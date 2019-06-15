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    Коутиньо стал Неймаром, но Бразилия все равно плоха

    Бразильская сборная с победы стартовала на Кубке Америки

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    Коутиньо — герой матча
    Коутиньо — герой матча
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    Сборная Бразилии выиграла стартовый матч домашнего Кубка Америки-2019, разгромив Боливию в Сан-Паулу со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Филиппе Коутиньо, а точку поставил Эвертон. Автор Goal.com Дэниел Эдвардс подвел итоги минувшего поединка.

    Первый тайм вызвал тревогу

    Футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо оказался ключевой фигурой на поле, записав на свой счет два гола, но при этом сборная Бразилии в целом показала серое выступление.

    Время от времени бразильцы не показывали ни красивой, ни убедительной игры, но три очка добыть удалось. Все благодаря дублю Коутиньо и системе VAR. Команда пережила отсутствие Неймара, но стоит признать, что эта встреча могла завершиться с менее благоприятным счетом для хозяев.

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    • «Селесао» вызвали ажиотаж, когда появились на поле в белой форме, вернувшись к историческим цветам, которые были постепенно забыты после 1950 года в пользу желтого и синего.

    К свистку на перерыв настроение у бразильской сборной было довольно плохим. Боливийцы оказались очень хитрым коллективом, который спокойно отдал мяс более именитому сопернику и пригласил его в свои владения.

    Тите проиграл тактически

    Второй гол Коутиньо забил головой
    globallookpress.com

    По большому счету, тактически Тите и его команда потерпели неудачу. Да, было несколько интересных набегов на защиту Боливии, в основном вдохновленных Ришарлисоном, однако в целом команда действовала предсказуемо. Боливия спокойно успевала перегруппироваться и нейтрализовать угрозу.

    В первые 45 минут боливийский вратарь Карлос Лампе оставался практически без работы. Наносить дальние удары приходилось Фернандиньо — это явный показатель того, что других мыслей в атаке у бразильцев не было.

    Конец первого тайма был встречен гулом и издевками трибун, которые большую часть времени в тишине наблюдали за происходящим. В действиях «селесао» не было искры и изобретательности.

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    • Во втором тайме бразильцы довольно быстро заставили болельщиков ликовать. На 49-й минуте матча аргентинский арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота Боливии за игру рукой. Рефери принял решение после консультации с видеоассистентами и системой VAR. Наказание исполнил Коутиньо. Без этого эпизода казалось, что хозяев так и не прорвет.

    Этот гол стал «горой с плеч» для бразильцев, а остаток времени на поле превратился в прогулку. Не прошло и двух минут, как Коутиньо замкнул ударом головой подачу с фланга и оформил дубль.

    Дальше будет тяжелее

    Точку поставил Эвертон
    globallookpress.com

    Это была идеальная ситуация для Филиппе, который пережил не самый удачный сезон с «Барселоной» и даже не был уверен в своем месте в старте сборной до травмы Неймара. Однако тренерский штаб перестроил команду под него и сомнений в правильности выбора не возникло.

    Плеймейкер, которого высмеивали в последние месяцы, стал именно тем героем, который был нужен команде, сумев принести важнейшие три очка в группе А. Не в последнюю очередь творить Коутиньо позволила пара разрушителей за спиной — Каземиро и Фернандиньо.

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    • Бразильским фанатам остается надеяться, что нервозность первого матча улетучится в дальнейшем после столь убедительного счета на табло. Конечно, против Венесуэлы и Перу надо будет показать больше качества, ведь это будут более опытные и опасные соперники. Точку в минувшей игре поставил Эвертон за счет индивидуального мастерства, совершив точный дальний удар.

    В любом случае, Бразилия показала, что отсутствие Неймара не является фатальной поблемой. «Селесао» выбрались из сложной ситуации, но теперь мы ждем от команды более ярких выступлений не только за счет индивидуального мастерства Коутиньо. 0

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