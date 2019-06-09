Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегию

Сборная России нанесла крупное поражение национальной команде Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Покер в составе сборной России на свой счет записал Артем Дзюба, дублем отличился Федор Смолов, по голу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи.

Обошлись без недооценки

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров хвалит сборную России за то что та профессионально подошла к матчу со сборной Сан-Марино.

«Обсуждать такие матчи всерьёз слишком сложно, а делать глубокие выводы, что-то анализировать и оценивать качество футбола — ещё и бессмысленно. К подобным играм правильнее всего относиться с лёгким юмором: посмотрели, умилились, посмеялись и забыли. Прямо как спарринг с "Чертаново", прошедший несколько дней назад. Кстати, есть подозрение, что московская команда из ФНЛ, даже пребывающая в отпуске и оттого растренированная, по уровню куда сильнее.

Хотя на всякий случай сделаем одну оговорку. С юмором относиться следует нам: болельщикам, журналистам и так далее, но ни в коем случае не самой сборной. Иначе расплата за надменность обязательно настигла бы команду в дальнейшем (сейчас не могла никак — потерять очки в матче с Сан-Марино невозможно по умолчанию), ведь футбол, как известно, пижонства не прощает.

И вот здесь Черчесов и футболисты как раз заслуживают уважения. Они вышли играть в боевых сочетаниях и плюс-минус таком же боевом настроении, не допустив откровенного шапкозакидательства. Понятно, что искры из-под ног не летали, но этого в субботу и не требовалось».

Одиннадцать на одного

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценил составы команд,выбранные главными тренерами на отборочный матч.

«В составе сборной Сан-Марино (она занимает последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА) всегда было минимальное количество профессиональных футболистов, выступающих обычно в итальянских сериях B и С. В Саранске в основном составе гостей таковым оказался лишь защитник Мирко Палацци, а в резерве остались голкипер Симоне Бенедеттини и форвард Никола Нанни. Все остальные игроки футболом занимаются лишь в свободное от основное работы время.

Было бы нонсенсом, если бы против такого соперника Черчесов выставил не атакующий вариант состава. В нем заслуженно нашлось место обоим братьям Миранчукам, проведшим хороший сезон за "Локомотив", а также не сломленному борьбой за выживание с "Монако" Александру Головину. Ну а кандидатура Артема Дзюбы в роли главного завершителя атак не вызывала никаких сомнений.

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Можно было предположить, что акцент атак россиян сместится на правый фланг — при наличии Марио Фернандеса на этой бровке и куда реже уходящего вперед Федора Кудряшова на противоположной. И уже стартовый отрезок матча это подтвердил: именно после комбинаций у правой бровки на ударные позиции выходили Головин и Алексей Миранчук. В первом случае голкипер Элиа Бенедеттини перевел мяч на угловой, во втором удар пришелся чуть мимо цели».

Головин — лидер сборной

Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц считает, что игрок «Монако» становится новым лидером национальной команды.

«Особенно интересно было понаблюдать за взаимодействием локомотивских братьев с игроком "Монако". Но в принципе все ясно было с самого начала — большая часть атак сборных в стадии принятия решений проходила через Головина. Он обыгрывал, обострял и нанес первый удар. Братья так не выделялись. И первую часть тайма потратили на то, чтобы найти себя в этой структуре. Периодически получалось, но не всегда.

Головин же словно отреагировал на поступающую в последнее время критику. И вновь показал, кто лидер сборной. Это, конечно, и Дзюба. Но с Сан-Марино его роль была не так заметна. Важно было сломать соперника именно дриблингом и активностью. Это получилось сделать на 25-ой минуте. Дальше все по стандартному сценарию. Вратарь Сан-Марино Элиа Бенедиттини вспомнил основополагающие тактические принципы и решил разыгрывать мяч от ворот не дальним выносом, а через ближнего игрока. Как правило, все это заканчивалось перехватом.

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Второй гол в карьере удалось забить даже защитнику Федору Кудряшову. Хотя его роль в этой игре было скорее формальной. Как и всех остальных номинальных защитников. Хоть и большую часть матча Фернандес был правым нападающим, а Джикия опорным полузащитником».

Покер Дзюбы и рекорд сборной

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует историческое достижение — еще никогда мы не побеждали с таким крупным счетом.

