10 лучших молодых игроков мира прямо сейчас

На дворе 2019 год, а Лионель Месси и Криштиану Роналду по-прежнему доминируют в мировом футболе. Но первому уже 31 год, а второму и вовсе 34. Карьера обоих постепенно подходит к закату.

Наследниками Месси и Роналду называли Неймара и Бейла, но ни тот, ни другой пока так и не смогли по-настоящему подобраться к двум главным звездам, чтобы подвинуть их с престола. То же самое можно сказать и про ряд защитных игроков — Венсана Компани, Серхио Рамоса, Джорджо Кьеллини и голкипера Джанлуиджи Буффона.

Все это вызывает очевидный вопрос: а кто следующий? Кто сможет стать лучшим в мировом футболе?

Эксперты ESPN составили рейтинг десяти лучших молодых футболистов в возрасте до 21 года (по состоянию на 1 мая), у которых есть наибольшие шансы на то, чтобы надеть футбольную корону и выиграть всевозможные индивидуальные трофеи.

10. Лука Йович

«Айнтрахт», нападающий, 21 год

Лука Йович globallookpress.com

Почему он в этом списке: сербский Луис Суарес, который меньше кусается

Примерная трансферная стоимость: 70 миллионов евро.

Лука Йович — открытие сезона в Бундеслиге и одна из главных причин, по которой «Айнтрахт» оказался в полуфинале Лиги Европы и надеется попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.

21-летний Йович — самый результативный из невероятно эффективного атакующего трио «Айнтрахта» в лице самого Йовича, а также Анте Ребича и Себастьяна Алле. Футболистов его возраста, которые забили такое же количество голов в пятерке топ-лиг Европы, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Йович не особенно силен или быстр, но обладает прирожденным умением выбирать правильную позицию, а также привычкой хладнокровно, без суеты завершать атаки. Он также отлично цепляется за мяч, активно мешает защитникам соперника, неустанно работает и создает возможности для партнеров по команде.

Что дальше? В середине апреля «Айнтрахт» использовал опцию выкупа контракта Йовича у «Бенфики» и подписал с ним контракт до 2023 года. По слухам, немецкий клуб заплатил всего 12 миллионов евро, что является неприлично маленькой суммой, учитывая выступление форварда и его реальную нынешнюю трансферную стоимость. Летом Франкфурт мог бы легко продать Йовича в четыре-пять раз дороже.

В «Барселоне», которая стремится найти долгосрочную замену Луису Суаресу, довольно откровенно высказывали свое восхищение игроком. Отец Йовича, Милан, подтвердил, что каталонский клуб делал первый шаг в попытке подписать футболиста. Кроме того, в последнее время «Реал» дал понять, что может претендовать на Йовича (а по некоторым данным «сливочные» уже договорились о трансфере серба). Плюс, как и следовало ожидать, за успехами Йовича следит «Бавария».

9. Маркус Рэшфорд

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 21 год

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Почему он в этом списке: будущее «Манчестер Юнайтед»

Примерная трансферная стоимость: 114 миллионов евро

Маркус Рэшфорд уже в 21 год стал первой опцией «Манчестер Юнайтед» в нападении. Он быстро добился прогресса после своего неожиданного дубля в дебютном матче за клуб в 18-летнем возрасте в феврале 2016 года (против «Мидтьюллана). С дубля Рэшфорд дебютировал и в АПЛ (в матче против "Арсенала"), а в первой игре за сборную Англии забил один мяч (против Австрии в мае 2016 года).

Рэшфорд, который родился в Манчестере и является воспитанником "МЮ", наделен двумя быстрыми ногами, умением задавать высокий темп и мыслями не только о себе, а и о партнерах по команде. Если вкратце — он тот, вокруг кого "Манчестер Юнайтед" будет строить команду.

Что дальше? "МЮ" пытается договориться с Рэшфордом о подписании нового долгосрочного контракта. Текущее соглашение форварда истечет в 2020 году. Несмотря на то, что Рэшфорд вырос фанатом "МЮ", интерес со стороны "Барселоны" и "Реала" гарантирует лишь то, что у манкунианцев не может быть никакой уверенности касательно будущего игрока. Есть большие шансы на то, что он останется надолго, но "МЮ" должен продемонстрировать, что вновь серьезно настроен выигрывать большие трофеи.

8. Джанлуиджи Доннарумма

"Милан", вратарь, 20 лет

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Почему он в этом списке: следующий Буффон

Примерная трансферная стоимость: новый рекорд для вратарей

Это довольно странно — Доннарумме только 20 лет, а есть ощущение, что мы знаем его уже целую вечность. Он проводит свой четвертый сезон в "Милане". Совсем неудивительно то, что он самый молодой игрок в Серии А, который добрался до отметки в сто матчей. По этому показателю он обошел таких людей как Джанни Ривера, Паоло Мальдини, Роберто Манчини и Франческо Тотти.

