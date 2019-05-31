Второй шанс для Мо Салаха

Прошло лишь 25 минут прошлогоднего финала Лиги чемпионов, когда Мохаммед Салах был сбит Серхио Рамосом, и, крича от боли, неловко приземлился на правое плечо.

«Ливерпуль» уверенно стартовал на Олимпийском стадионе в Киеве, а Салах возглавлял атаку. Но, спустя несколько минут после этого рокового момента, и несмотря на все попытки египтянина вернуться в игру, он в слезах отправился в подтрибунный туннель. Это был удар, от которого «красные» не оправились.

После поражения со счетом 1:3 «Ливерпулю» и Салаху только и оставалось, что думать о том, как все могло бы быть. Но спустя год у Юргена Клоппа появилась возможность оставить все это в прошлом. На этот раз противник — «Тоттенхэм», а Мадрид — место встречи, и Салах надеется избежать любых подножек судьбы.

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Конечно, мало кто ожидал, что он доберется так далеко. Когда Салах не попал в заявку на второй полуфинальный матч против «Барселоны» из-за сотрясения мозга, казалось, что травма сократила его участие в Лиге чемпионов второй год подряд. Но выдающаяся победа «Ливерпуля» со счетом 4:0 на «Энфилде» дала ему второй шанс. А не зажившая прошлогодняя душевная рана только усилит его решимость воспользоваться этим шансом.

Еще один потрясающий сезон

В этом году Салах не достиг рекордных высот прошлого сезона. Его общее количество голов упало с 44 до 26 во всех соревнованиях. С февраля по апрель была «сухая» полоса из восьми матчей. В результате, игрок 2017/18 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации в этом году даже не попал в шорт-лист наград.

Конечно, было бы справедливо отметить, что Салах периодически не был самим собой — его травма плеча все еще мешала ему в начале сезона, и была также смена позиции, к которой тоже нужно привыкнуть. Но также верно будет сказать, что Салах пал жертвой им самим установленной высокой планки. В конце концов, в этом году его 22 гола по-прежнему ставят его на первое место в бомбардирской гонке АПЛ.

Статистика Мо Салаха skysports.com

Количество его ударов немного снизилось, с 4,4 за 90 минут до 3,8 в этом сезоне, но количество дриблинга, передач и созданных моментов почти одинаково.

На самом деле, в среднем он совершил даже больше ударов из штрафной соперника за 90 минут, чем в прошлом сезоне. Салах был, возможно, не настолько клинически точен перед воротами, но небольшое изменение в реализации не является чем-то необычным. В этом сезоне он по-прежнему занимает первое место в Ливерпуле почти по всем показателях атаки.

Как и в прошлом году, Салах также выходит на субботний финал Лиги чемпионов в убийственной форме. После той безголевой серии матчей в период с февраля по апрель, он забил в девяти матчах шесть голов, включая мяч, претендующий на звание лучшего гола сезона, в матче с «Челси» (2:0).

Берегись, «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм», безусловно, будет опасаться его. Последняя встреча между двумя командами, на «Энфилде» в конце марта, закончилась тем, что мяч, после удара головой Салаха, отскочил от Тоби Алдервейрелда в сетку, чтобы принести «Ливерпулю» победу со счетом 2:1. «Мо Салах, ты маленький танцор», — воскликнул Джейми Каррагер в эфире Sky Sports. Кажется, что это было давным-давно, но «шпоры» не могут себе позволить снова оставить его без присмотра.

Салах мучил «Шпоры» и в сезоне 2017/18, забив дважды в напряженной ничьей 2:2 на «Энфилде». Его второй гол стал результатом потрясающего индивидуального мастерства, которое подчеркивало, насколько опасным он может быть, когда прорывается с правого фланга.

Теперь, когда Роберто Фирмино снова в форме после травмы бедра, ожидается, что Салах снова расположится на правом фланге, на стадионе «Ванда Метрополитано» в субботу. Противостоять ему будет Дэнни Роуз, который начинал в стартовом составе последние четыре матча пле-офф Лиги чемпионов, но «шпоры» знают, что для сдерживания Салаха недостаточно одного человека. 0