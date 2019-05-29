Лето футбола: главные предсезонные турниры

Футбольный сезон практически завершен. Рассказываем о самых интересных предсезонных турнирах, которые состоятся летом 2019-го года.

Международный кубок чемпионов

Главным в межсезонье 2019-го года, как и несколько лет до этого, стоит считать именно этот турнир. Его основала компания Relevant Sports — подразделение предприятий RSE, спортивной рекламной компанией, основанной в 2012 году магнатом недвижимости миллионером и владельцем «Майами Долфинс» (американский футбол) Стивеном Россом и Мэттом Хиггинсом, бывшим исполнительным директором «Нью-Йорк Джетс» (американский футбол).

Кубок по сути заменил турнир World Football Challenge, где участвовали представители Северной и Южной Америки. Первый розыгрыш состоялся в 2013 году, и его победителем стал мадридский «Реал». С тех пор чемпионат проводился еще три раза. В 2014 году лучшим по его итогам стал ПСЖ, в 2015-м — «Манчестер Юнайтед».

Начиная с 2016 года выиграть первенство в принципе невозможно, поскольку состав участников слишком велик, чтобы в сжатые сроки определить его победителя. Поэтому турнир разбит на три зоны — Азия, Северная Америка (США) и Европа.

В Международном кубке чемпионов сыграют:

16 июля, США: «Рома» — «Гвадалахара»,

18 июля, США: «Арсенал» — «Бавария»,

20 июля, Сингапур: «МЮ» — «Интер»

21 июля, США:

«Бенфика» — «Гвадалахара»,

«Арсенал» — «Рома»,

«Бавария» — «Реал»,

21 июля, Сингапур: «Ювентус» — «Тоттенхэм»

24 июля, США:

«Реал» — «Арсенал»

«Бавария» — «Милан»

«Гвадалахара» — «Атлетико»

24 июля, Китай: «Ювентус» — «Интер»

25 июля, США: «Рома» — «Бенфика»

25 июля, Китай: «Тоттенхэм» — «МЮ»

27 июля, США: «Реал» — «Атлетико»

29 июля, США: «Милан» — «Бенфика»

3 августа, Великобритания: «МЮ» — «Милан»

4 августа, Великобритания: «Тоттенхэм» — «Интер»

10 августа, Швеция: «Атлетико» — «Ювентус»

Кубок Ауди

Еще один знаковый турнир грядущего лета — Кубок Ауди, который как всегда пройдет в немецком Мюнхене за два дня — 30 и 31 июля. Мини-первенство проводится каждое межсезонье нечетного года, начиная с предсезонки 2009/2010.

Таким образом, пока что состоялось пять розыгрышей турнира, в трех из которых побеждали его хозяева — «Бавария». Сперва немецкий гранд победил по пенальти «МЮ» после 0:0 в основное время, затем оказался сильнее «Манчестер Сити» (2:1), после чего одолел «Реал» (1:0). И только в 2011 и 2017 годах победителями стали «Барселона» и «Атлетико» соответственно.

В розыгрыше 2019 года, помимо «ротен», участие также примут «Реал», «Тоттенхэм» и «Фенербахче». В полуфинале между собой встретятся мадридская и лондонская команды (18.00 по Москве), а также — мюнхенский и стамбульский коллективы (20.30 по Москве). Лучшие в этих парах будут противостоять друг другу в финале (20.30) уже на следующий день, а проигравшие по сути определят худшего из участников (18.00).

Азиатский кубок Премьер-лиги

Еще один турнир, который заслуживает внимания — Азиатский кубок английской Премьер-лиги, где выступят те, кто не будет участвовать в Международном кубке чемпионов, перебравшем на себя лавры самого престижного клубного первенства, что проходит летом.

Этот чемпионат впервые состоялся в 2003 году и проводится каждое межсезонье нечетного года. Чаще всего его победителем становился «Челси» (2003, 2011 годы). Другие обладателя трофея (согласно хронологии) — «Болтон», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Первенство включает в себя четырех участников, которые по системе плей-офф определяют лучшего.

В 2019 году на турнире, который примут китайские Нанкин и Шанхай, уже во второй раз не сыграет ни одна из азиатских команд, как это было до 2917 года, поэтому все участники будут представлять Англию — «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». 17 июля в полуфиналах сыграют: «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (13.00 по Москве) и «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (15.30). Матч за третье место и решающий поединок турнира пройдут 20 июля в то же время соответственно.

Кубок Эмирейтс

В отличие от прошлых розыгрышей этого кубка, на сей раз сыграют один поединок вместо мини-турнира, названного так по имени титульного спонсора лондонского «Арсенала». Логично, что все его матчи, проводят на одноименном стадионе английской команды.

Первенство проводится каждое межсезонье, начиная с 2007 года. И только в 2016 и 2018 годах он не состоялся. Чаще всего его победителем, что не удивительно, становился клуб-хозяин турнира — четыре, и по разу здесь побеждали «Гамбург» (2008), «Нью-Йорк Ред Буллз» (2011), «Галатасарай» (2013), «Валенсия» (2014) и «Севилья» (2017).

Кубок Эмирейтс 2019 года разыграют в одном матче, конечно же, «Арсенал» и «Лион». Английская и французская команды встретятся 28 июля в 17.15 по московскому времени. 0