«На второй тайм оставалось несколько вопросов. Первый — сможет ли Дзюба обойти по голам в национальной команде Аршавина и Карпина. Забив с пенальти, он сравнялся с легендами сборной, а во втором тайме оформил покер и обошел их — теперь у него 20 мячей. Второй вопрос — дебютирует ли кто-то в составе сборной. И тут ответ оказался положительным: при счете 4:0 на поле появился Дмитрий Баринов, который свои секунды в сборной, по мнению Черчесова, все-таки заслужил.

Еще один вопросом был национальный рекорд. Дважды в истории сборная громила оппонентов со счетом 7:0, но не больше. И это достижение в субботу пало! Что показательно: рекордный, восьмой, гол забил вышедший на замену Федор Смолов. Он не отличался в национальной команде с прошлогоднего чемпионата мира. Круг замкнулся, а сборная России идет дальше — уже во вторник ее ожидает матч с Кипром».

Маленький вопрос к Черчесову

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов удивляется, почему главный тренер сборной России не проверил в этом матче новичков команды.

«Игра во втором тайме существенно успокоилась. Россияне больше не наседали так активно, хотя и продолжали атаковать. Да и рискнул бы кто-нибудь стоять на своей половине поля, когда на бровке требовательный Черчесов, а на трибунах — ни одного свободного места? Правда, и болельщики успокоились. Это чувствовалось и через телевизор.

Главный тренер сделал сразу две замены. Убрал с игры обоих Миранчуков и отправил в бой Ионова и Смолова. Хотя нам, конечно, хотелось бы увидеть в деле Николая Комличенко, которого впервые вызвали в национальную команду. Но его Черчесов не включил даже в заявку на матч. Сейчас остаётся надеяться, что приберёг для Кипра.

Зато дебютировал Баринов. Для него игра против Сан-Марино стала первой в футболке сборной».

Сборная в полном порядке?

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что матч с Сан-Марино ничего не сообщил о состоянии сборной России.

«Не можем ответить. Ведь если бы сегодня вратаря Гильерме поменяли на полевого футболиста, то вряд ли у Сан-Марино получилось бы создать хотя бы один опасный момент. Зато из положительного нужно выделить, что добыли три очка — это важно. Также примечательно, что когда забили первый гол, то сборная России пошла в атаку уже без нервозности.

Было видно, что атаковать нравится — не всегда сборная играет так, что не покидает чужую половину поля. Репетировать в официальном матче разные атакующие подходы полезно. Кроме того, комбинаций было много, а братья Миранчуки, Головин и Дзюба не самый сыгранный ромб, поэтому важно, что сборная Сан-Марино любезно позволила им постоянно работать с мячом.

Спасибо им за это, свою миссию в Саранске выполнили. Нет сомнений, что кому-то и победа сборной России со счетом 9:0 не понравится — есть фанаты, которые из принципа ругают команду Черчесова, на что право имеют. Но пока все идет по плану. Казахстан, Сан-Марино и Кипр — идеальные соперники, чтобы подготовиться к решающему испытанию — матчам против Шотландии.

Хорошо, что подняли себе настроение, но радоваться особо нечему — судить про июньский отрезок отбора Евро-2020 сможем после игры против команды Кипра. Поздравляем с рекордом — у разных поколений сборной России были скромные соперники, но девять безответных мячей забила только команда с Дзюбой, Смоловым и Головиным на поле. И побить рекорд будет непросто, ведь даже сборная Сан-Марино не в каждом матче пропускает девять или больше мячей».

Зачем Черчесов расстрелял все патроны?

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный закономерно ставит под вопрос решения Станислава Черчесова по заявке и заменам.

«Ведь казалось — сверхрасширенная заявка имеет целью распределить равномерно силы на два спаренных матча. При этом Кипр изначально представлялся куда более грозной силой, чем Сан-Марино. Киприоты, кстати, ранее разгромили санмаринцев со счетом 5:0. И это не полулюбительская команда, в ее составе есть люди из крепких европейских клубов, а Григорис Кастанос вообще представляет систему "Ювентуса"!

Так вот, будет странно, если 11 июня в Нижнем Новгороде мы увидим в стартовом составе сборной Николая Комличенко, Романа Нойштедтера и других запасных. Наверняка играть опять будут Артем Дзюба, Александр Головин и компания. Так зачем было вызывать так много народу, если резервистам не дают шанс даже в играх с абсолютно худшей европейской командой? И почему тот же Дзюба не получил передышку хотя бы во втором тайме в Саранске?

