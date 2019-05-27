После кубковых разочарований «Барселона» готовится к лету потрясений

Несмотря на комфортную победу в Ла Лиге, где они финишировали обогнав на 11 очков занявшего второе место «Атлетико» и на рекордные 19 очков впереди главного соперника «Реала», два кубковых поражения оказались сильным ударов, поставив главного тренера Эрнесто Вальверде в положение, при котором ему придется бороться за свое место.

Вальверде никогда не был популярен среди более идеалистически настроенных болельщиков «Барсы», которые считают, что он слишком консервативен и осторожен, чтобы оправдать самые смелые ожидания клуба о быстрой пасовой атакующей игре.

И он не улучшил ситуацию своим выбором стартового состава в субботу: реагируя на отсутствие травмированных форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле, он определили защитника Серхи Роберто на правый фланг атаки.

Отсутствие у «Барсы» атакующего кулака и медленная полузащита позволили «Валенсии» терзать их контратаками, а замены в перерыве, которые сделал Вальверде, выпустив Малкома на фланг, а Артуро Видаля в качестве атакующего полузащитника, были недостаточными и запоздалыми.

Проблемы команды ни в коем случае не ограничиваются лишь тренером: многие участники стареющего стартового состава уже далеки от своего идеала, а провальные матчи с «Ливерпулем» и «Валенсией» выявили необходимость полностью перетряхнуть состав.

Перед поражением в финале Кубка клуб приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать единство, настолько, что даже избегающий прессы капитан команды Лионель Месси дал свою первую за последние четыре года пресс-конференцию, чтобы выразить свою солидарность с Вальверде.

Но эти вымученные попытки изобразить одну счастливую семью были разбиты вдребезги поражением от «Валенсии», и впереди лето больших перемен, даже если Вальверде и удастся спастись от увольнения.

Изменение линии атаки

Ожидается, что один громкий трансфер будет подтвержден в скором времени в лице победителя ЧМ-2019, француза Антуана Гризманна, который уже объявил о своем решении покинуть «Атлетико» и готов присоединиться к «Барсе», несмотря на то, что отказался от перехода в нее 12 месяцев назад.

В течение пяти сезонов с «Атлетико» Гризманн поиграл на всех позициях форварда как при схеме 4–4–2, так и при 4–3–3, и его гибкость — одна из главных причин, по которым каталонский клуб готов выложить отступные за 28-летнего футболиста в размере 120 млн. евро.

Главный вопрос заключается в том, намерен ли Гризманн стать партнером Месси и Луиса Суареса в атаке или же заменить последнего, и, по всей вероятности, это будет что-то среднее.

Суарес провел достаточно приличный сезон, забив 25 голов во всех соревнованиях, несмотря на то, что играл приличный отрезок сезона с травмой колена, которая вынудила его перенести операцию после провала на «Энфилде». Операция не дала ему сыграть в финале Кубка в субботу и поставила под угрозу его место в сборной Уругвая на предстоящем Копа Америка.

Не в последнюю очередь благодаря его телепатическому пониманию и тесной дружбе с Месси, Суарес остается неотъемлемой частью атаки «Барсы». Но в январе ему исполнится 33 года, и физические ограничения, которые мешали ему в этом сезоне, несомненно, станут еще более ярко выраженными, поэтому нереально ожидать, что Суарес будет более чем игроком замены высокого класса, изредко выходящим в старте.

Поэтому, даже если Гризманн перейдет, «Барса» все равно будет стремиться подписать еще одного центрального нападающего, похожего на Суареса — человека, способного напрягать защитников соперника и создавать пространство для Месси.

Еще два уругвайца были связаны слухами с «Барсой»: Макси Гомес из «Сельты» и Кристиан Стуани из недавно вылетевшей из элиты «Жироны», а также испанец Родриго из «Валенсии», завоевавшей в субботу Кубок.

Все эти трансферы потребуют финансирования, и поэтому трудно предположить, что неудачливый бразилец Филиппе Коутиньо останется в клубе. Бывший игрок «Ливерпуля» редко выглядел на поле на все 105 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных «Барселоной» за него в январе 2018 года, и спортивный директор Эрик Абидаль проведет большую часть следующих недель, пытаясь отбить как можно большую часть этой колоссальной суммы.

Де Йонг — начало эволюции полузащиты

Изменения в полузащите могут быть даже более драматичными, чем в передней линии, и будет вполне разумно предполагать, что ни один из игроков стартового составе после разгрома на «Энфилде» не останется игроком первого выбора в следующем сезоне.

Серхио Бускетсу, Ивану Ракитичу и Видалю уже за тридцать, и, как и Суарес, они могут быть переведены на роль игроков замены в следующем сезоне. Ракитич, возможно, даже не останется в команде, учитывая регулярные слухи, связывающие хорвата с летним отъездом в ПСЖ, «МЮ» или «Интер».

