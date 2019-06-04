Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджет

«Канониры» испытывали трудности из-за травм, но все равно до последнего боролись за место в топ-4 и международный трофей. Эмери однозначно проделал хорошую работу, но получил в итоге всего 40 миллионов евро на трансферы.

Чтобы понятно, насколько это мало, «Борнмут» потратил вдвое больше за прошлый сезон. И это мы говорим о клубе, который никогда не выигрывал большой трофей, а его стадион вмещает 11 329 человек.

Однако Эмери абсолютно предан своему делу и все равно сделает все, чтобы вписать свое имя в историю английского футбола. Он просто должен подойти к трансферной кампании креативно, а у нас есть три способа это сделать.

1. Французский рынок

Рабьо уже работал с Эмери в ПСЖ uefa.com

«Арсеналу» нужны вингеры и дополнительная глубина в середине поля, но при этом и цена должна быть приемлемая. К счастью для Эмери, французский рынок заполнен талантливыми игроками на этих позициях, а по деньгам «Арсенал» потянет такие переходы.

Николя Пепе из «Лилля» может оказаться слишком дорогим для «канониров», но вингер «Ренна» Исмаила Сарр, который забивал «Арсеналу» в Лиге Европы, является идеальной альтернативой Пепе.

В прошлом сезоне Сарр совершал по две обводки за 90 минут в Лиге 1, отстав от Пепе всего на 0,76, а также создал 11 опасных моментов для своих партнеров. У Пепе этот показатель не намного выше — 16.

Конечно, Сарр уступает своему коллеге из «Лилля» по многих показателям, но цифры отличаются минимально, да и «Ренн» все-таки слабее «Лилля». Сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов, что оставит Эмери дополнительное место для маневров на рынке.

Также команде нужен центральный полузащитник. Лукас Торрейра стал лучом света стоимостью 25 миллионов фунтов. Игрок такого уровня обычно стоит гораздо дороже, а покупать молодых представителей не топ-чемпионатов — большой риск.

Тогда давайте вспомним про Адриана Рабьо, который покинет ПСЖ в статусе свободного агента. Хавбек играл в Париже и под руководством Эмери, а в прошлом сезоне чаще оставался в запасе. Это была специальная мера, чтобы заставить игрока продлить контракт, но парижане в итоге все равно его потеряют.

Фаворитами в борьбе за Рабьо в последнее время считались «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», но 24-летний футболист может сделать выбор в пользу «канониров», которых тренирует его любимый тренер. Адриен способен обеспечить контроль и ловкость в средней линии.

Итак, клуб может получить двух первоклассных игроков из Лиги 1, сохранив при этом 15 миллионов, которые пойдут на укрепление защиты.

2. Ставка на защиту

Джене Даконам globallookpress.com

Только «Манчестер Юнайтед» (54) пропустил больше голов, чем «Арсенал» (51) из первой шестерки Премьер-лиги, поэтому именно защита требует внимания в первую очередь.

Мы все видели, насколько важен защитник мирового уровня для команды. Есть примеры Эмерика Ляпорта и Вирджила ван Дейка в «Ман Сити» и «Ливерпуле» соответственно. Но они вместе стоят 132 миллиона фунтов. У «Арсенала» денег в три раза меньше, новый защитник нужен.

У «канониров» есть сразу две пушки в лице Обамеянга и Ляказетта, ряд молодых и перспективных исполнителей, Торрейра, Джака и Гендузи, а может быть подписан еще и Рабьо. Таким образом, у канонира не так все плохо со средней линией.

Возможно, тренерскому штабу следует потратить абсолютно все 40 миллионов фунтов, чтобы закрыть пробелы сзади. Эктор Бельерин и Сеад Колашинац имеют ряд недостатков при работе в защите, но прекрасно подключаются в атаку, поэтому мы говорим больше не о крайних защитниках, а о центральных. Здесь есть Шкодран Мустафи, который стал провалом для команды.

Джене Даконам из «Хетафе» — наше первое предложение. Тоголезский центрбек в прошлом сезоне проявил себя просто блестяще, совершив больше перехватов (74), чем любой другой игрок Примеры, а «Хетафе» удалось финишировать пятым.

Вместе с аутсайдером «Фулхэмом», «Арсенал» допустил 28 ошибок в защите, которые привели к ударам по воротам от соперника. Виновники в основном — те же Мустафи и Штефан Лихтштайнер, на счету которых ряд провальных поединков. Даконам обладает уравновешенностью и силой, которые позволят Эмери создать более надежную линию защиты.

Конечно, сумма трансфера в размере 30 миллионов фунтов будет означать потерю возможности заполучить Сарра из «Ренна», но у Эмери хватает талантливых атакующих игроков, чтобы менять тактику. Кроме того, из «Хоффенхайма» вернется Рис Нелсон, который прекрасно себя проявил в Германии на позиции крайнего нападающего.

3. Продавай и покупай

Озил — самый ценный актив «Арсенала» для продажи globallookpress.com

Уход Аарона Рэмзи в «Ювентус» в статусе свободного агента — кошмар для руководства «Арсенала», но у «канониров» все равно достаточно игроков, которых можно продать. Один из самых ценных активов — плеймейкер Месут Озил.

Немец, возможном, провел свою худшую кампанию в футболке «Арсенала», записав на свой счет всего пять голов и два ассиста за весь сезон в Премьер-лиге. На «Эмирейтс» Месут постоянно подвергался необоснованной критике, но сейчас все высказывания в его адрес можно понять.

30-летний игрок только в прошлом году подписал новый контракт, но источники утверждают, что Эмери все равно хочет от него избавиться. Это означает, что «Арсенал» попытается на нем заработать. Несмотря на плохую форму в минувшем сезоне, Озил все равно остается талантливым плеймейкером, который пригодился бы многим клубам.

Выручка после продажи Озила укрепила бы трансферный бюджет и позволила бы подписать и Сарра, и Даконама. Кроме того, не стоит забывать и о зарплатной ведомости, которая стала бы легче на 350 тысяч фунтов в неделю — эти деньги можно использовать для привлечения Рабьо.

Кроме того, продажа Озила позволила бы усилиться и на внутреннем рынке. Самые оптимальные варианты — Рафан Фрейзер из «Борнмута», который отдал 14 ассистов за сезон, а также защитник «Брайтона» Льюис Данк.

«Ливерпуль» уже использовал эту схему, когда расстался с Филиппе Коутиньо, а теперь «Арсенал» может пойти по аналогичному пути. 0