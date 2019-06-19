Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всем

Во многих европейских странах трансферное окно все еще не открылось, но мы уже знаем тех игроков, чьи имена до 1 июля не исчезнут из журналистских статей.

Представьте, что вы молодая звезда, за которой наблюдает едва ли не каждый европейский клуб. Обозреватель ESPN Джон Молино-Картер назвал пятерку футболистов, кто знает, каково это быть популярным.

Маттейс де Лигт

Клуб: «Аякс».

Возраст: 19.

Позиция: центральный защитник.

Трансферная стоимость: 75 миллионов евро.

Заинтересованные клубы: «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ливерпуль».

Наиболее вероятный вариант: «Пари Сен-Жермен».

«Барселона», возможно, уже бы договорилась о приобретении 19-летней суперзвезды, если бы не тот факт, что делами защитника «Аякса» занимается пресловутый агент Мино Райола. Переговоры резко застопорились: каталонский клуб попросту не желает улучшать первоначальное предложение в 75 миллионов евро.

Ранее «Барса» заключила контракт с партнером де Лигта по «Аяксу» и сборной Нидерландов Френки де Йонгом, поэтому многие полагали, что договор с центральным защитником — обычная формальность. Впрочем, «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» делают все возможное, чтобы убедить де Лигта, что он станет твердым игроком основы. По некоторым данным, парижане даже стали главным претендентом на голландца.

Среди других заинтересованных клубов «Реал» потратил 50 миллионов евро на Эдера Милитао, «Бавария» потратила 80 миллионов евро на Люку Эрнандеса, а «Ливерпуль» уже имеет Вирджила ван Дейка, хотя не против совершить трансфер, если найдет способ заплатить большие деньги.

Жуан Фелиш

Жуан Фелиш globallookpress.com

Клуб: «Бенфика».

Возраст: 19.

Позиция: форвард.

Трансферная стоимость: 120 миллионов евро.

Заинтересованные клубы: «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Атлетико».

Наиболее вероятный вариант: «Атлетико» или остаться в «Бенфике».

Когда тебя величают «новым Криштиану Роналду», ты понимаешь, что тебе есть на кого равняться. В этом сезоне Фелиш ворвался на большую сцену, а «Бенфика» сделала умный ход, увеличив сумму отступных за футболиста до 120 миллионов евро еще до того, как большинство клубов поняли, насколько он хорош.

Форвард сборной Португалии, похоже, может перейти практически в любой топ-клуб, но прекрасно понимает, что ему нужно играть, а не сидеть на скамейке.

Если «Атлетико» не удастся его заполучить, то, скорее всего, он еще на год останется в «Бенфике», прежде чем переехать в «Манчестер Сити» на замену Давиду Сильве.

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Клуб: «Милан».

Возраст: 20.

Позиция: вратарь.

Трансферная стоимость: 60 миллионов евро.

Заинтересованные клубы: «Реал», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Атлетико».

Наиболее вероятный вариант: «Атлетико».

За вратарем сборной Италии начали активно следить с тех пор, как в 16-летнем возрасте он дебютировал на взрослом уровне. Поскольку «Милану» нужно продавать игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фейр-плей, не исключено, что он выйдет на летний трансферный рынок.

Многие клубы ищут нового вратаря, а учитывая возможные переходы Давида де Хеа и Яна Облака, Доннарумма может оказаться, например, в том же «Атлетико». Возможно, ему еще рано выступать в топ-клубе, вроде «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Юнайтед», но у него наверняка есть навыки, чтобы быть первым номером в течении следующего десятилетия.

После того, как о нем заговорили как о наследнике Джанлуиджи Буффона, странно, что «Ювентус» больше им не интересуется. Он продолжает доверять Войцеху Щенсны и Маттиа Перину. Впрочем, через год-два ожидайте, что «старая синьора» придет за Доннаруммой.

Пауло Дибала

Пауло Дибала globallookpress.com

Клуб: «Ювентус».

Возраст: 25.

Позиция: форвард.

Трансферная стоимость: 100 миллионов евро.

Заинтересованные клубы: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Атлетико».

Наиболее вероятный вариант: остаться в «Ювентусе».

Стремясь выйти из тени Роналду, Дибала мог бы задуматься об уходе из «Ювентуса», и его брат обсуждал вероятность трансфера до того, как в туринском клубе отклонили все предложения. Однако ни для кого не секрет, что «Юве» хотел бы купить Жуана Фелиша, так что ему нужны деньги, поэтому он будет открыт для предложений.

Будущее Поля Погба тоже может повлиять на планы Дибалы, поскольку «Юнайтед», безусловно, согласился бы взять аргентинца в обмен на француза. Но это, вероятно, единственный способ, при котором сделка может состояться, тем более что «красным дьяволом» нужно больше усиливать оборону, а не атаку.

Между тем, стоимость трансфера в 100 миллионов евро, вероятно, слишком велика для «Ливерпуля» и «Баварии», учитывая наличие других вариантов.

Поль Погба

Поль Погба globallookpress.com

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Возраст: 26.

Позиция: полузащитник.

Трансферная стоимость: 120 миллионов евро.

Заинтересованные клубы: «Реал», «Ювентус», «Барселона».

Наиболее вероятный вариант: «Реал».

Разве можно себе представить летнее трансферное окно без слухов по поводу трансфера Погба? Осведомленные источники сообщили ESPN, что француз в ближайшее время будет настаивать на уходе из «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб не вышел в Лигу чемпионов, да и на прошлой неделе он заявил, что хочет «нового вызова».

Год назад его игра привлекала «Барселону», но сейчас каталонцы не слишком активны, поэтому речь идет о двух основных претендентах: «Реале» и «Ювентусе». В «Манчестер Юнайтед» считают, что «Юве» не в состоянии заплатить 120 миллионов евро, в то время как «Реал» может предложить нескольких игроков в обмен, в том числе Гарета Бейла или Иско.

«МЮ» утверждает, что 26-летний футболист не продается, но Погба, похоже, жаждет поработать с Зинедином Зиданом. Если учесть, что на «Сантьяго Бернабеу» ведется работа по трансферу, есть все шансы, что стороны придут к соглашению. 0