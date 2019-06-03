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    «Красный» финал ЛЧ и его исторические грани

    Любопытные подробности минувшего финала Лиги чемпионов, которые могли упустить болельщики

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    «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и добыл шестой титул турнира в истории клуба. Автор Squawka Уильям Элдридж собрал самые интересные факты и цифры по итогам финала.
    1. Салах вписал свое имя в историю Египта

    В прошлом году Мо был разбит горем после травмы в финале ЛЧ против «Реала», который «красные» проиграли со счетом 1:3.

    Форвард травмировал плечо и был вынужден покинуть поле в первом тайме. Прошел год и теперь Салах может забыть тот кошмарный сон.

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    • В течение первой минуты игры «Ливерпуль» заработал пенальти, а к точке подошел именно Мохамед, который вывел «красных» вперед. Таким образом, Салах стал первым египетским футболистом, который забил гол в финале Лиги чемпионов.

    2. И снова Салах

    Это также означает, что Мохамед стал первым игроком, который забивал в каждом раунде Лиги чемпионов в футболке «Ливерпуля».

    Салах сделал это на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале. Все его удары были важны, но именно пенальти в финале стал символическим завершением этой истории.

    3. Короли пенальти

    «Ливерпуль» продемонстрировал фантастический футбол в этом сезоне, однако столь ранний 11-метровый после игры рукой Муссы Сиссоко все равно стал сюрпризом.

    Мерсисайдцы не только завоевали трофей, но также вышли на первое место, разделив его с «Порту» по количеству пенальти в уходящем сезоне ЛЧ. Ни одна другая команда не получила больше пенальти в свою пользу (5), кроме португальцев, выбывших в четвертьфинале.

    4. Кейн не оправдал надежд

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Получив травму в игре с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ в апреле, он успел восстановиться к финальному поединку.

    Увы, босс «шпор» Маурисио Почеттино объявил о выходе Кейна в старте и это была ошибка.

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    • Гарри совершил всего 26 касаний мяча за всю игру, что значительно ниже его привычного уровня в Лиге чемпионов — 40,08 ударов за 90 минут. Многие болельщики ждали от бомбардира чуда, но он так и не нанес единственный, но сокрушительный удар.

    5. Главное — кубок, а не точность передач

    «Ливерпуль» выходил на поле, понимая, что «Тоттенхэм» окажет мощнейшее сопротивление.

    Высокий уровень владения мячом всегда был залогом успеха «красных» — в среднем в раундах плей-офф ЛЧ показатель точных передач составлял 79,9%.

    Тем не менее, в финале команда Юргена Клоппа совершила всего 64,34% точных пасов по сравнению с показателем 80% у «Тоттенхэма». Оглядываясь назад, мы сомневаемся, что сейчас кто-то в «Ливерпуле» переживает по этому поводу.

    6. Три плохих, один — фантастический

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    Возглавив «Ливерпуль» в 2015 году, Клопп проиграл финал Кубка лиги (2016), финал Лиги Европы (2016) и финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

    Немецкому специалисту потребовалось четыре попытки, чтобы завоевать первый трофей с «красными».

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    • Если считать период работы в Германии, Юрген Клопп уже трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но два раза там проигрывал.

    7. АПЛ = ЛЧ для Ориги

    Дивок Ориги
    globallookpress.com

    Бельгийский форвард давно прекрасно понимает, что он является резервистом за спинами Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.

    Тем не менее, это не помешало Дивоку вписать свое имя в историю. Его выступления в Лиге чемпионов навсегда останутся в памяти болельщиков. Два гола в полуфинале против «Барселоны» и еще один мяч в финале.

    Ориги забил в еврокубковой кампании столько же мячей, сколько и за 11 поединков в английской Премьер-лиге.

    8. «Ливерпуль» — короли Англии в Европе

    «Ливерпуль» добыл шестой трофей ЛЧ
    globallookpress.com

    Опережая «Барселону» и «Баварию» (оба — по 5), «Ливерпуль» занимает третье место по количеству побед в Лиге чемпионов после «Реала» (13) и «Милана» (7).

    Кроме того, только три команды — «Реал», «Милан» и «Бавария» — чаще выходили в финал турнира. «Ливерпуль» сравнялся с «Ювентусом» — по 9 выступлений в решающих поединках.

    Ближайший преследователь из Англии — «Манчестер Юнайтед», на счету которого три трофея.

    9. Старридж снова чемпион

    Дэниел Старридж
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что Старридж не вышел на поле в финале, он все равно получит медаль победителя Лиги чемпионов.

    У Дэниела есть еще одна, которую он получил в «Челси», кода однажды вышел на замену.

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    • Это означает, что форвард стал первым игроком, который стал победителем Лиги чемпионов в двух английских клубах. И при этом практически не играя!

    10. Новичкам везет? Нет

    «Тоттенхэм» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, мечтая покорить самый престижный турнир континента.

    Однако сделать это не удалось. Более того, последние шесть финалистов, которые впервые пробились в решающий поединок турнира, проигрывали. Это «Валенсия» (2000), «Байер» (2002), «Монако» (2004), «Арсенал» (2006), «Челси» (2008), а теперь еще и «шпоры».

    11. Самый «чистый» финал

    Не было никаких сомнений, что матч подарит нам много борьбы в исполнении двух британских команд, но, по правде говоря, это был далеко не самый жесткий финал Лиги чемпионов.

    Более того, впервые в истории турнира за 90 минут финальной игры арбитр не показал ни одной карточки.

    12. Алисон — машина для сэйвов

    Алисон
    globallookpress.com

    Голкипер прибыл из «Ромы» прошлым летом, а фанаты «красных» надеялись, что бразилец заставит забыть кошмар в исполнении Лориса Кариуса.

    К счастью для фанатов, их молитвы были услышаны. Героизм Алисона в игре со «шпорами» войдет в историю. Он совершил восемь сэйвов за всю игру.

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    • Ни один вратарь не добивался подобного. Только у Эдвина ван дер Сара в финале против «Барселоны» (2011) было столько же спасений, но при этом он пропустил три гола.

    13. Матип доказал свою ценность

    Жоэль Матип
    globallookpress.com

    Жоэль Матип в последнее время без шансов оставался в тени своего напарника по центру защиты — Вирджила ван Дейка, который считается лучшим в мире на своей позиции.

    Тем не менее, именно Матип в финале совершил 14 выносов мяча, которые привели к устранению угрозы воротам.

    Это на девять больше, чем у ван Дейка, а также больше, чем в исполнении любого другого игрока в плей-офф ЛЧ уходящего сезона. 0

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