе прямо сейчас — некоторые совершенно неподъемные — с точки зрения еженедельной заработной платы.

10. Диего Коста

«Атлетико», нападающий, 30 лет

Диего Коста globallookpress.com

«Самый сердитый футболист» никогда не производил впечатление человека, который боится отстаивать свою ценность. Или, по крайней мере, ту цену, которую, как он думает, он стоит.

Тем не менее, в прошлом сезоне многие удивились когда Коста — который забил всего три гола в лиге на тот момент после возвращения в «Атлетико Мадрид» из «Челси» — попросил повысить зарплату.

Это повышение не состоялось, и вы можете понять, почему: он уже получает около 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что для стареющего нападающего, который не может оставаться в форме и не забивает голы ... довольно много.

Удивительно, но этим летом ходят слухи о его возвращении в Премьер-лигу — в «Эвертон».

9. Оскар

«Шанхай Теллэйс», полузащитник, 27 лет

Наверное, нельзя обвинять игрока в том, что он взял деньги, предложенные командой из китайской Суперлиги. Карьера футболистов коротка, и от такого количества денег сложно отказаться.

Проблемы начинаются, когда вы решаете вернуться в чемпионат с более высоким уровнем футбола — желание, возникающее у многих, совершивших подобный переход в самом расцвете своей карьеры.

Возьмем, к примеру, Оскара: он переехал в «Шанхай Теллэйс» почти три года назад, но ему все еще 27 лет. И все же, если он захочет вернуться в Европу или Южную Америку, то, кто собирается платить ему такую-же зарплату, которая, по оценкам, составляет около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю?

8. Дэнни Дринкуотер

«Челси», полузащитник, 29 лет

Дэнни Дринкуотер globallookpress.com

Нынешнее безумное состояние финансового рынка футбола таково, что заработная плата Дэнни Дринкуотера в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю на самом деле не слишком непомерна в относительном выражении.

Проблема заключается в том, какую отдачу он мог давать за эти деньги, ответ на который: не очень большую.

Совсем никакую, на самом деле, если учесть, что после трансфера в 35 миллионов фунтов стерлингов из «Лестера» в январе 2018 года Дринкуотер провел всего лишь 12 матчей за «синих», сыграв в прошлом сезоне всего 30 минут, что произошло в Суперкубке Англии.

В этом смысле контракт Дринкуотера определенно считается «раздутым».

7. Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 27 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Все были так оптимистичны по поводу переезда Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе 2018 года, надеясь, что он сможет заменить Андреса Иньесту.

Все....пошло не совсем по плану, и поговаривают, что «Барса» довольно быстро раскаялся в покупке, и теперь они очень хотели бы избавиться от Коутиньо и его зарплаты в размере около 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В футболе, конечно, есть контракты и покрупнее, но этот находится в топе худших из них по соотношению «ожидания/реальность».

6. Гонсало Игуаин

«Ювентус», нападающий, 31 год

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Гонсало Игуаина действительно стоит пожалеть. Должно быть, это был сильный удар по самолюбию — быть отвергнутым тремя командами за один сезон.

Во-первых, «Ювентус», которому он принадлежит, арендовал его «Милану», который быстро решил, что тот не стоит их времени, и перевел его в «Челси», который через несколько месяцев также заявил, что не хочет удерживать аргентинца.

Конечно, сочувствие к игроку может немного угаснуть после взгляда на его зарплатный чек: Игуаин забирает домой что-то около 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Этот размер зарплаты, наряду с отсутствием забитых Гонсало голов, вряд ли поспособствует тому, что под окнами аргентинца выстроится очередь потенциальных работодателей.

5. Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Поль Погба globallookpress.com

Даже после того, как какая-нибудь ядерная война уничтожит человечество, каким мы его знаем, и мир развалится на части, на постапокалиптических пустошах оставшиеся примитивные формы жизни все еще будут спорить о том, является ли Поль Погба пустышкой, одержимой социальными сетями, или же он был недооцененным гением.

На момент написания статьи, похоже, что отношения Погба с «Манчестер Юнайтед» развиваются только в одном направлении, и лучшим исходом будет, если он уйдет.

А куда? Кто возьмет на себя его заработную плату, которая, как сообщается, составит 290 тысяч фунтов в неделю?

Можно спорить о том, великий ли он или ужасный, но все могут согласиться с тем, что стабильным его не назовешь, а даже в сегодняшнем залитом деньгами футболе, если вы платите такие деньги, вам нужен верняк.

4. Гарет Бейл

«Реал», нападающий, 29 лет

Гарет Бейл globallookpress.com

У человека, который забил в двух финалах Лиги чемпионов, есть много причин быть недовольным тем, как с ним обращаются в «Реале».

По-видимому, он тоже не улучшает ситуацию, поскольку слухи о том, что он так и не вписался в раздевалку «Реала» и в Испанию в целом, явно затмевают все то хорошее, что он сделал на «Бернабеу».

Тем не менее, возможно, это подписанный в 2016 году гигантский шестилетний контракт на 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю не способствует его популярности, и это главная причина, по которой он все еще находится в «Реале», клубе, который, похоже, стремится избавиться от него и его контракта буквально с момента его подписания.

Проблема проста: кто возьмет игрока за такие экстраординарные деньги с такой длинной и хорошо задокументированной историей травм? Ответ на данный момент выглядит так: никто.

3. Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 27 лет

Можно сказать, что в списке проблем с Неймаром, размер его контракта на самом деле довольно далеко внизу.

Вероятно, проблемы с отказом от тренировок и отношением «спустя рукава» к командной работе в целом являются более серьезными проблемами, но вы можете быть уверены, что гораздо больше команд встанет в очередь, чтобы принять его из рук ПСЖ, если бы его оклад был немного более вменяемым.

Учитывая его зарплату размером в 775 тысяч фунтов стерлингов в неделю, с которой большинство клубов может достойно содержать целую команду, «Барселона», похоже, является единственным клубом, стремящимся освободить его из парижской тюрьмы, тюрьмы, которая предположительно построена целиком из пачек денег.

2. Месут Озил

«Арсенал», полузащитник, 30 лет

Месут Озил globallookpress.com

Хотя «Арсенал» и избежал падения в дыру в форме Алексиса Санчеса (см. ниже), «канониры» угодил прямиком в другую. Фактически, после того, как они споткнулись, они даже углубили ее и покрыли себя грязью до самого носа, дав Месут Озил контракт на сумму около 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю в 2018 году.

Ошибка была усугублена последующими метаниями, которые привели к ушедшему бесплатно в злорадно хихикающий «Ювентус» Аарону Рэмси, в то время как «Арсенал» остался с игроком, тянущим деньги из их казны, показывая на поле очень немного.

«Фенербахче» был последним клубом, который, по сообщениям СМИ, интересовался подписанием Озила, прежде чем посмотрел на количество нулей в его зарплатном чеке и покрылся холодным потом. Наверное.

1. Алексис Санчес

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Алексис Санчес globallookpress.com

За последние пару лет «Арсенал» получил массу вполне оправданных критических замечаний в свой адрес за то, как они обращались с контрактами и вели бизнес, но они, конечно, «отскочили», когда дело дошло до Алексиса Санчеса.

«Манчестер Юнайтед» здорово облажался с чилийцем — Санчес почти не оправдывал свою базовую зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, не говоря уже о бонусе за появление на поле в 70 тысяч и прочие сочные пункты контракта.

С точки зрения реального мира вам может быть интересно, какая игра оправдывают такие деньги, но даже в странном мире футбола, это колоссально раздутый контракт, который судя по всему, этим летом никуда не перейдет. 0