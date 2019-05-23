Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?

Френки де Йонг получает пас назад, находясь на половине поля «Аякса». Его прессингуют Винисиус Жуниор и Лука Модрич, но нидерландский полузащитник как будто располагает всем временем в мире — он разворачивается на 360 градусов и ускоряется, оставляя Модрича беспомощным. Винисиус и вовсе падает, оставаясь в нескольких метрах позади.

Эта сцена — настоящее произведение искусства. Де Йонг — как Чарли Чаплин, сбежавший от отряда полицейских. В том матче на «Бернабеу» «Аякс» выиграл со счетом 4:1.

Френки де Йонг и Лука Модрич globallookpress.com

В футболе топ-уровня уже якобы нет никаких секретов. Кажется, что все игроки были изучены до мельчайших деталей. Но соперники все еще пытаются понять, как справиться с де Йонгом.

В августе прошлого года нидерландец, которому 12 мая исполнилось 22 года, был почти неизвестен за пределами своей страны. Уже к январю «Барселона» согласилась заплатить за него сумму от 75 до 86 миллионов евро (в зависимости от бонусов).

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу признался, что подписание де Йонга «безусловно, было рискованным, потому что он очень молод». Но затем добавил, что «есть игроки, которые становятся лучшими только в одном или двух сезонах, но есть настолько талантливые футболисты, что им удается проводить на высшем уровне десять или двенадцать лет — как Лео Месси и Жерар Пике».

«Мы считаем, что Френки де Йонг сотворит эру Френки де Йонга. Вероятно, он станет одним из трех лучших игроков мира», — отметил Бартомеу.

Де Йонг — прекрасный игрок, но станет ли он великим? Является ли «Барса» правильным для него клубом, и как он изменится там?

Френки де Йонг globallookpress.com

Прямо сейчас де Йонг, возможно, уникальное явление в футболе — плеймейкер, который начинает вести мяч от собственной защиты. В своем первом полном матче против соперников топ-уровня (против сборной Франции в сентябре) он пробирался с мячом мимо форварда французов Антуана Гризманна. Позже Гризманн назвал его своим самым серьезным соперником в карьере: «Я не раз пытался прессинговать его, но это не работало».

Это делает де Йонга идеальным креативщиком современного футбола. Пеп Гвардиола уверен, что чем быстрее и сообразительней команда приступает к обороне, тем труднее пройти ее. В таком случае вам нужны игроки, которые в одиночку могут создавать численное превосходство, избавляясь от оппонентов, а затем отдавая убийственный пас. Таким игроком и есть Де Йонг.

В четвертьфиналах Лиги чемпионов, по данным Opta, он отдал 134 паса вперед на половине поля соперника — больше чем любой другой полузащитник, кроме хавбека «Реала» Тони Крооса. Де Йонг также эффективен (и одновременно элегантен) в отборе.

Совершенно неудивительно то, что де Йонг заинтересовал как минимум половину топ-клубов Европы. Прошлым летом он отказался от перехода в «Тоттенхэм», который заслуживает похвалы за то, что первым заметил нидерландского защитника. Зимой шорт-лист претендентов на де Йонга вышел на новый уровень: «Манчестер Сити», ПСЖ и «Барселона». По данным источником, у де Йонга было несколько бессонных ночей, прежде чем он сделал свой выбор.

Френки де Йонг globallookpress.com

Какими бы ни были критерии игрока, «Барселона», похоже, не сделала ему самое выгодное с финансовой точки зрения предложение. Они утверждают, что не могут тягаться в уровне зарплат с ПСЖ (что довольно странно, учитывая, что годовой доход «Барсы» стал рекордным для всех спортивных команд и составил более 1 миллиарда евро).

Но де Йонг вырос на нидерландской любви к «Барселоне». Есть фото 2015 года, где он и его девушка позируют на трибунах «Камп Ноу» перед матчем — просто два обычных тинейджера наслаждаются моментом.

Как футболист, он, кажется, создан как раз для «Барсы». И «Аякс», и «Барселона» унаследовали почти одинаковые стили благодаря одному и тому же отцу — Йохану Кройфу. Де Йонг, конечно, не Кройф, но его длинный торс, короткие ноги, выпрямленная голова и удивительные решения напоминают о великом человеке.

Бартомеу в разговоре с ESPN повторил то, что говорил де Йонгу и отцу: «Кто бы ни был тренером "Барселоны", стиль команды всегда будет одинаковым. Сейчас у нас есть Эрнесто Вальверде, затем у руля будет другое имя, но вы не увидите слишком много различий. Другие клубы могут менять стиль и идею футбола в зависимости от тренера».

«Если вы хотите работать под руководством топ-тренера — переходите в "Ман Сити" к Пепу Гвардиоле. Но вы не можете знать, кто возглавит команду, когда уйдет Гвардиола. Если вы хотите много денег — отправляйтесь в ПСЖ и станете миллиардером. Но если вы хотите наслаждаться жизнью на протяжении следующих 12 или 14 лет, тогда "Барселона" — ваш выбор», — продолжает Бартомеу.

