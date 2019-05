Финал Лиги чемпионов. Полная готовность

Мерсисайдцы выразили недовольство распределением билетов на мадридский финал.

По информации The Independent, исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур поднимет вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином на встрече, которая планируется на этой неделе.

Все дело в том, что «красные» получили по своей квоте 16 613 билетов, тогда как стадион вмещает 64 тысячи фанатов. Клуб намерен добиться увеличения количества билетов для своих поклонников, чтобы получить более активную поддержку по ходу игры.

«Тоттенхэм», в свою очередь, не протестовал против такого распределения пропусков.

Ранее в этом месяце стало известно, что на решающем поединке отработает словенец Дамир Скомина. Словенский арбитр впервые назначен на финал Лиги чемпионов.

В роли ассистентов выступят его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Антонио Матео Лаос из Испании.

Кроме того, будет использоваться уже привычная система VAR. Видеоассистентами станут Данни Маккели и Пол Ван Букел из Голландии, а также представители Германии Феликс Цвайер и Марк Борш.

Стоит отметить, что Скомина все равно является одним из самых опытных судей континента. Он уже успел поработать на финале Лиги Европы и на Суперкубке Европы.

По ходу турнира наибольшие трудности испытывал именно «Тоттенхэм» в плане кадровых проблем.

Против «Манчестер Сити» приходилось сражаться без Гарри Кейна, который получил травму в первой игре с «горожанами».

В полуфинал удалось пробиться благодаря мастерству Сон Хын Мина, но против «Аякса» в первом поединке не было не только Кейна, но и Сона. Во второй встрече он уже был на поле, но героем стал автор хет-трика Лукас Моура.

Хорошая новость для «шпор» заключается в том, что в своей лучшей форме на поле выйдут не только Сон с Моурой, но и Кейн, который восстановился и активно готовится к финалу.

Плохие новости есть как раз у «Ливерпуля». Наставник «красных» Юрген Клопп прямо сказал, что полузащитник Набии Кейна не имеет шансов сыграть в финале. В клубе постараются поставить хавбека на ноги к Кубку африканских наций, но не раньше.

Другое дело — Роберто Фирмино. Бразильца очень не хватало в последних играх, но сейчас он уже тренируется и может сыграть в финале. Тем не менее, сомнения еще остаются.

Из лагерей обеих команд исходят исключительно положительные эмоциональные волны. Клубы верят в свой успех и не дают шанса в этом сомневаться.

«Насколько странно встречаться в финале с другим английским клубом? Это несколько странно. Мы, конечно, привыкли к атмосфере Премьер-лиги, но в конечном итоге в соперниках у нас просто очередной гранд, с которым надо сразиться. В этом сезоне мы уже пару раз играли с "Ливерпулем", и он оказывался сильнее. Впрочем, думаю, в последние годы мы выдали с ним ряд хороших поединков. Матч будет трудным, но мы знаем, что если сыграем в свою силу, то можем выиграть», — отметил Гарри Кейн.

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах вспомнил поражение от «Реала» в прошлом финале и отметил, что команда обязана взять трофей, отметив превосходство над соперником по итогам сезона в АПЛ:

«Сейчас я взбудоражен. В прошлом году мы проиграли, но в этом хотим реабилитироваться. Это будет очень тяжелый матч, мы уже встречались с "Тоттенхэмом" в Премьер-лиге и в итоге финишировали выше, чем они. Но сейчас это не имеет никакого значения. Финал — это отдельный матч, и мы хотим одержать победу».

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп успел «подколоть» коллегу из «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу:

«Гвардиола — лучший тренер в мире и заслуживает всех почестей, которые ему оказывают. Я говорю, что Лига чемпионов важнее, потому что все еще могу ее выиграть, а Премьер-лигу уже проиграл. У "Манчестер Сити" лучшая команда, но я думаю, наш сезон был лучше. Для Гвардиолы АПЛ важнее, потому что он давно не играл в финале Лиги чемпионов».

Свое отношение к предстоящей игре ярко выразил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино:

«Фильмы? Да, я часто плачу. Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю».

Кстати, «Тоттенхэм» уже прилетел в Мадрид, о чем сообщил фанатам в соцсетях:

«Ливерпуль», в свою очередь, поделился процессом создания специальной формы для финального поединка:

Check out the detail on our #UCLfinal match kit 👌👌 pic.twitter.com/MgAC4UPw3h