Многих итальянских вратарей за последние годы называли "следующим Джиджи Буффоном". Но Доннарумма — единственный, кто близко подобрался к этому статусу.

Что дальше? Доннарумма уже мог бы быть в ПСЖ, если бы последовал по пути, указанному его агентом Мино Райолой. Бывшим владельцам "Милана" не удалось убедить агента, и он считал, что Париж — подходящее место для дальнейшего прогресса его клиента.

В прошлом сезоне война вокруг будущего Доннаруммы не давала голкиперу покоя. Будучи истинным болельщиком "Милана", Джанлуиджи хотел остаться. Сейчас трудно представить его трансфер в другой клуб в ближайшем будущем. После ухода Леонадро Бонуччи Доннарумма стал самым высокооплачиваемым игроком "Милана".

7. Френки де Йонг

"Аякс", полузащитник, 21 год

Френки де Йонг globallookpress.com

Почему он в этом списке: новый Кройф

Примерная трансферная стоимость: 75 миллионов евро (в январе)

Все довольно просто. Де Йонг — самый волнующий полузащитник в мировом футболе. Он может с легкостью отдавать передачи, проявляя смелость на самых ограниченных участках поля. Но особенным его делают дополнительные навыки. Его дриблинг и ускорение, зачастую из глубины поля, могут полностью обнажить соперника. Лука Модрич уже прекрасно знает это по апрельскому матчу на "Бернабеу", который завершился победой "Аякса".

Сравнения с нидерландским мастером Йоханом Кройфом появляются очень часто, и они неизбежны. Но, возможно, Де Йонг окажется способным даже на большее. У него есть свой стиль и у него есть настоящее мужество. Становится страшно, когда понимаешь, что он лишь в начале своего пути.

Что дальше? Де Йонг присоединится к Лионелю Месси и компании. В январе "Барселона" объявила о подписании пятилетнего контракта с полузащитником. Соглашение вступит в силу в июле.

6. Винисиус Жуниор

"Реал", нападающий, 18 лет

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Почему он в этом списке: Неймар, которого хотел "Реал", когда не получил настоящего Неймара

Примерная трансферная стоимость: 140 миллионов евро

Винисиус феноменален в буквальном смысле слова. Он феноменально хорош. Он обладает силой и балансом молодого бразильца Роналдо, с той лишь разницей, что его конек — это фланг атаки, а не центр штрафной.

Если убрать его футбольные навыки, то можно увидеть, что Винисиус — особенный атлет. Вряд ли вы хотели бы быть его соперником или пытаться угнаться за ним. Президент "Реала" Флорентино Перес — настоящий фанат Винисиуса. Когда клуб упустил возможность подписать Неймара, Перес тут же начал поиск альтернативы. И ему удалось найти ее.

Что дальше? Нет никаких сомнений, что Винисиус не только предан "Реалу", но с долей романтизма счастлив быть частью этого клуба. Недавно он раскрыл секрет: "Барселона" не только пыталась заполучить его, но и сделала более выгодное предложение, чем "Реал". Проще говоря — Винисиус любит "Реал". Он всегда мечтал играть за "сливочных".

5. Кай Хавертц

"Байер", полузащитник, 19 лет

Кай Хаверц globallookpress.com

Почему он в этом списке: новый Месут Озил

Примерная трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Хавертц — самый талантливый игрок Германии своего поколения. Это классический плеймейкер, человек, который привносит структуру в центр поля и кормит нападающих убийственными пасами. Его игре, кроме того, присуща легкость. Он парит сквозь полузащиту соперника, уходит от борьбы, которую пытается навязать оппонент, спокойно раздает мяч партнерам и проникает в штрафную, чтобы забить. Его игровой интеллект позволяет ему действовать на разных позициях в центре поля.

Что дальше? Большой интерес к 19-летнему футболисту проявляли "Челси" и "Барселона", но, ожидается, что его следующим клубом станет "Бавария". Мюнхенцы не скрывали своих попыток подписать игрока, но "Байер" не собирается расставаться с ним уже этим летом. В конечном счете Хавертц может провести четыре-пять лет в Мюнхене, прежде чем направит свой взор на одного из испанских или английских грандов.

4. Трент Александер-Арнольд

"Ливерпуль, защитник, 20 лет

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Почему он в этом списке: следующий великий английский защитник

Примерная трансферная стоимость: 69 миллионов евро

Правый защитник 'Ливерпуля' родился и вырос в этом городе, с шести лет занимался в академии этого клуба. Когда он был еще школьником, его талант отмечал Стивен Джеррард. В своей автобиографии он описал Александера-Арнольда как будущую звезду.