Кто их заменит? Что ж, большое воодушевление вызвало подписание молодой звезды «Аякса» Френки де Йонга, сенсационно промаршировавшего с голландской командой в полуфинал Лиги чемпионов. Де Йонг уже согласился переехать на «Ноу Камп» за 75 миллионов евро, и «Барса» уверен, что 21-летний футболист станет движущей силой команды на долгие годы.

Клуб также может похвастаться троицей молодых игроков, которые выглядят более чем способными взять на себя больше ответственности. Начать стоит с 22-летнего бразильца Артура Мело, который преуспел на некоторых этапах этого сезона, а затем в конце кампании сник и был оставлен на скамейке запасных в обеих встречах с «Ливерпулем».

Карлес Аленья — воспитанник, который во время своих 27 выступлений в этом сезоне вышел на более высокий уровень, продемонстрировав впечатляющую зрелость и универсальность. Большинство из его игр, тем не менее, были короткими прогулками на замену со скамейки, и ему придется поддерживать свой прогресс, чтобы стать постоянным игроком стартового состава.

Для многих самым интересным игроком на перспективу оказался19-летний Рики Пуч, на которого уже наклеили ярлык «нового Хави» с тех пор, как дебютировал в первой команде во время предсезонных матчей прошлым летом.

Действительно есть много общего между Пучем и бывшим капитаном «Барселоны»: от его низкого центра тяжести и невысокого роста до его безупречного умения отдавать пасы и его родного города Матадепера в предгорьях за Барселоной. И подросток, похоже, тоже готов вскоре ярко заблистать.

В конечном счете, все вновь возвращается к Вальверде или к тому, кто его заменит. Сделать ставку на зарекомендовавших себя исполнителей, таких как Бускетс и Ракитич, было бы простым и очевидным решением. А дать больше ответственности группе еще не проявивших себя молодых игроков было бы гораздо опаснее. Однако, после разгрома на «Энфилде» и поражения от «Валенсии» в финале Кубка, такой смелый шаг — именно то, к чему призывают многие болельщики и СМИ.

Умтити уходит, Де Лигт — приходит?

Завершение летних перемен — это четверка защитников «Барсы», к которой вскоре может присоединиться еще один перспективный игрок из Амстердама, поскольку клуб продолжит погоню за юным Маттейсом де Лигтом, еще одной звездой изумительной кампании «Аякса».

Если переход де Лигта будет гарантирован, на дверь можно показать Самюэлю Умтити. Француз потерял свое место в стартовом составе, пропустив большую часть сезона из-за травмы, и он изо всех сил пытался обрести форму после восстановления. Умтити остается выдающимся игроком, но его высокая зарплата может соблазнить «Барсу» на продажу, если будет хорошее предложение.

Все прогнозы на футбол

Несмотря на то, что у него, по большему счету, был очень хороший сезон, ветеран Жерар Пике также находится под вопросом, поскольку приближается к 32-летию. Погоня за Де Лигтом является частью «планирования преемственности» в клубе, поскольку Пике вступает в финальную часть своей игровой карьеры, и еще одно важное решение для тренера в следующем сезоне, кем бы он ни был, состоит в том, какие два центральных защитника будут его первым выбором.

Также в обороне требуется новый левый защитник, чтобы поддерживать и конкурировать с 30-летним Жорди Альбой. Среди вариантов — воспитанник молодежной команды Марк Кукурелья, арендованный «Эйбаром» в течение последних 12 месяцев.

И если всего этого недостаточно, «Барса» также ищет резервного вратаря для несомненного первого номера Марка Андре тер Стегена. Яспер Силлессен почти наверняка сыграл последний матч за клуб в субботнем финале Кубка, голландец решил искать более регулярную игровую практику.

Месси и Тер Стеген плюс девять игроков?

В общем, единственные островки уверенности в «Барселоне» в следующем сезоне находятся на обоих концах поля, где Тер Стеген и Месси уверены в своих позициях.

Во всех других местах все готово к переменам.

Это лето и начало следующего сезона может оказаться самым неспокойным периодом в новейшей истории клуба, с выходящими на первый план молодыми звездами и новыми приобретениями, такими как Гризманн, Де Йонг, Аленья, Артур и Де Лигт, поскольку клуб стремится избавиться от энфилдского кошмара, без ущерба для господства в чемпионате Италии.

Или же это может оказаться более знакомым, если ветеранам Суаресу, Ракитичу, Бускетсу и Пике дадут шанс реабилитироваться.

Прежде всего, однако, президент клуба Жозеп Мария Бартомеу должен решить, следует ли позволить Вальверде возглавить процесс омоложения команды.

Непосредственно после субботнего поражения он снова настаивал на том, что позиции Вальверде незыблемы, но его сокровенные мысли могут быть совсем иными, и следующие несколько дней будут для «Барселоны» какими угодно, но точно не спокойным отпуском. 0