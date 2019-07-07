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    Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохой

    Аргентинцы сумели завоевать бронзовые медали Кубка Америки, но все обсуждали не результат, а скандал с удалениями

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Сборная Аргентины в матче за третье место на Кубке Америки обыграла команду Чили со счетом 2:1. С 37-й минуты команды играли в меньшинстве — разборка Лионеля Месси и Гари Меделя завершилась красными карточками для обоих. Итоги минувшего поединка подвел автор ESPN Тим Викери.

    14 лет — два странных удаления

    Карьера Лионеля Месси в сборной началась в 2005 году с абсурдной красной карточки в товарищеской игре с Венгрией — он якобы ударил локтем защитника. Четырнадцать лет спустя не менее странные обстоятельства привели его ко второму удалению в карьере.

    За восемь минут до перерыва матча, который аргентинцы в итоге выиграли, не было сомнений в том, что Лео зацепил чилийца Меделя. Тот сразу начал отвечать обидчику толчками грудью. Однако решение арбитра вряд ли было оправданным.

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    • Инцидент произошел после серии фолов со стороны обеих команд. В итоге рефери Мауро Диас де Вивар изо всех сил старался взять ситуацию под свой контроль. В итоге он решил сделать это путем удалений для Месси и Меделя. Спустя несколько минут протестов оба игрока покинули поля.

    Аргентина вышла на поле, движимая чувством несправедливости, израненная судейскими решениями, которые принимались в игре с Бразилией (0:2).

    Чилийцам пора перевернуть страницу

    Чили ждет смена поколений
    globallookpress.com

    У Чили были другие мысли — очередная эпоха команды подходит к концу. В последний раз величайшая сборная в истории страны собралась вместе — чемпионы Кубка Америки 2015-го и 2016 годов. Очень быстро аргентинцы забили два мяча, обнаружив пробелы в стареющей защите соперника.

    Сначала Месси роскошной передачей вывел Агуэро один на один, а тот разобрался с голкипером. Затем Аргентина воспользовалась нокдауном соперника — Дибала вышел на ударную позицию и перебросил вратаря. Дибала быстро мог оформить дубль, но выстрелил выше ворот. Казалось, что разгром не за горами, но чилийцы не собирались сдаваться.

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    • На поле началась ожесточенная борьба с обоюдными фолами, но арбитр слишком раздул ситуацию. Возможно, оба удаления он продумал заранее и просто ждал очердной вспышки. Это был глупый шаг. Если Медель действительно вел себя агрессивно, то Месси вообще не отвечал ему и не заслужил эту карточку. Многие зрители пришли на стадион посмотреть на аргентинскую легенду, потому реакция трибун была закономерна — гул в адрес рефери.

    «Я разгневан, потому что не заслужил это удаление. Мы провели хороший матч. К сожалению, здесь много коррупции и проблем с судьями. Они не позволили нам выйти в финал, а мы были готовы бороться за титул. Игры с Бразилией и Чили были нашим лучшим выступлением, но случается всякое», — заявил Месси после матча.

    Скалони строил игру Аргентины по ходу турнира

    Будущее Скалони в тумане
    globallookpress.com

    Последствия заключаются в том, что, если удаление останется в силе, Месси пропустит первую игру на чемпионате мира в следующем году.

    Наставник аргентинцев Лионель Скалони заявил, что продолжит работу до конца года. Если потом он будет уволен, то это не совсем логично. Товарищеские матчи осенью будут иметь ключевое значение в плане подготовки к мундиалю, потому смысла во временном наставнике нет.

    Скалони, похоже, хочет остаться до ЧМ, ведь его команда показала прогресс по ходу Кубка Америки, но правда в том, что не лучший старт на турнире — вина конкретно тренерского штаба.

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    • В августе прошлого года Скалони заявил о новом стиле команды с передачей мяча вингерам и развитием атаки за несколько секунд. Эта идея не сработала с Месси, который не подходит к данной схеме. В последние несколько недель тренер искал выход из ситуации и нашел его — команда стала действовать более компактно и атаковать не через фланги, а через центр поля. Месси стал играть ключевую роль и все заработало.

    Аргентине нужны новые защитники

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    globallookpress.com

    Первые 30 минут против Чили стали лучшими для Аргентины на турнире, однако поразительно то, что сборная так ни разу и не выиграла Кубок Америки с 1993 года. У команды за эти годы были невероятно талантливые нападающие, но проблема всегда заключалась в линии обороны.

    Отсутствие нужного темпа в защите остается проблемой. Скалони поменял нескольких игроков, но некоторые пропущенные голы, в том числе второй от Бразилии, показывают необходимость воспитывать новых, более скоростных и просто классных защитников.

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    • Чилийцам при этом в целом нуждаются в смене поколений. Они очень старались на этом турнире, но время не щадит никого. Когда Алексис Санчес захромал в начале матча, его заменил младший партнер — Жуниор Фернандес, которому уже 31 год. Эта ситуация полностью отображает ситуацию.

    Чили ничего не остается, кроме как прощаться с ветеранами. Результаты будут страдать, но время пришло. Начать строить новый коллектив можно уже в сентябрьском товарищеском матче против США. 0

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