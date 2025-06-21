Карлос Алькарас
Роберто Баутиста-Агут
Алькарас
Карлос улучшил свой прошлогодний результат в Лондоне. В 2024-м он проиграл во втором круге британцу Джеку Дрейперу.
В четвертьфинале текущего турнира испанец одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:4.
В четверг у Алькараса был тяжелейший матч против Хауме Муньяра, который превратился в настоящий марафон. Карлитос с трудом дожал соотечественника в третьем сете — 6:4, 6:7, 7:5. Здесь только второй сет продолжался 102 минуты, а всего теннисисты провели на корте три с половиной часа.
В первом круге Алькарас выиграл у австралийца Адама Уолтона — 6:4, 7:6.
Победная серия Алькараса теперь составляет 16 матчей. Перед этим он выиграл «Мастерс» в Риме и защитил титул на Ролан Гаррос.
Баутиста-Агут
Роберто тем временем впервые в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему снова вернется в топ-50.
До этой недели лучшим результатом испанца в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.
В предыдущих раундах текущего турнира Баутиста-Агут провел три тяжелейших матча.
В четвертьфинале бывшая девятая ракетка мира остановил датчанина Хольгера Руне — 7:6, 6:7, 6:2.
Главным сюрпризом пока остается волевая победа 37-летнего теннисиста над чехом Якубом Меншиком во втором круге — 3:6, 6:3, 7:5.
В первом раунде Баутиста-Агут одержал волевую победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:7, 7:5, 6:4.
В прошлом году Баутиста-Агут выиграл семь из 11-ти матчей на траве, а его лучшим результатом на данном отрезке стал выход в четвертый круг Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.11, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 6.35.
Прогноз: ранее Карлос спокойно обыгрывал Роберто на харде и грунте. На траве у Алькараса, скорее всего, тоже не будет проблем в матче против возрастного соотечественника. После трех непростых матчей Баутисте-Агуту может просто не хватить энергии на встречу с таким соперником.
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 1.96.