Хосеп Бартомеу globallookpress.com

«Френки только 21, но он зрелый не по годам. Он знает, чего хочет. Он не хочет быть самым лучшим футболистом в мире. 'Я хочу играть в футбол и наслаждаться жизнью с моей девушкой', — это первое, что он сказал», — также отметил президент «Барселоны».

Беспокойство де Йонга заключалось в том, что он не получит в «Барселоне» достаточное количество игрового времени. «Особенно потому что по натуре я всегда сомневаюсь», — сказал он нидерландскому журналу Voetbal International. В конце концов де Йонг считает Серхио Бускетса лучшим полузащитником в мире.

Место в стартовом составе ПСЖ выглядело более реалистичным. Но «Барселона» заверила де Йонга, что в краткосрочной перспективе он может играть на любой из двух позиций в полузащите перед Бускетсом.

В итоге де Йонг решил, что если откажется от трансфера в «Барселону», то затем может провести всю жизнь, размышляя о том, чего мог бы добиться в каталонском клубе. «Нужно иметь немного веры себя», — отметил полузащитник.

Бартомеу заверил его: «Если однажды ты скажешь, что тебе что-то не нравится, то мы обсудим это. У нас не тюрьма». Когда Педро, Алексис Санчес и Марк Бартра просились уйти, «Барселона» отпустила их.

Деньги не являются для де Йонга главной мотивацией. Он водит «Мерседес», но не самой дорогой модели. Тем не менее, в решающий момент переговоров по контракту Nike, который делает для 'Барсы' экипировку, согласился увеличить зарплату игрока. Nike хочет, чтобы имя Френки красовалось на футболке с их логотипом.

Футболист, которого назвали в честь британской группы 80-х «Frankie Goes to Hollywood», не уверен на этот счет, но, учитывая все то, что нам известно о роли денег в футболке, скорее всего, это произойдет.

Когда де Йонг наконец подписал пятилетний контракт, то «Барселона» попросила его выбить «Реал» из Лиги чемпионов, что он и сделал.

Френки де Йонг globallookpress.com

Однако экс-тренер «Барселоны» Луи ван Гал считает, что, возможно, де Йонгу следовало для начала перейти в ПСЖ: «Ему все еще нужно развиваться. Если Иван Ракитич и Артур не уйдут из команды, Френки тяжело будет вытеснить их из состава».

Все, кто видели, как Нидерланды проиграли Германии (2:3) 24 марта, должны понять точку зрения ван Гала. Всякий раз, когда нидерландцы начинали атаки из глубины, немцы заполняли свободное пространство вокруг де Йонга. Он не смог найти пространство для себя, и Нидерланды, которые в вопросе креатива зависят от него и Мемфиса Депая, были попросту задушены.

Тактическая беспомощность де Йонга была очень неожиданной как для человека, который может провести серьезный анализ игры в прямом эфире сразу после матча.

Френки де Йонг globallookpress.com

В «Барселоне» хватает людей, способных творить на поле, и соперники не будут концентрироваться на де Йонге таким же образом, но нидерландцу нужно понять, как игрок без большой скорости должен находить свободное пространство на поле. Он также знает, что от него ждут большего количества голов и голевых передач.

Кроме того, ни один топ-клуб не потерпит его нынешнего аппетита по отношению к риску. Даже в самых опасных ситуациях, когда риск требуется меньше всего, де Йонг может потерять мяч или отдать пас назад, поэтому соперники теперь пытаются выбрать подходящий момент, чтобы начать прессинг.

В декабре он своим плохим пасом подарил «Баварии» гол. То же самое едва не случилось в Мадриде, когда де Йонг подарил мяч Кариму Бензема сразу за пределами штрафной. «Не делай этого больше», — сказал ему в шутку после матча нидерландский телеведущий. Де Йонг рассмеялся и ответил: «Я думаю, сделаю, но сделаю лучше».

Френки де Йонг globallookpress.com

Всю свою жизнь он игнорировал советы о том, чтобы играть максимально безопасно. Однажды он сказал: «Одно из моих главных качеств — это интуиция. Я не могу просто проигнорировать это, не так ли? В противном случае я стану просто одним из тысяч игроков своего возраста. Часто я говорю — я услышал и понял тренера, но сделаю свое дело на поле».

Но все же де Йонгу придется научиться, что иногда, когда за спиной находится Бензема, нужно действовать более просто. В течение следующих десяти лет он вполне может стать очень хорошим игроком, как считают Бартомеу и «Барса», но по ходу этого пути ему также придется стать более обычным и менее выдающимся игроком. При этом трансфере что-то обязательно потеряется, так что пока есть время — наслаждайтесь нынешней дикой версией де Йонга. 0