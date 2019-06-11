10 лучших вратарей Европы прямо сейчас

Вратари являются одной из самых важных фигур на футбольном поле. Ничью больше игру не подвергают такому тщательному разбору, при этом часто недооценивая их вклад и чрезмерно критикуя за ошибки.

Их уникальное положение делает тех вратарей, кто преуспевает, еще более впечатляющим. Автор Squawka составил рейтинг из 10 лучших вратарей Европы, учитывая, в первую очередь, их игру в сезоне 2018/19, но не забивая и об общем уровне игрока.

10. Мануэль Нойер («Бавария»)

Помните времена, когда Мануэль Нойер был лучшим вратарем в мире? Он выглядел абсолютно непроходимым. Как будто Конана Варвара скрестили с Охотником на Чужих из «Секретных материалов».

Мануэль Нойер globallookpress.com

Затем он повредил ногу, пропустил целый год и с тех пор, как вернулся в строй… ну, он неплох, но он определенно не тот вратарь элитного уровня, каким он был раньше.

У него впечатляющие 10 «сухих» матчей, но его процент сэйвов 59,65%, что, как ни невероятно это звучит, является пятым с конца показателем в Бундеслиге.

9. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Хьюго Босс в этом сезоне бывал как очень плох, так и очень хорош. У ветерана сборной Франции и капитана «Шпор» были моменты, когда он блистал и показывал лидерские качества.

Уго Льорис

Он был крайне важен для успеха «Тоттенхэма», включая первый в их истории выход в финал Лиги чемпионов.

Об этом свидетельствует и внушительный процент сэйвов в АПЛ — 75,19% в этом сезоне. Но на его счету также несколько громких ошибок, из-за которых он на дне рейтинга.

8. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

У «Лейпцига» лучшая защита в Бундеслиге, не в последнюю очередь благодаря венгерскому голкиперу, который когда-то был третьим выбором в «Ливерпуле».

Петер Гулачи

Гулачи был абсурдно хорош в этом сезоне. Его 15 «сухарей» являются лучшим результатом в чемпионате, и у него колоссальный процент сэйвов — 77,12%, лучший среди вратарей основы команд Бундеслиги.

7. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Давид де Хеа в 2017/18 году находился на каком-то другом уровне существования. Как Доктор Стрэндж во время битвы с Таносом, он был способен вызывать своих клонов на помощь по своему желанию.

По крайней мере, именно так казалось, глядя на то, как он постоянно спасал «Манчестер Юнайтед» в играх, в которых они должны были быть повержены.

Давид де Хеа

Что ж, эта блестящая игра был сбалансирована гораздо более средним сезоном 2018/19. В большинстве случаев Де Хеа все еще был очень хорошим вратарём, но его последние выступления, полные ошибок, дорого обошлись «МЮ», что и понизило его в этом списке.

6. Андре Онана («Аякс»)

Онана был когда-то воспитанником системы «Барселоны», но когда каталонцы его отпустили, «Аякс» сделал серьезную ставку на камерунца, и тот оправдал надежды.

Он уже играл в финале Лиги Европы в 2017 году и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в 2019 году.

Андре Онана

Его присутствие в рамке было очень важно для того, чтобы «Аякс» почти добился успеха в Европе (и, по сути, добился домашнего успеха на внутренней арене, оформив золотой дубль).

5. Самир Ханданович («Интер»)

Постоянно недооцениваемый, поскольку играет за нестабильный «Интер», Самир Ханданович был одним из самых надежных вратарей мира за последние несколько лет.

Самир Ханданович

В этом сезоне он превосходит всех голкиперов Серии А по «сухим» матчам (17), и его процент сэйвов (74,62%) побит всего двумя соперниками. Он также стал капитаном «Интера», что лишь подтверждает его надежность.

4. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Конечно, мы могли бы поговорить о том, как Эдерсон стал ключевым элементом, который превратил «Манчестер Сити» в ту доминирующую силу, которой они являются сегодня.

Конечно, мы могли бы поговорить о его невероятных 20 матчах на ноль, всего 23 пропущенных мячах и 71,6% сэйвов… но самая важная характеристика Эдерсона заключается в том, что в качестве вратаря у него на счету даже не одна, а две голевых передачи в этом сезоне. Один в игре АПЛ и одна в Лиге чемпионов.

Эдерсон

Можете представить себе вратаря, который так же точен и опасен дальних дистанциях, как и межконтинентальная баллистическая ракета? Это Эдерсон.

3. Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»)

Если объяснять, почему Марк-Андре Тер Стеген имеет столь высокий рейтинг, нужно будет упомянуть «последовательность» и «подтверждает уровень в течение длительного периода».

Немецкий вратарь — отличное сочетание сильных сторон Эдерсона и Алиссона. Когда нужно — он маэстро с мячом в ногах, способный мягко навешивать товарищам по команде к боковой линии, прямо над головами прессингующих его соперников.

Но он также является столпом силы и доминирующего присутствия, когда оказывается один на один с форвардом соперника. В придачу он еще и очень хороший парень.

Марк-Андре Тер Стеген

Тер Стеген действительно умеет все это, но он получил серьезный удар на «Энфилде», пропустив четыре гола, которые должны поставить его в этом рейтинге ниже вратаря, который победил его в тот вечер.

2. Алиссон («Ливерпуль»)

Главное умение для вратаря — не давать мячу попадать в сетку ворот. И в этом отношении Алиссон является лучшим из лучших.

Блестящий бразилец-бородач дарил партнерам чувство успокоения своим присутствием в воротах «Ливерпуля», который превратился в команду, чья сильная сторона — выстроенная оборона.

Алиссон

Алиссон большой, сильный и имеет абсурдно хорошие рефлексы. 21 «сухарь» и процент сэйвов 77,08% являются максимальными показателями в АПЛ и подтверждают превосходство Алиссона.

В конце сезона бразилец вышел на первый план с отличной игрой в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и в самом финале, где он повторил рекорд сделанных сейвов (8), сумел сохранить ворота в неприкосновенности и вдобавок выиграть турнир.

1. Ян Облак (Атлетико Мадрид)

Но когда дело доходит до совершенства вратарей в Европе, нужно брать в расчет только одного человека.

Другие могут подниматься и опускаться в рейтинге, могут время от времени претендовать на его место, но никто не может по-настоящему сравняться с Яном Облаком, словенским вратарем «Атлетико» Мадрид.

Облак, подписанный за жалкие 16 миллионов евро, год за годом демонстрирует качественную игру. В этом сезоне у него 20 «сухих» матчей в Ла Лиге, где он пропустил 27 голов, но еще более впечатляет его откровенно ошеломляющий процент спасений — 79,39%.

Ян Облак

Это самое свежее достижение в длинной строке статистики, наиболее впечатляющей из которой является то, что с момента присоединения к «Атлетико» он пропустил всего 94 гола в 153 играх Ла Лиги, сыграв на ноль при этом в 88 матчах.

Да, вы правильно прочитали. Пропущено 94 голов, сыграно 88 «сухих» матчей. Поддержание паритета между пропущенными голами и матчами «на ноль» — настоящее чудо, а Ян Облак — чудесный вратарь. 0