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    «Суперорлы» долетели до полуфинала. Им помогла ошибка Уильямса

    Нигерия присоединилась к Сенегалу в полуфинале Кубка африканских наций-2019, обыграв Южную Африку со счетом 2:1 на стадионе в Каире

    Кубок Африки-2019 Сборная Нигерии Сборная ЮАР
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    Самуэль Чуквезе
    Самуэль Чуквезе
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    Первый тайм вышел очень напряженным, но «суперорлы» смогли выйти вперед на 27-й минуте благодаря точному удару Самуэля Чуквезе.
    После перерыва Южная Африка прибавила и даже смогла отыграться после результативного удара головой от Бонгани Зунгу. И все же последнее слово осталось за Нигерией, которая вырвала победу на 89-й минуте усилиями Виллиама Троста-Эконга.

    Обозреватель Squawka Бен Грин выделил главные моменты интенсивного матча в столице Египта.

    1. Чуквезе оправдал доверие тренера

    Выйдя в стартовом составе на дебютный матч против Бурунди, впоследствии Самуэль Чуквезе оказался вне планов главного тренера Гернота Рора. Впрочем, минувшим вечером он вернулся в состав и в итоге оправдал доверие немецкого специалиста, когда открыл счет в поединке и сиял на своем фланге.

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    • В связи с хорошим началом встречи со стороны Южной Африки, «суперорлам» был нужен тот человек, который проявит изобретательность и немного снимет напряжение. Им оказался как раз вингер «Вильярреала».

    Ахмед Муса, получив мяч на левом фланге, отдал его вперед Алексу Ивоби, который, немного потанцевав, увидел забегание Чуквезе в штрафной площади. Его первый удар был заблокирован, но вингер тут же сыграл на подборе и отправил сферу в сетку.

    Мало того, что 20-летний парень оправдал доверие, так он еще и забил свой первый гол в составе сборной Нигерии. Если не произойдет ничего экстраординарного, то его ждет длительная карьера в зелено-белой футболке.

    2. Еще один медленный старт ЮАР

    Забив всего два гола в четырех стартовых матчах Кубка африканских наций, Южная Африка вновь не сумела отличиться в первом тайме, и, по правде говоря, именно такой медленный старт в конечном итоге стоил команде места на турнире.

    В то время как «ребята» пытались замедлить темп и свести на нет пассивную атаку Нигерии, их собственная линия нападения явно страдала, поскольку не смогла нанести ни одного удара в створ чужих ворот в первые 45 минут. Это ужасный показатель для сборной, стремящейся выйти в полуфинал.

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    • Перси Тау, считавшийся самым креативным игроком Южной Африки, в значительной степени провалился под плотной опекой Джамилу Коллинза, в то время как Лебо Мотиба не имел достаточной поддержки, чтобы блистать у чужих ворот. Он нанес лишь два удара по воротам за весь матч.

    3. Один недостаток Мусы

    Минувшим вечером Ахмед Муса был разрушительным во всех аспектах игры, кроме его действий на завершающей стадии. Его движение было непревзойденным, отличный выбор позиции, пугающий темп и точные передачи. Если бы не он, то Нигерия могла вообще не забить ни одного гола.

    У 26-летнего футболиста есть все атрибуты для игры на элитном уровне, но в его арсенале осталась одна брешь, ведь ему не хватает изысканных действий на завершающей стадии. Добавьте ему этот элемент, и вы получите невероятно одаренного нападающего.

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    • Если и есть причина, по которой его по-настоящему не оценили в «Лестере», то это, вероятно, его решения на ключевых участках поля. В своих 33 матчах за «лис» он не смог сделать ни одной результативной передачи.

    Для футболиста его позиции — это просто непростительная ситуация. Не заблуждайтесь, Муса — настоящий талант, и он еще может вернуться в одну из пяти сильнейших лиг Европы, но сначала ему нужно устранить один важный недостаток.

    4. VAR стоит своих денег

    Внедренная на четвертьфинальной стадии система VAR сыграла огромную роль минувшим вечером, доказав свою ценность, когда отменила ложный офсайд в моменте с голом в ворота Нигерии.

    Когда за 20 минут до конца основного времени Перси Тау выполнил штрафной, мяч, как показалось, подправил Тулани Хлатшвайо, после чего Бонгани Зунгу поразил ворота. Однако лайнсмен тут же поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

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    • Изначально показалось, что именно Хлатшвайо сделал скидку на Зунгу, но при более внимательном рассмотрении стало понятно, что мяч отскочил от Одиона Игало, поэтому после консультации с видеопомощниками судья Редуан Джийед засчитал взятие ворот.

    Внедрение VAR оказалось оправданным минувшим вечером, и его присутствие на финальных этапах первенства должно приветствоваться всеми участниками.

    5. Растерявшийся Уильямс

    Когда ваша команда с таким трудом нашла возможность отыграться, последнее, что любой вратарь хотел бы сделать, это допустить безумную ошибку, но именно это произошло на последних минутах матча с Ронвеном Уильямсом.

    Нигерия не особо преуспела в розыгрышах стандартных положений прошлым вечером, но подача с углового на 89-й минуте от Моузеса Саймона вызвала тревогу в штрафной площади сборной ЮАР. Уильямс покинул свою линию и бросился на перехват, но пробил кулаком мимо мяча, поэтому Виллиам Трост-Эконг с легкостью поразил пустые ворота.

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    • В столь захватывающем поединке ни одна из команд не заслуживала грубой ошибки вратаря, а для Уильямса это был худший способ покинуть турнир.

    27-летний футболист выглядел надежно, пропустив до этого матча всего дважды. Впрочем, именно из-за его дорогостоящей ошибки Южная Африка в итоге вылетела. 0

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