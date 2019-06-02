Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов. В начале встречи нападающий ливерпульцев Мохамед Салах открыл счет, на второй минуте реализовав пенальти после попадания мяча в руку. За несколько минут до конца встречи бельгиец Дивок Ориги, вышедший на замену, забил второй мяч. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея.

Нетипичный матч для обеих команд

Авторы Uefa.com Дэниэл Такер и Мэтью Ховарт считают, что обе команды сыграли в несвойственной им манере.

«Матч на "Метрополитано" типичным для "Ливерпуля" не назовешь. Он мало контролировал мяч и не мог довести до ума перспективные атаки, что ему не свойственно. Цена финала была столь высока, а горечь поражения в 2018 году столь свежа, что мерсисайдцам просто нужен был результат. Шестой Кубок европейских чемпионов стал достойной наградой "Ливерпулю" за выдающийся сезон.

"Тоттенхэму" будет на что сетовать после первого в истории клуба финала Лиги чемпионов. Команда Маурисио Почеттино играла в Мадриде не так слаженно и выверенно, как обычно, а "Ливерпуль" приложил максимум усилий, чтобы выиграть центр поля. Даже при таком раскладе "шпоры" создали ряд опасных моментов. Но в их действиях не было той свободы, что определяла их успех в этом розыгрыше Лиги чемпионов».

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Выиграть Кубок чемпионов — это куда приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение. Я так счастлив за этих парней, за всех наших людей, за свою семью. Они многим жертвовали ради меня и заслужили это больше, чем кто-либо другой. Вы когда-нибудь вообще видели такую команду, как эта? Сражающуюся без топлива в баке? И у нас есть вратарь, который умеет сделать так, что тяжелые вещи будут смотреться пустяками. Это лучший вечер в нашей профессиональной карьере. Это заняло некоторое время, и данное свершение имеет очень важное значение для нашего последующего развития. Теперь мы можем двигаться дальше.

«Шпоры» проиграли самый важный за 137 лет матч

Автор The Guardian Дэниэль Тэйлор признает, что «Ливерпуль» мог сыграть в финале лучше, но в конечном счете — результат оправдывает все.

«К концу матча никого из фанатов "Ливерпуля" не заботило то, что калейдоскоп ностальгических баннеров, которые они привезли в Мадрид, выглядел уже устаревшим. "Ливерпуль" завоевал свою шестую звезду, и когда мы увидим их снова в следующем сезоне, мы можем быть уверены, что они добавят "Мадрид-2019" к красно-желто-белым флагам, которые развеваются на испанских балконах, окнах отелей и фонарных столбах, и к памяти Стамбула-2005, а также Рима-1977 и 1984, а также Уэмбли-1978 и Парижа-1981.

Для "Ливерпуля", такого преданного коллекционера трофеев, это был уже шестой раз в их поразительной истории, когда ленты клуба были прикреплены к этому блестящему старому горшку. Их превосходят только "Реал Мадрид" с 13 победами и "Милан" с 7, и когда Джордан Хендерсон поднял трофей до небес, это означало, что "Ливерпуль" выиграл его больше, чем все клубы АПЛ вместе взятые. Мохамед Салах и Дивок Ориги теперь знают, каково это — забивать решающие голы в главном матче европейского футбола. И награда слишком высока, чтобы Юргена Клоппа или кого-либо из победителей беспокоили мысли о том, что они могли бы сыграть намного лучше.

"Шпоры" никогда не забудут этот вечер, когда они упустили возможность выиграть самый большой матч за 137 лет своего существования. Для Маурисио Почеттино и его игроков это было все равно что наблюдать, как прекрасную картину рвут на части. Им, в частности, будет обидно, что Алиссону не пришлось совершать вратарских подвигов практически до самого конца матча. Суровая реальность заключается в том, что нет никакой славы в участии в финале, если в конце вечера вы не ощущаете холодный металл кубка своими руками. Игроки "Ливерпуля" пережили эту боль посл матча против "Реала" в прошлом году».

Мауриcио Почеттино Главный тренер «Тоттенхэма» Сейчас трудно говорить — мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд здорово повлиял на ход матча. Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков — «Ливерпуль» провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное.

Почеттино сделал ставку на Кейна — и проиграл

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что главный тренер «Тоттенхэма» ошибся с выбором стартового форварда.

«Новости упали на ленты агентств в 6:50 вечера. Гарри Кейн выйдет в стартовом составе. Это не было неожиданностью, но это было подтверждением того, что Маурисио Почеттино будет рисковать, делая ставку на физическую форму форварда. Ставку на то, что он может привести "Тоттенхэм" к завоеванию величайшего приза в клубном футболе: трофея Лиги чемпионов.

Это было одно из тех болезненных, трудных решений, которые Почеттино упомянул накануне, потому что это означало, что он оставляет в запасе Лукаса Моуру, и никогда прежде в истории этого соревнования и в истории футбола, не было такого, что игрок оформлял драматический хет-трик в полуфинале, только для того чтобы остаться на скамейке запасных в финале, в который он вывел свою команду.

Мнения по Кейну разделились, но, возможно, ему следовало выбрать Моуры? По мере того, как игра развивалась, казалось, она буквально просила бразильского темпа и напора, потому что, честно говоря, игра была не слишком острой, хотя именно "шпоры" обеспечили большую часть опасных моментов.

Лишь на 66-й минуте Мора вышел на замету когда Почеттино убрал с поля Гарри Винкса, учитывая, что это была его первая игра после операции на паху.