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Такое ощущение, что желание установить рекорд (а предыдущее достижение, между прочим, было тоже связано с Черчесовым — в 90-х мы разгромили Сан-Марино 7:0, когда Станислав Саламович играл в воротах) затмило для тренерского штаба турнирную тактику и стратегию. Как бы в Саранске мы не расстреляли все патроны, не оставив горсть для Кипра в Нижнем».

За Русь-матушку

Корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов не скрывает накрывшей его с головой волны эйфории по поводу крупной победы над командой, проигравшей последние 30 матчей.

«Сан-Марино, прости, ты просто попал под каток. Об этом матче быстро забудут и будут вспоминать лишь тогда, когда на пути сборной России появятся новые карлики. Поэтому важно насладиться моментом здесь и сейчас, ведь мы стали свидетелями самого настоящего исторического события — пал рекорд результативности сборной. Хотя важнее не счёт, а тот настрой, который продемонстрировали российские футболисты. Вы просто не могли не заметить эти горящие глаза, которые жаждали крови.

Надо отдать должное сборной Сан-Марино, которая сдерживала натиск россиян 25 минут. Но ощущение неизбежного разгрома только нарастало, потому что футболисты вышли на поле не побеждать на классе, как это не раз бывало прежде, а биться, сражаться, отдавать всё без остатка — за страну, за матушку-Русь! 44:0 по ударам в сторону ворот — когда в последний раз такое происходило на столь высоком уровне? Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.

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Главным героем встречи большинство справедливо назовут Артёма Дзюбу — автора покера, капитана, символа команды, её душу и сердце. Кстати, он единственный, кто после игры остановился пообщаться с журналистами. Спасибо! Но есть и альтернативный герой — каждый из 42 тысяч болельщиков, которые пришли на красавец-стадион и очень активно поддерживали команду. Саранские фанаты заслужили десять баллов из десяти».

В Саранске все еще мундиаль

Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин делится впечатлениями от атмосферы (в прямом и переносном смысле) вокруг матча между Россией и Сан-Марино.

«Иногда кажется, что чемпионат мира в Саранске продолжается, просто в меньшем масштабе. С половины девятого утра в центре города не стихала музыка — примерно так было и во время ЧМ, из-за чего, наверное, Роналду тогда не выспался и смазал пенальти против иранцев.

На площади перед "Саранск Ареной" (не той, где футбол, — другой) до сих пор можно увидеть буквы САРАНСК 2018. А люди все так же охотно фотографируются с Забивакой. Организаторы matchday привезли в столицу Мордовии экс-игроков сборной — Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова. Очередь к первому не иссякала 2,5 часа, из-за чего за легенду русского футбола стало немного тревожно.

А чтобы ничего не мешало веселью, местные улицы перекрыли тракторами. Смотрелось диковато, но местные пояснили, что так они минимизируют террористическую угрозу — наподобие наезда грузовика в Ницце.

За сутки до игры центр города накрыло стойким запахом канализации. Воду в пруду возле Пушкинского парка чистили как могли, и на следующий день наслаждаться вкусом шашлыка стало немного проще. Орудовавшие шампурами работники признавались, что с чемпионатом мира ажиотаж не сравнить, но приезд сборной — тоже большое событие. Тем более для такого уютного, но все-таки маленького города.

На стадион болельщики шли с колонками, из которых играла "Катюша" и Баста, с гармошками и песнями о родном крае. Кто-то прихватил с собой майку Перу — трофей, оставшийся с ЧМ. Было много гостей из Пензы — их с Саранском разделяет всего 150 км. В итоге зрителей набралось 42 тысячи — почти аншлаг. Хотя чему удивляться: "Мордовия" в ФНЛ — третья по посещаемости. В среднем — 10 тысяч, 26,5 — на максимуме.

Команда Сан-Марино продержалась 24 минуты, а потом сборная России делала все, чтобы скандирование "Молодцы!" раздавалось как можно громче. А стадион сходил с ума. Место для отмечаний 9:0 было приготовлено заранее. В лесочке около стадиона людей ждал пивной фестиваль — еще одно напоминание о времени ЧМ, когда под "Белые розы" здесь встречали рассвет иранцы и вообще все, кто оказался рядом». 0