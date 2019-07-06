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    Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионов

    Реакция прессы на возвращение легендарного вратаря

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    Джиджи Буффон
    Джиджи Буффон
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    Джиджи Буффон вернулся в «Ювентус», подписав годичный контракт. Приводим самые интересные комментарии медиа об этом событии.

    Какие рекорды может побить Буффон?

    «Больше всего матчей в серии А — первое место принадлежит Паоло Мальдини — 647 встреч, тогда как у Джиджи Буффона 640 матчей и все шансы обойти легенду "Милана". Больше всего матчей за "Ювентус" — тут сложнее. Буффону (656) придется постараться, чтобы догнать Алессандро Дель Пьеро (705)», — констатирует официальный сайт УЕФА.

    «Больше всего матчей за "Ювентус" в серии А — у Джиджи 472 матча. Еще семь, и он опередит Дель Пьеро (478). Больше всего матчей за "Ювентус" в еврокубках: снова соперничество с Дель Пьеро, у которого 129 игр, тогда как Буффона всего на пять меньше (124).

    Самый возрастной игрок Лиги чемпионов — рекорд принадлежит другому итальянскому вратарю. Марко Баллотта сыграл в главном еврокубке в 43 года и 253 дня. В новом сезоне Буффон может обойти экс-вратаря "Челси" Марка Шварцера и стать вторым.

    Самый возрастной финалист Кубка чемпионов/Лиги чемпионов — этот рекорд принадлежит Дино Дзоффу. В финале-1983 легендарному итальянскому вратарю был 41 год и 86 дней. Джиджи превзойдет его достижение, если сыграет в финале следующего сезона.

    Самый возрастной победитель Лиги чемпионов — Мальдини в 2007 году выиграл Лигу чемпионов в 38 лет и 331 день. Если за оставшуюся карьеру Буффон возьмет трофей, то намного опередит знаменитого защитника. Первый десятикратный чемпион Италии: на счету Джиджи девять титулов (плюс победа в первенстве Франции с ПСЖ), а еще одно скудетто сделает его рекордсменом».

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    • Возвращение Буффона выгодно как ему, так и «Ювентусу»

    «При всех последних изменениях в "Ювентусу" кое-что вряд ли изменится, а именно — близкие связи. Из-за чего всегда возникает желание делать взаимное добро. "Бьянконери" получают лидера раздевалки, которая начнет новый путь и нуждается в дополнительном предводителе», — рассуждает в материале Gianluca Di Marzio Марко Бономо.

    «Сам же Буффон завершит свою карьеру не "в изгнании", а в теплых объятиях тех, кто обнимал его все эти годы. Возможно, чтобы подготовиться к будущей работе менеджера и, возможно, чтобы в последний раз попытаться исполнить ту мечту, которую нет необходимости даже указывать. Эта мечта ведет в [финал следующей Лиги чемпионов в] Стамбул».

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    • Буффон может создать нежелательное давление на Щенсны

    «Смысл этой сделки понятен для обеих сторон, потому что Буффон возвращается туда, где ему хорошо, и заканчивает свою карьеру там, где ему хотелось бы. В то время, как "Ювентус" получает в свое распоряжение в качестве второго вратаря человека с опытом», — анализирует трансфер для портала Onefootball Марио Де Дзанет.

    «Единственное возможное противопоказание исходит от прошлого голкипера: его присутствие неизбежно окажет влияние на первого номера туринцев Войцеха Щенсны. Поляку, Буффону и новому наставнику Маурицио Сарри нужно должным образом справиться с ситуацией. Наличие такой глыбы, как Джиджи, неизбежно создаст какое-то давление».

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    • Буффон призван стать мостиком между Сарри и «Ювентусом»

    «Смена главного тренера в Турине — от Макса Аллегри к Сарри — довольно важное обстоятельство, и кто лучше способен сгладить ситуациб, как не один из старейшин команды? И новый рулевой, и старый голкипер имеют тосканские корни и вполне могут создать правильный сплав для переходного периода. "Старая Синьора", с ее вниманием к каждой детали, наверняка учтет ту роль посла, которую способен сыграть Джиджи — такого себе мостика между наставником и его подопечными», — считает в блоге Football Italia Джанкарло Ринальди.

    «Но прежде всего есть тот непреодолимый зуд, который заставляет чесаться как игрока, так и клуб. В своей погоне за мечтой это попытался сделать Буффон, а "Ювентус" подписал Криштиану Роналду. Но их планы, в конечном счете, были сорваны.

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    • Однако характер как футболиста, так и его команды дает понять, что они вернутся и попробуют снова. Величайший вратарь Италии и клуб-рекордсмен по скудетто готовы сесть за стол Лиги чемпионов для заключительного налета. Похоже, они так и не смогли отказаться от приза, который явно остается чуть ли не всепоглощающей одержимостью для них обоих, не так ли?». 0

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