Кейн не был единственным, кто выглядел слабо. В духоте матча в Мадриде игроки казались обессиленными. Во время трехнедельного перерыва после окончания сезона в Премьер-лиге, они, казалось, скорее заржавели, чем отдохнули. Игра в пас была ужасной, а Кейн коснулся мяча только 11 раз в первом тайме, меньше, чем любой другой игрок "шпор", но столько же, как "девятка" "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который также играл после травы».

Джордан Хендерсон Капитан «Ливерпуля» Без нашего тренера этот успех был бы невозможен. Во время сезона приходится преодолевать трудности, но то, что сделал он после своего прихода, просто невероятно. Он сплотил нашу команду, создал потрясающую атмосферу в раздевалке. Горжусь, что являюсь частью этого клуба, а быть капитаном этой команды в финале — это особенный момент для меня.Я просто стараюсь выкладываться на полную катушку, когда играю в футбол. Стараюсь помогать команде, чего бы мне это ни стоило. У меня бывали трудные периоды, но я продолжал идти вперед. Так же, как это делает мой клуб. Это лучшее, что происходило в моей жизни. Я мечтал об этом с самого детства. Дело не во мне, дело не в том, что я, как капитан, поднимаю кубок. Дело в клубе, в этих парнях, в этом тренере. Теперь надо продолжать двигаться вперед и не останавливаться.

Клопп снял проклятье финалов

Автор Daily Mail Оливер Холт отдает должное «Ливерпулю» и его тренеру, которых не сломили неудачи последнего года и которые добились в итоге успеха.

«В день, когда его команда покинула Ливерпуль, чтобы вылететь в Мадрид, Юрген Клопп записал сообщение умирающему человеку на другом конце света. Тренер "Ливерпуля" рассказал о жизни и смерти, и о радости принадлежности к сообществу игроков и болельщиков, которые объединяют клуб и придают ему индивидуальность.

"Единственное, что мы постараемся делать целый год, — сказал Клопп фанату 'Ливерпуля' Дейву Эвансу, глядя в камеру, — это дарить людям надежду. Немного радости. Несколько хороших воспоминаний. Мы делимся этими моментами ... Мы делимся этим опытом. Это делает нас настоящими друзьями".

"Ливерпуль" — это клуб, как никакой дургой, подпитываемый эмоциональной энергией, и измеченные этой надеждой и той радостью, о которой говорил Клопп, десятки тысяч болельщиков мерсисайдцев устремились с площадей и баров испанской столицы, где они собирались весь день, и добрались до "Ванда Метрополитана", примостившегося на окраине города.

Там, в знойной жаре вечера, пенальти Мохамеда Салаха на второй минуте и удар вышедшего на замену Дивока Ориги на последних минутах, осчастливили жаждущих и избавили Клоппа от репутации человека, который всегда проигрывает финалы.

Этой победой она восстановили свою команду в статусе европейской элиты и избавились от боли поражения в титанической битве за чемпионство Премьер-лиги с "Манчестер Сити".

Это был шестой триумф "Ливерпуля" в Кубке Европы и Лиге чемпионов, рекорд, позволивший им обогнать "Баварию" и "Барселону", после чего они уступают лишь "Милану" и "Реалу" в истории ведущих клубных соревнований мира. Какой это был триумф! Какая дань способности команды восстановиться после неудачи.

Прошло всего 12 месяцев, с того момента, как они покидали поле на Олимпийском стадионе в Киеве, опустошенные, уступив в финале "Реалу", благодаря эксцентричности их вратаря Лориса Кариуса и потрясающим ударом головой Гарета Бейла. Они пережили этот сезон, решив очистить себя от этого разочарования, и в субботу они сделали это».

Юго Льорис Вратарь «Тоттенхэма» Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе представится следующая возможность. Мы очень хорошо выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне. Результат этого сезона — большой шаг вперед для нашего клуба. Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключвые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.

Салах избавился от призраков киевского финала

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн хвалит египетского форварда «Ливерпуля», который забил победный гол уже на второй минуте матча.

«Его предыдущий финал Лиги чемпионов длился всего полчаса, он был побежден в Киеве борцовским приемом защитника "Реала" Серхио Рамоса. Здесь, в знойной жаре второй родины Рамоса, Мо Салах похоронил воспоминания об этом в течение двух минут.

Это было не лучшее выступление в блестящей карьере Салаха. В целом, он раз за разом оказывался в тупике, куда его направлял лучший игрок матча в составе "Тоттенхэма" — Ян Вертонген.

Но это было, тем не менее, искуплением за то, что произошло двенадцать месяцев назад, когда Ливерпуль уступил со счетом 1:3 великой испанской команде.

Когда Мусса Сиссоко сыграл рукой в штрафной "Тоттенхэма" в течение тридцати секунд после начала игры, болельщики "Ливерпуля", возможно, пожалели, что их эксперта-пенальтиста Джеймса Милнера не было на поле.

Но это не имело значения. Салах невозмутим перед мячом, и не важно, движется этот мяч или стоит на месте. У 26-летнего египтянина есть эта редкая, врожденная способность отключить весь посторонний шум, чтобы остановить время в его собственном мозгу. Неудивительно, что его пенальти был точным и хладнокровным, и благодаря ему "Ливерпуль" очень долго лидировал, при очень плохой игре.

И это уже имеет значение. Партнеры Салаха по "Ливерпулю" были далеко не лучшими в Испании, возможно немного изнуренными высокой температурой, которая колебалась на уровне 30 градусов, и перегоревшими за три недели бездействия, которые необъяснимо предшествовали этому финалу.

Но им будет все равно, и им должно быть все равно. Они чемпионы Европы, и кто скажет, что такой игрок, как Салах, этого не заслуживает?» 0