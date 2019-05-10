Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?

Пережив самую безумную неделю в истории Лиги чемпионов, когда «Ливерпуль» совершил немыслимый камбек в противостоянии с «Барселоной», а «Тоттенхэм» в невероятном матче обыграл «Аякс», уступая 0:2, глупо делать какие-то прогнозы на финал, который состоится 1 июня.

Обозреватель решил просто выделить основные плюсы и минусы финалистов самого престижного клубного турнира Европы.

Почему выиграет «Ливерпуль»

Хотя бы потому, что он просто сильнее. В турнирной таблице Премьер-лиги «Ливерпуль» опережает «Тоттенхэм» на 24 очка. «Красные» в этом сезоне дважды обыгрывали «шпор» со счетом 2:1 — в сентябре на «Уэмбли» и в марте на «Энфилде».

Юрген Клопп может рассчитывать на самую скоростную и беспощадную тройку форвардов в Европе. Впрочем, интересен тот факт, что она никак не повлияла на невероятный камбек в противостоянии с «Барселоной»: Роберто Фирмино и Мохамед Салах были травмированы, а Садио Мане явно пребывал не в лучших кондициях.

В финале Фирмино, вероятно, будет действовать из глубины, где сможет избежать плотной опеки центральных защитников «шпор» и получит больше свободного пространства. В таких условиях наибольшая угроза будет исходить с флангов.

В первом очном матче АПЛ Салах ничем не запомнился, а вот на «Энфилде» именно его удар головой вынудил Тоби Алдервейрелда срезать мяч в свои ворота. Ключевой станет игра Мане, который, скорее всего, будет противостоять Кирану Триппьеру, пережившему неудачный сезон на правом фланге.

К слову, если говорить о фланговых защитниках, то здесь по подбору игроков «Ливерпуль» явно сильнее. Трент Александер-Арнольд больше играет роль плеймейкера, чем правого защитника, выполняя невероятные удары и забросы в штрафную площадь. На противоположном фланге подобную работу выполняет Энди Робертсон. Игроки «шпор» Киран Триппьер и Дэнни Роуз не оказывают на ход матчей такого же влияния.

Почему «Ливерпуль» не выиграет

У команд Клоппа плохие результаты в финальных матчах. С тех пор, как его дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» со счетом 5:2, завоевав исторический дубль в 2012 году, специалист проиграл все шесть основных финалов, в которых участвовал. Он дважды уступал в финале Лиги чемпионов, дважды — в финале Кубка Германии, по разу — в финале Лиги Европы и финале Кубка лиги.

И все же важно представить это в контексте: почти во всех проигранных финалах подопечные Клоппа не были фаворитами. Тем же дортмундцам было незазорно проиграть «Баварии», которая регулярно переманивала в свой состав сильнейших игроков. Поражение от «Реала» тоже не было большой неожиданностью. Возможно, поражение от «Севильи» в Лиге Европы стало разочарованием, хотя это произошло еще на заре тренерской карьеры немецкого специалиста в «Ливерпуле», и это был совсем другой коллектив.

Если и искать общую причину в этих неудачах, то это, вероятно, усталость. Клопп настраивает своих футболистов на энергозатратный и динамичный футбол, который может быть причиной спадов на заключительных этапах сезона. Очевидный пример — поражение от «Баварии» в финале Лиги чемпионов 2013 года. Активный прессинг позволял дортмундцам доминировать на старте обоих таймов, но затем они резко сдавали.

Однако несколько недель отдыха, которые «Ливерпуль» получит после заключительного тура АПЛ, означают, что мерсисайдцы должны накопить силы. Кроме того, «красные» сыграют с соперником, который в этом сезоне выглядит еще более уставшим.

Почему выиграет «Тоттенхэм»

Многие сомневались, что в нынешнем сезоне «Тоттенхэм», имея ограниченный набор футболистов, сможет на должном уровне выдержать 55 матчей в разных турнирах. Впрочем, он справился очень хорошо, ведь в АПЛ удержался в топ-4, а в Лиге чемпионов дошел до финала.

Так почему мы должны сомневаться в способности «шпор» настроиться на одну конкретную игру, перед которой у Марисио Почеттино будет две недели на размышления и разработку конкретного плана? Имея в составе Мусса Сиссоко и Деле Алли, находящихся в хорошей физической форме, «Тоттенхэм» вполне способен выдержать интенсивную игру «Ливерпуля» и даже активно прессинговать в центре поля.

Также существует мнение, что Гарри Кейн, выбывший из строя до конца сезона, все же сможет набрать форму к финалу. Его травма лодыжки не была достаточно серьезной, чтобы помешать ему выбежать на поле в Амстердаме после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом».

На вопрос о своей готовности в Twitter Кейн ответил неоднозначным эмодзи, за которым сложно найти конкретный ответ. И все же он не заявил, что шансов точно нет.

Только своим присутствием на поле в выездном полуфинальном матче против «Манчестер Сити» Кейн позволил «шпорам» применить такую тактику, при которой разрушалось большинство контратак соперников. Кроме того, он является беспощадным игроком штрафной площади. Такого футболиста «Ливерпулю» не хватает.

Почему «Тоттенхэм» не выиграет

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» почти тем же составом, который имеет сейчас. Большинство футболистов «красных» имеют за плечами опыт самых ответственных матчей.

Что касается «Тоттенхэма», то из опытных игроков в его составе можно выделить разве что вратаря Уго Льориса, победившего со сборной Франции на чемпионате мира. Кроме того, сам главный тренер «шпор» Почеттино имеет минимальный опыт участия в титульных встречах.

Кто-то скажет, что опыт не очень важен, но стоит также учитывать репутацию «шпор», которые часто проваливаются в ключевые моменты. Даже у фанатов разный менталитет: у «Ливерпуля» они, как правило, настроены оптимистично и всегда говорят о своей вере в успех, тогда как болельщики «шпор» часто ожидают худшего сценария.

Возможно, стоит также учесть количество фанатов на «Ванда Метрополитано». Было бы сюрпризом, если бы болельщики «Тоттенхэма» оказались в Мадриде в большинстве. Конечно, УЕФА поровну распределит билеты между клубами, но также будут так называемые «нейтральные билеты», которые, как ожидается, в большинстве своем скупят поклонники «красных».

В целом же у «Тоттенхэма» гораздо больше слабостей на отдельных участках поля, а двухнедельный перерыв сыграет на руку Клоппу, который будет пересматривать матчи соперника и решать, как загнать подопечных Почеттино в тупик.

Фланговых защитников «шпор», вероятно, ждет серьезное испытание, тем более что «Ливерпуль» был особо эффективен в игре на флангах против «Барселоны».

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