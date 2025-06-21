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    Алькарас шокирует в матче против 37-летнего Баутисты-Агута?

    Прогноз и ставка на матч Алькарас — Баутиста-Агут Сегодня в 16:30

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Баутиста-Агут
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    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Роберто Баутиста-Агут встретятся в полуфинале турнира ATP 500 в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 21 Июня 2025 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 16:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Алькарас

    Карлос улучшил свой прошлогодний результат в Лондоне. В 2024-м он проиграл во втором круге британцу Джеку Дрейперу.

    В четвертьфинале текущего турнира испанец одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:4.

    В четверг у Алькараса был тяжелейший матч против Хауме Муньяра, который превратился в настоящий марафон. Карлитос с трудом дожал соотечественника в третьем сете — 6:4, 6:7, 7:5. Здесь только второй сет продолжался 102 минуты, а всего теннисисты провели на корте три с половиной часа.

    В первом круге Алькарас выиграл у австралийца Адама Уолтона — 6:4, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Алькараса теперь составляет 16 матчей. Перед этим он выиграл «Мастерс» в Риме и защитил титул на Ролан Гаррос.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем впервые в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему снова вернется в топ-50.

    До этой недели лучшим результатом испанца в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.

    В предыдущих раундах текущего турнира Баутиста-Агут провел три тяжелейших матча.

    В четвертьфинале бывшая девятая ракетка мира остановил датчанина Хольгера Руне — 7:6, 6:7, 6:2.

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    Главным сюрпризом пока остается волевая победа 37-летнего теннисиста над чехом Якубом Меншиком во втором круге — 3:6, 6:3, 7:5.

    В первом раунде Баутиста-Агут одержал волевую победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:7, 7:5, 6:4.

    В прошлом году Баутиста-Агут выиграл семь из 11-ти матчей на траве, а его лучшим результатом на данном отрезке стал выход в четвертый круг Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.11, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 6.35.

    Прогноз: ранее Карлос спокойно обыгрывал Роберто на харде и грунте. На траве у Алькараса, скорее всего, тоже не будет проблем в матче против возрастного соотечественника. После трех непростых матчей Баутисте-Агуту может просто не хватить энергии на встречу с таким соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алькарас — Баутиста-Агут?

    Матч Алькарас — Баутиста-Агут состоится 21 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алькарас — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.11, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 6.35.

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    Алькарас — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 21.06.202516:30. Алькарас шокирует в матче против 37-летнего Баутисты-Агута?
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