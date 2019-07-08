Мексика — король КОНКАКАФ

В финале Кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила команду США и выиграла турнир. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Мексика совершила реванш

«Это был большой праздник как для того, кто этого менее заслуживал, но в футболе это не имеет значения. Здесь главное — результат, и Мексика это показала, а значит, неудача горька в любом случае. Подопечные Херардо Мартино контролировали игру, поэтому Пулишич, Алтидор, Зардес, Арриола, Моррис и Маккенни не выглядели так, как в течение всего турнира», — пишет на страницах испанской Marca Марко Серрано.

«Возможно, серия отскоков в штрафной "Ацтеков" заставила их побеспокоиться, но вскоре финальный свисток подвел черту под игрой — реванш состоялся, и они выиграли свой 11-й титул. В футболе США — это территория Мексики, посему Чикаго в этот вечер был окрашен в зеленый, белый и красный цвета. Между тем, проект Грегга Берхалтера оступился, хотя смена поколений выглядит успешной — реванш состоится».

Мартино впервые выиграл трофей на уровне сборных

«Аргентинец Херардо Мартино выиграл у руля сборной Мексики свой первый трофей на уровне национальных команд. Это случилось в его четвертом финале после поражений в трех решающих поединках Кубка Америки — во главе Парагвая (2011 год) и дважды — во главе Аргентины (2015 и 2016 годы). Данный успех стал первой покоренной целью на пути к чемпионату мира 2022 года в Катаре», — рассуждает Корнелио Фигероа в материале мексиканской El Debate.

«Вдобавок, этот триумф позволил специалисту сохранить беспроигрышную серию в качестве наставника "Эль Три" — она теперь достигла 10 побед и одной ничьей. Эта победа также стала разительным контрастом в сравнении с работой его предшественника, Хуаном Карлосом Осорио, который в 2017 году сумел занять только третье место на турнире позади США и Ямайки. И в отличие от колумбийца, известного своей ротацией в каждой игре, Мартино победил за счет сыгранного костяка».

У Мексики растет достойная смена ключевым игрокам

«Воскресным вечером Мексика превзошла США и еще раз доказала, что она — король зоны КОНКАКАФ. Фанаты "Ацтеков" никогда не переставали это говорить, хотя многие даже не думали, что Золотой кубок достоин присутствия там "Эль Три", ведь они, возможно, лучше подходят для Кубка Америки. Но, как мы можно было увидеть на протяжении всего плей-офф, эта конфедерация может похвастаться не только Мексикой, но и другими талантливыми командами», — убежден Джон Арнольд в отчете Goal.com о матче.

«Мексика, однако, находится на вершине. Она не выиграла последний Золотой кубок, и даже участие в этом турнире с ярлыком фаворита вызывало множество сомнений в том, сможет ли команда сделать выиграть его без некоторых из своих сильнейших игроков на ЧМ-2018, отсутствовавших из-за травм, как, например, Ирвинг Лосано из ПСВ.

Эта группа мексиканских игроков, в состав которой входит много представителей следующего поколения для сборной, справилась с этой задачей. Уриэль Антуна появился из ниоткуда, чтобы забить четыре гола. Карлос Родригес может быть основным в "Эль Три" на следующем чемпионате мира, если он прошел бы завтра. Эдсон Альварес отправится в Европу в качестве регионального чемпиона после того, как взял под контроль игру против США». 0