Защитник, который обладает скоростью, силой и атлетическим телосложением, стал ключевой фигурой в команде Юргена Клоппа. Его прогресс в последние пару лет привел к тому, что он стал регулярным игроком сборной Англии.

Что дальше? 'Ливерпуль' не стал медлить с тем, чтобы подписать с Александером-Арнольдом долгосрочный контракт. В начале этого года защитник поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2024 года. 'Ливерпуль' снова стал настоящей силой как в английском, так и в европейском футболе, и учитывая, что Александер-Арнольд вырос в этом клубе и этом городе, сложно представить, что он будет играть еще где-либо.

3. Маттейс де Лигт

'Аякс', защитник, 19 лет

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Почему он в этом списке: следующий Мальдини

Примерная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

То, как де Лигт забил головой 'Ювентусу', чтобы принести 'Аяксу' победу в домашнем матче Лиги чемпионов, напомнило бескомпромиссного ветерана. Но защитнику всего 19 лет, и сюрпризы не заканчиваются на этом. Он — капитан этой замечательной команды, подросток с физическими данными и менталитетом игрока, который уже все повидал.

Когда де Лигт был моложе, он преуспел в теннисе и хоккее. На поле он также разносторонний игрок. Он наделен исключительной техникой и редкими лидерскими качествами. В современную эпоху практически невозможно представить себе защитника с подобной зрелостью, не говоря уже о начинающем игроке. Де Лигт просто обожает искусство защиты.

Что дальше? Де Лигт всегда смущался, когда обсуждал свое будущее. Ранее в этом месяце СМИ предположили, что он присоединится к 'Барселоне' и 'Баварии'. 'Мы не обсуждаем игроков других команд, хотя я знаю, где он будет играть в следующем сезоне', — заявил во вторник директор 'Барсы' Гильермо Амор. На языке 'Барселоны' это означает, что дело на мази.

2. Джейдон Санчо

'Боруссия' Д, полузащитник, 19 лет

Джейдон Санчо globallookpress.com

Почему он в этом списке: он — причина последних успехов 'Боруссии'

Примерная трансферная стоимость: 114 миллионов евро

Девятнадцатилетнего уроженца Лондона в семилетнем возрасте заметили скауты 'Уотфорда', но в четырнадцать лет его увел 'Манчестер Сити'. 'Горожане' позиционировали форварда как одного из лучших выпускников академии. Но Санчо разочаровался отсутствием возможностей в клубе и летом 2017 года сделал смелый шаг, покинув Англию и присоединившись к 'Боруссии'.

С тех пор Санчо штурмом взял Бундеслигу, даже усадив на скамейку запасных Пулишича. Скорость игрока сборной Англии и его умения создавать голевые возможности сделали его одним из самых востребованных молодых игроков Европы.

Что дальше? Нет ничего удивительного в том, что в услугах Санчо заинтересованы топ клубы АПЛ. В гонке за юным футболистом лидирует 'Манчестер Юнайтед'. Но подписать его будет не просто: летом Пулишич покинет 'Боруссию', и клуб попытается сохранить Санчо. Разве что если они не получат предложение в размере 114 миллионов евро (подписали они его, к слову, за 9 миллионов).

1. Килиан Мбаппе

ПСЖ, нападающий, 20 лет

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Почему он в этом списке: будущий обладатель 'Золотого мяча'

Примерная трансферная стоимость: 250 миллионов евро

Мбаппе ворвался на сцену два сезона назад, еще будучи подростком. Он заявил о себе в 'Монако', когда во второй половине сезона 2016-2017 штурмовал Лигу Чемпионов. С тех пор французский вундеркинд никогда не оглядывался назад. Летом 2017 года, как и Неймар, он присоединился к ПСЖ и продолжил прогрессировать в столице Франции. Мбаппе был одной из главных звезд чемпионата мира — 2018, который выиграл со сборной Франции, и он был бесподобен в Лиге 1 в том сезоне.

Его скорость пугает, у него невероятные навыки работы с мячом и он отлично завершает атаки. В сборной Франции Мбаппе играет широко на позиции вингера, но в ПСЖ больше выполняет роль центр форварда. Его будущее, вероятно, на позиции 'девятки'.

Что дальше? Нет никаких сомнений в том, что однажды Мбаппе окажется в 'Реале'. Он мечтает о том, чтобы надеть футболку этого клуба, но случится это не этим летом. Француз останется в Париже где хочет выиграть больше трофеев и продолжить свой прогресс. Но скоро и ПСЖ, и Лига 1 будут слишком малы для его огромного таланта. 0