Бразилия — сама не своя, но успех Венесуэлы неслучаен

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии неожиданно не сумела победить Венесуэлу — 0:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Оборона Венесуэлы и VAR стали на пути Бразилии

«Два гола сборной Бразилии были отменены из-за системы VAR. При этом команду, которая сыграла в нулевую ничью с Венесуэлой, периодически освистывали. Болельщики проявляли недовольство, как и во время ее поединка первого тура против Боливии», — пишет бразильская O Globo.

«Подопечные Тите испытали проблемы с надежной обороной соперника, а также видеотехнологиями. Результат разочаровал большую часть из почти 40 тысяч фанатов, которые в этот вечер собрались на стадионе в Салвадоре».

Торсида недовольна игрой Бразилии

«Источник недовольства», — с таким заголовком вышла публикация другого бразильского издания Lance!, которая тем самым недвусмысленно намекала, кто именно заставил болельщиков недовольно гудеть.

«Сразу три гола "Селесао" было отменено вечером во вторник, в котором состоялись матчи второго тура в группе A Копа Америка. Два из них были отменены с помощью арбитра».

«Подножка Венесуэлы», — так озагавлавлен материал в еще одном бразильском медиа Folha de S. Paulo.

«Переезд бразильской команды на северо-восток страны превратился в вечеринку без изящества», — утверждает автор.

Бразилии не хватает Неймара

«Артур Мело вернулся в сборную Бразилии в "сухом" матче с Венесуэлой на групповом этапе Кубка Америки во вторник вечером, но было ясно, что ему, как и многим его товарищам по команде в "Барселоне", не хватает Неймара. 22-летний футболист диктовал игру для "пентакампеонов", но из-за травмы форварда ПСЖ у него не было достаточно вариантов в атаке, чтобы помочь снести венесуэльскую стену», — отмечает испанская Marca.

«Артур был призван усилить темп в игре коллектива, и он справился с данной задачей, однако нехватка скорости в атаке не позволила ему сделать разницу. В то же время, это был не тот Филиппе Коутиньо, который блистал против Боливии в первом туре. Плеймейкер хозяев турнира проявлял должные усилия, но просто не мог найти способ пройти оборону оппонентов».

Ничья Венесуэлы с Бразилией — не случайность

«Нулевая ничья против Бразилии в Копа Америка не была случайностью, ведь раньше им удалось добиться такого же результата в квалификации ЧМ и на Кубках Америки предыдущих годов; Венесуэла обыгрывала всех остальных на континенте и недавно в контрольном матче со счетом 3:1 победили Аргентину с Лионелем Месси в составе», — отмечает Тим Викери в материале ESPN.

«Ключ к их прогрессу заключается в развитии молодежи. Они изучили, как Аргентина, доминировавшая в молодежном футболе в 1995-2007 годах, и Уругвай, который вернулся на топ-уровень в последние годы, создали конвейер талантов для первой сборной. Два года назад Венесуэла заняла второе место на ЧМ U-20, проиграв 0:1 в финале сборной Англии.

Тренером этой команды был Рафаэль Дудамель: подготовка этого поколения считалась настолько важной, что наставник национальной команды взял на себя ответственность за их выступления. Сейчас шесть исполнителей из этого состава в Бразилии играют на Копа Америка. Наряду с такими фигурами, как Саломон Рондон, это поколение, как верят в Венесуэле, наконец выведет сборную на ЧМ-2022 в Катаре». 0