Герои Кубка Америки. Кому удалось себя продать?

Дани Алвес

Бразилия, 36 лет, свободный агент

Футболист огромного масштаба, один из самых опытных на Копа-2019, остается без команды. Бразилец покинул ПСЖ в статусе свободного агента и превратил Кубок Америки в мощную рекламу своих возможностей.

Когда смотришь на его игру, то возникают два вопроса. Как прошла бы кампания сборной Бразилии на ЧМ-2018, если бы он не получил травму? Ну и не совсем понятно, кто способен его заменить?

Алвес никогда не считался великим защитником. В концовке финала тренер даже перевел его в полузащиту. В свои 36 лет Дани не растерял навыки подключения к атакам. Он может строить игру из глубины, совершать забеги, отдавать классные передачи и вообще быть элементом неожиданности на поле.

У него прямо сейчас в арсенале есть опыт, лидерство и талант — качества, которые удалось сохранить даже в преклонном футбольном возрасте. Алвес еще способен выступать за топ-клуб.

Эвертон

Бразилия, 23 года, «Гремио»

Эвертон globallookpress.com

Лучший бомбардир Кубка Америки-2019 дебютировал за национальную команду в сентябре прошлого года, а теперь провел на поле весь турнир. В Бразилии бытует мнение, что Эвертон мог бы вовсе не попасть в заявку, если бы не травма Неймара.

Даже без Неймара футболист «Гремио» начинал турнир в статусе резервиста и сменщика для Давида Нереса, но в итоге стал настоящим героем. В каждом поединке бразильцам приходилось взламывать массивную оборону соперника и наиболее полезным оружием в этом плане был именно Эвертон.

Этот игрок хорош во владении мячом обеими ногами, благодаря чему он заставлял защитников рыдать. Его три гола — закономерный результат. Эвертон мог мощно пробить с правой, либо стремительно прорваться с левого фланга и пробить левой. Мало кто сомневается, что в обозримом будущем этот парень отправится покорять Европу.

Вильмар Барриос

Колумбия, 25 лет, «Зенит»

Вильмар Барриос globallookpress.com

Кубок Америки мог бы только выиграть от встречи Бразилии и Колумбии — команды, которая могла бы напугать будущего чемпиона своей способностью идти вперед на высокой скорости и при этом не оголять тылы. Колумбийцы покинули турнир, не пропустив ни одного гола, что во многом является заслугой Барриоса.

Барриос является «младшей версией» легенды аргентинского футбола Хавьера Маскерано. Этот полузащитник быстро передвигается по полу, жестко борется с соперниками и хладнокровен с мячом. Тренерский штаб Колумбии выбрал Вильмара в качестве игрока, который вносит равновесие в схему игры.

На клубном уровне он справляется с этим в «Зените», но очевидно, что он способен перейти на следующий уровень.

Эрик Пульгар

Чили, 25 лет, «Болонья»

Сборная Чили завершила целую эпоху — команда собралась возрастная и многим ветеранам пора уходить.

Титул защитить не удалось, но хорошей новостью для чилийских болельщиков стало выступление совсем молодого на фоне партнеров 25-летнего защитника Пульгара.

Рост этого защитника и его мастерство в игре на втором этаже были давно необходимы сборной Чили. Он действовал на позиции опорного полузащитника перед двумя центрбеками и отлично перекрывал пространство для соперников.

Кроме того, Эрик обладает великолепным дальним пасом, поэтому можно сделать вывод, что парень не задержится в «Болонье».

Федерико Вальверде

Уругвай, 20 лет, «Реал»

Федерико Вальверде globallookpress.com

Два года назад Вальверде стал ярким представителем нового поколения уругваского футбола, получившим шанс в первой команде в отборе на чемпионат мира-2018.

Травма вынудила Федерико пропустить мундиаль в России, но Кубок Америки стал еще одной возможностью заявить о себе. Здесь хавбек «Реала» выглядел мобильным, техничным игроком с характером. Это очень многофункциональный игрок, который способен помочь «Реалу».

Тем не менее, если из-за большого количества звезд мадридцы решат от него избавиться, теперь у Вальверде в резюме есть отличное выступление на Кубке Америки, которое поднимет его цену и привлечет больше внимания другим клубам.

Хуан Фойт

Аргентина, 21 год, «Тоттенхэм»

Хуан Фойт globallookpress.com

Когда он перешел в «Тоттенхэм» два года назад, то был обычным подростком, который провел на взрослом уровне десять матчей. Возможно, ему пока не удалось заявить о себе в полной мере на уровне АПЛ, но защитник уже стал важнейшим звеном в национальной сборной.

В последнее время Аргентина страдает от недостатка высококлассных защитников, и есть большие надежды на то, что Фойт может стать долгосрочным решением проблемы. На Кубке Америки он был задействован и в центре защиты, и на правом фланге, где порой очень достойно взаимодействовал с вингером, быстро принимая решения.

В 21 год Фойт использовал турнир, чтобы напомнить «шпорам» о своем потенциале. Либо своим будущим работодателям.

Сантьяго Арсамендия

Парагвай, 21 год, «Серро Портеньо»

Коренастый левый защитник родом из Аргентины принял решение защищать честь страны, из которой родом его родители. Кубок Америки показал, что парагвайцы должны радоваться такому выбору.

21-летний игрок умеет играть жестко и при этом помогать в атаке, совершая кроссы и точные передачи. Парагвай может смело и дальше делать ставку на Арсамендию и Мигеля Альмирона на левой бровке, а «Серро Портеньо» стоит готовить карманы для денег — вряд ли этот парень надолго задержится в клубе. 0