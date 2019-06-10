Трансферный дайджест. 4 — 10 июня

Нелсон Семеду

«Барселона», защитник, 25 лет

Правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду разочарован итогами сезона, в котором он довольно редко выходил на поле. Брак игрового времени заставил португальца всерьез задуматься об уходе из каталонского клуба, сообщает Catalunya Radio.

Агент футболиста Жорже Мендеш на встрече с руководством «сине-гранатовых» озвучил желание своего клиента, но в «Барселоне» пока не готовы расставаться с защитником.

Главным претендентом на Семеду считается «Атлетико», которому как раз нужна замена Хуанфрану. «Матрасники» всерьез нацелились на 25-летнего игрока и хотят включить его в сделку по трансферу Антуана Гризманна.

Нежелание «Барселоны» отпускать Семеду вполне объяснимо, но раз уж сам футболист желает сменить обстановку, то удерживать его насильно просто нет смысла.

Наш прогноз: «Атлетико».

Дуван Сапата

«Аталанта», нападающий, 28 лет

Дуван Сапата globallookpress.com

Едва «Аталанта» успела провести хороший сезон, как ее лидеры стали интересны многим топ-клубам Европы.

По информации Sky Sport Italia, «Наполи» ведет переговоры о возвращении в свой состав колумбийского форварда Дувана Сапаты.

Сапата выступал за «Наполи» в 2013-2015 годах, но не смог закрепиться в команде, а позже добился прогресса в «Сампдории» и «Аталанте».

Отмечается, что агенты игрока якобы согласовали детали будущего перехода, но «Аталанта» в этом вопросе не особо сговорчива, ведь требует за 28-летнего футболиста 50 миллионов евро.

Антонио Перкасси Президент «Аталанты» Британские клубы взорвали рынок, поэтому известных игроков сложно купить. Мой сын Лука ведет переговоры с «Челси» о покупке Пашалича. Илич и Папу Гомес остаются на 100%, у них контракт. Мы рассмотрим предложение по Сапате, если получим за него 50 миллионов евро. Мы поговорим с Гасперини об альтернативах.

Очевидно, что бергамцам нужно сохранить костяк на будущий сезон для участия в Лиге чемпионов, так что Сапата вряд ли уйдет, тем более что слишком большие деньги за него не дадут.

Наш прогноз: «Аталанта».

Кай Хавертц

«Байер», полузащитник, 19 лет

Кай Хавертц globallookpress.com

«Бавария» присматривается к талантливому полузащитнику «Байера» Каю Хавертцу, который в минувшем сезоне, ставшем для него третьим на профессиональном уровне, забил 17 голов в 34 матчах.

Мюнхенский клуб, как пишет TZ, даже предложил за 19-летнего футболиста фантастическую сумму — 90 миллионов евро.

«Байер» на это предложение ответил отказом, поскольку видит Хавертца в своем составе на будущий сезон.

Понятно, что надолго перспективный хавбек в Леверкузене не задержится. Его прогресс вызывает повышенный интерес, который в конечном итоге приведет к трансферу.

Впрочем, вряд ли это произойдет уже этим летом, если только какой-то клуб не расщедрится на огромную сумму.

Наш прогноз: «Байер».

Ферлан Менди

«Лион», защитник, 24 года

Ферлан Менди globallookpress.com

Мадридский «Реал» уже несколько недель ведет переговоры о трансфере защитника «Лиона» Ферлана Менди, который в перспективе должен заменить Марсело на левом фланге.

Процесс оформления сделки затягивается из-за подозрений на то, что у француза имеется хронический артрит.

По информации AS, решающий медосмотр состоится 12 июня в Мадриде, после которого «Реал» и примет окончательное решение по поводу покупки игрока.

Сам Менди спокойно относится к разговорам о своих проблемах со здоровьем, заявляя, что СМИ все неправильно истолковали.

ESPN пишет, что информация о хроническом артрите не соответствует действительности, поэтому в ближайшее время «Реал» купит игрока сборной Франции за 55 миллионов евро.

Наш прогноз: «Реал».

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 21 год

Федерико Кьеза globallookpress.com

«Ювентус» уже этим летом планирует заполучить атакующего полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу, пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, «старая синьора» договорилась с 21-летним футболистом о подписании пятилетнего контракта с зарплатой 5 миллионов евро в год после вычета налогов.

Теперь «Ювентусу» необходимо согласовать трансфер футболиста с «Фиорентиной», в которой не особо спешат расставаться с молодой звездой.

Рокко Коммиссо Новый владелец «Фиорентины» Я хочу сохранить Кьезу как минимум на один год. Не хочу, чтобы он повторил путь Баджо. Куда он может уйти, в «Ювентус»? Меня заверили, что нет такого соглашения, согласно которому он уйдет. Я еще не разговаривал с ним. Сейчас он в сборной Италии.

«Фиалкам» будет сложно отбиваться от предложений «Ювентуса», тем более что новым владельцам захочется быстрее компенсировать убытки, связанные с покупкой клуба. Нам кажется, что Кьеза уйдет этим летом, хотя есть вероятность, что его сохранят еще на сезон.

Наш прогноз: «Ювентус».

Кейлор Навас

«Реал», вратарь, 32 года

Кейлор Навас globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» взялся за поиски нового вратаря после того, как Джанлуиджи Буффон покинул клуб.

Как сообщает Marca, парижане нашли замену итальянскому ветерану в составе «Реала», где играет Кейлор Навас.

Через год костариканец станет свободным агентом, так что парижанам его трансфер должен быть по карману.

А вот идея с приобретением Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» выглядит более дорогостоящей, ведь «красные дьяволы» запросят за своего лидера огромные деньги, если вообще согласятся вступать в переговоры.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Федор Чалов

ЦСКА, нападающий, 21 год

Федор Чалов globallookpress.com

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов попал в сферу нескольких европейских клубов, пишет SkySports.

Как стало известно изданию, на 21-летнего футболиста претендуют лондонский «Арсенал», «Севилья» и «Монако».

Интерес к Чалову неслучаен — в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30 матчах.

Как на эту информацию отреагировали в ЦСКА? Главный тренер Виктор Гончаренко заявил, что Чалову пока рано уезжать.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени — возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация — не уезжать пока. Рановато. Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться, — это не идет на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент.

Учитывая трансферную стратегию ЦСКА, мы сомневаемся, что московский клуб продаст Чалова, так что, вероятно, он продолжит представлять армейский клуб.

Наш прогноз: ЦСКА.

Бруну Фернандеш

«Спортинг», полузащитник, 24 года

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша, утверждает Sport Witness.

«Красные дьяволы» ведут борьбу за 24-летнего игрока наряду с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», но продвинулись гораздо дальше в переговорах.

Отмечается, что «МЮ» предложил лиссабонскому клубу 55 миллионов евро с бонусом в размере 25 миллионов.

Оптимизма добавляет и тот факт, что сам Фернандеш ранее лестно отзывался о клубе из Манчестера.

Бруну Фернандеш Полузащитник «Спортинга» В Англии много команд, переход в которые будет большим вызовом. Очевидно, есть два клуба, о которых много говорили применительно ко мне. Это «Юнайтед» и «Сити». «Сити» — это команда, которая выигрывает в Англии все в последние годы, «Юнайтед» из тех команд, у которых богатая история. У каждой свои сильные стороны и значимость. Любой игрок в мире хотел бы выступать за эти клубы.

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, расстанется с Полем Погба, поэтому сделает максимум для приобретения Фернандеша, который, как нам кажется, будет отличным вложением в будущее.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед». 0