Три варианта для Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» не удается договориться со своим первым номером Давидом Де Хеа о подписании нового контракта. Разбираемся, где голкиперу будет лучше всего продолжить карьеру.

ПСЖ

Именно ПСЖ большинство медиа называют наиболее вероятным местом продолжения карьеры Давидом Де Хеа. Французский гранд по-прежнему испытывает нехватку нужного качества для завоевания Лиги чемпионов, тогда как испанского голкипера можно назвать среди лучших в своем амплуа. Краткосрочное подписание Джанлуиджи Буффона не дало результат, поскольку при всем его опыте, провалившись в матчах как раз против «МЮ», итальянец дал понять, что его лучшие годы уже давно позади.

Переезд в Париж поможет стражу ворот снова выигрывать трофей — как минимум, во Франции. Появится ли при этом шанс выиграть и Лигу чемпионов, радость успеха в которой пока не познал Де Хеа, зависит от того, как «Пари Сен-Жермен» решит другие кадровые вопросы. Конкуренция же с Альфонсо Ареола не должна смущать испанца, поскольку он уж точно не сильнее потенциального новичка команды.

«Ювентус»

Еще одним претендентом на голкипера английского клуба пресса называет «Ювентус», у которого несколько похожая с ПСЖ ситуация. «Старая Синьора» так же сильно жаждет покорить европейскую вершину, не выигрывая Лигу чемпионов уже 23 года, поэтому может решиться заполучить столь высококлассного стража ворот. Кроме того, Де Хеа — это еще и хорошее подписание с точки зрения маркетинга, значение чего нельзя переоценить, с учетом того, туринский клуб уступает английским топ--клубам, «Реалу», «Барселоне» и «Баварии» по своей финансовой мощи.

Для испанца «бьянконери» — это коллектив, где у него также наверняка будут трофеи, а шанс выиграть главный турнир Старого Света довольно высок. Здесь, правда, есть более сильный, чем в Париже конкурент — Войцех Щенсны, но и его Давид не должен опасаться, будучи более классным вратарем. Более того, при наличии поляка он будет понимать, что ему уж точно нельзя так ошибаться, как это случалось в концовке минувшего сезона, иначе место в основе достанется другому.

«Манчестер Юнайтед»

Само собой, еще один вариант для голкипера — это остаться в «Манчестер Юнайтед». Согласно свежим данным медиа, клуб не желает сдаваться в попытках удержать своего первого номера и предлагает ему новый контракт на еще более выгодных для того условиях. «Красные Дьяволы» понимают, что в лице испанца у них есть одна из немногих фигур в команде, за счет которой они могут быстрее вернуться на былые позиции, тогда как найти ему равноценную замену выглядит сложной задачей.

Де Хеа может казаться, что на «Олд Траффорд» в ближайшее время его не ожидает какой-то особый успех с точки зрения завоевания трофеев, особенно когда ему 28 лет, и лучшую ситуацию в лагере манкунианцев можно дождаться совсем нескоро. Убедить его остаться могут разве что большой оклад, а также понимание, что «МЮ» движется в правильном направлении, а значит через какое-то время они снова будут на вершине.

Резюме

Все варианты для вратаря по сути исчерпываются тремя вышеуказанными клубами. Среди других грандов европейского футбола на сегодня у него, похоже, попросту нет места, ведь у всех из них есть голкипер топ-класса, менять которых не имеет смысла.

На первый взгляд, Де Хеа действительно нечего делать в «Юнайтед», ведь и ПСЖ, и «Ювентус» в ближайшее время способны предложить ему большее в плане командных достижений. Однако Давиду нужно осторожно оценивать эти опции, поскольку в Париже он может стать очередной звездой, которая при хорошей зарплате выигрывает всего лишь Лигу 1, а в Турине рискует оказаться в ненужное время в ненужном месте из-за близости завершения цикла нынешнего коллектива и усиления «Интера».

Пожалуй, при всех оговорках, мудрее всего для стража ворот будет остаться на «Олд Траффорд». Здесь на первых порах его должен радовать хороший оклад и статус культовой фигуры клуба, не бросившего его в тяжелый момент. И если «МЮ» будет правильно перестраиваться, то голкипер обязательно застанет еще не один триумфальный день в Манчестере. В конце концов, все приходит к тому, кто умеет ждать. 0