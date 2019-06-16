Месси разбалансировал сборную Аргентины. Тренер планировал сыграть иначе

Скалони нарабатывал игру без Месси

Кубок Америки является полной противоположностью. Это лишь начало нового отрезка, нового цикла серьезных матчей. Особенно верным это определение будет для турнира в Бразилии 2019 года. Квалификация на ЧМ-2022 начинается позже, чем обычно — в следующем марте, а не октябре. Это избавило нынешний турнир от некоторой срочности, что особенно заметно в случае со сборной Аргентины, которая прибыла на континентальное первенство с неопытным тренером.

Лионель Скалони принял команду после ЧМ-2018 в России, имея четкие идеи по дальнейшему развитию сборной Аргентины. Он говорил о приверженности прямому футболу, быстрым переходам в атаку, а не сложным комбинациям в середине поля. И в прошлогодних товарищеских матчах он готовил подопечных к подобной игре. Он действовал с двумя вингерами, которые должны были быстро получить мяч от полузащитников на свободных участках поля.

Вероятно, именно Скалони позволил Месси сделать паузу в международной карьере. Его методы все равно не подходят форварду «Барселоны». И вот теперь, когда Лео вернулся, Аргентина проиграла Колумбии со счетом 0:2, а Скалони оказался на распутье.

Включение Месси в состав отнимает у него одного из вингеров, из-за чего аргентинцам очень трудно растянуть оборону противника и найти свободное пространство. Другой вингер, Анхель Ди Мария, не смог оказать какого-либо влияния на матч, поскольку очень редко встречался с мячом. Время от времени Аргентина пыталась разыгрывать долгие комбинации, но на завершающей стадии колумбийские защитники оказывались сильнее.

Кейруш оказался хитрее

С появлением на поле Месси Аргентина потеряла возможность играть в прямой футбол. Более того, «бело-голубые» так и не смогли доставить мяч тому же Месси или Серхио Агуэро в опасные зоны около чужих ворот.

Хитрый колумбийский тренер Карлуш Кейруш уплотнил полузащиту, используя Хуана Куадрадо с двойной пользой. Когда Хамес Родригес смещался в центр, Куадрадо традиционно играл на позиции вингера. Но в остальных случаях он помогал своей команде прикрывать важный участок в центре поля, где Аргентина оказывалась в меньшинстве. В то же время великолепный Вильмар Барриос присматривал за Месси.

В перерыве, после провала в первом тайме, Скалони был вынужден отказаться от своей любимой тактики. Он убрал с поля Ди Марию, поэтому Аргентина осталась без вингеров. Зато вышедший Родриго Де Пауль стал дополнительной опцией в полузащите.

Аргентина начала играть выше, что улучшило ее игру, но пройти чужую оборону все равно не удавалось. Правша Де Пауль, оказавшийся на левом фланге, с высокой эффективностью мог только смещаться ближе к центру, что колумбийские защитники поняли быстро. Аргентина стала совсем не такой, какой ее хотел видеть главный тренер.

Проблемы в обороне привели к голам

И все же у Аргентины был шанс выйти вперед. Своими магическими действиями Агуэро доставил мяч Месси, который прорвался между защитниками в центр, но, прежде чем он выстрелил, Барриос вернулся и выбил мяч у него из-под ног. Как только Аргентина начала играть выше, колумбийцам стало легче ловить уязвимую оборону соперника на контратаках.

В обоих случаях с пропущенными голами «бело-голубых» подвел правый фланг обороны. Сначала все началось с великолепного перевода от Хамеса. Рохеру Мартинесу удалось хорошо обработать мяч, уйти от правого защитника Ренсо Саравии и поразить дальний угол.

Затем взятие ворот организовал Дуван Сапата, ставший проблемой для аргентинских защитников. Именно он своей передачей нашел Мартинеса, тот отпасовал по флангу на Хефферсона Лерму, который своим прострелом позволил Сапате удачно подставить ногу, выключив из игры Хермана Песселью и Николаса Отаменди.

Проблемы для «бело-голубых» заключается в том, что футболисты не станут в одно мгновение играть значительно лучше. Погрешности будут сохраняться, особенно в обороне. Что может измениться, так это общая идея игры.

В матче с Колумбией они оказались между двух стульев: не в состоянии играть через длительные комбинации, а затем без должной ширины для проникновения в свободные зоны.

Но Кубок Америки только стартовал. Восемь из двенадцати команд выйдут в четвертьфинал. Одним из самых захватывающих аспектов турнира является то, что любая сборная может резко выстрелить уже по его ходу. Да, команды могут внезапно развалиться, но могут и сплотиться.

Если в этом году Месси прекратит титульную засуху в сборной, то второй вариант придется применить к сборной Аргентины. 0