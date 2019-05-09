Почеттино раскрыл в себе Моуринью. Тактика аргентинца сработала

И еще одно футбольной чудо! «Тоттенхэм» отыгрался со счета 0:2, победив «Аякс» в Амстердаме 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Этот успех позволил «шпорам» впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов. Обозреватель выделил основные моменты исторической игры.

1. Такой Моура нам нравится!

Лукас Моура всегда был загадочным персонажем. Очевидно, он чрезвычайно талантлив, но зачастую совершенно бесполезен, пусть и активен у чужих ворот. Хитрость заключается в том, чтобы включить его в игру.

В первом тайме матча против «Аякса» у него мало что получалось, но изменения в перерыве открыли перед ним новые возможности. В определенный момент он расположился позади Фернандо Льоренте, который вместе с Деле Алли тревожил защитников «Аякса». Теперь он мог врываться в штрафную площадь при содействии выдвинутых вперед партнеров.

Когда все взгляды игроков «Аякса» фокусировались на Льоренте, Лукас держался в четырех шагах позади него. И вот тут оборона амстердамского клуба начала трещать, а «шпоры» организовали штурм.

В одном из моментов Дейли Блинд не удержался на ногах и позволил Деле Алли пробросить мяч вперед, тут же сферу подхватил Лукас, обработал ее и поразил угол чужих ворот. Он подарил «шпорам» самое важное — надежду на невероятную победу. Они отыгрались с 0:2, забив три гола подряд. Стоя на краю пропасти, они спаслись.

Последний игрок, которого подписал «Тоттенхэм», оформил хет-трик и вывел команду в финал Лиги чемпионов. Только представьте, что могли бы сделать «шпоры», если бы совершили больше трансферов. Да они бы выиграли все турниры, в которых участвуют!

2. О, капитан! Мой капитан!

Маттейс де Лигт играл в финале Лиги Европы 2017 года, когда ему было всего 17 лет. Он был самым молодым футболистом, когда-либо участвовавшим в решающей встрече еврокубков, притом отыграл великолепно. Его выступление подтвердило наличие огромного потенциала.

В минувшую среду он упустил возможность поучаствовать в еще одном финале еврокубков, но качество его игры все равно было отличным.

Де Лигт самостоятельно мог выстроить непроходимую стену в обороне. Как же много раз он разрушал атаки «Тоттенхэма»! Шесть выносов со своей штрафной площади и три перехвата отлично говорят о его трудолюбии. Всего три футболиста возвращали владение мячом больше раз, чем он (семь).

Более того, он нашел время на то, чтобы забить потрясающий мяч головой, когда принес «Аяксу» минимальное преимущество. Элитные клубы уже выстраиваются в очередь за подписанием этого парня, что совершенно не удивительно.

3. Момент волшебства Деле Алли

У Деле Алли был трудный сезон, в этом нет никаких сомнений. На то были разные причины, но, в конечном, счете он просто не соответствовал своему былому уровню. За сезон он забил всего семь голов — его самый низкий показатель за всю карьеру в лондонском клубе. Только сравните с лучшим результатом в 22 гола!

Даже в Лиге чемпионов он был одним из самых разочаровывающих игроков, особенно в первом полуфинале. Впрочем, в Амстердаме он расположился выше, на позиции нападающего, и «Аяксу» было сложно справиться с ним после выхода на поле Фернандо Льоренте.

Его восхитительные навыки позволили «шпорам» сократить отставание в счете, а затем, когда команде не хватало качества, он включался в игру, притом в самые важные моменты. Минувшим вечером Алли всерьез стал особенным игроком, и об этом не стоит забывать.

4. Френки изменит игру

Френки де Йонг — шедевральный футболист. Даже несмотря на поражение, молодой полузащитник запомнился абсолютно высококлассной игрой. Никто не выполнил больше отборов, чем он (пять), и никто из футболистов «Аякса» не возвращал владение чаще, чем он (восемь раз).

Его влияние на игру было настолько велико, что Маурисио Почеттино всю свою игровую схему настроил так, чтобы обходить де Йонга. Если же молодой хавбек получал мяч, «шпоры» немедленно его окружали, пытаясь всячески не пустить его в созидание атаки. И тем не менее он создал два-три момента во втором тайме.

Де Йонг — это смесь Серхио Бускетса и Андреса Иньесты. С его набором умений играть в футбол практически незаконно. Да, он с командой проиграл «Тоттенхэму», но на протяжении всего турнира доказывал, что он действительно силен. В следующем сезоне он, безусловно, принесет пользу «Барселоне».

5. Маурисио Почмоуринью

В первом тайме «Тоттенхэм» опозорился едва ли не на каждом участке поля в Амстердаме (лондонцам действительно повезло, что они проигрывали только 0:2). Маурисио Почеттино понимал, что ему нужно что-то менять. Но что он мог сделать? У него не было особых вариантов для усиления атаки, кроме Фернандо Льоренте.

В последнее время Льоренте играет довольно плохо, но у него есть одно очевидное преимущество: он великолепно действует в воздухе за счет своих габаритов. Именно поэтому Почеттино пошел по стопам Жозе Моуринью, который в финале Лиги Европы 2017 года не стал идти в открытое противостояние с голландцами. Португалец сделал ставку на длинные забросы в направлении Маруана Феллайни. «Аякс» не справился и сдался.

Поэтому, столкнувшись с проблемами в Амстердаме, Почеттино сделал то же самое. И это сработало! Лишь одним своим присутствием на поле Льоренте оттянул на себя внимание Маттейса де Лигта и некоторых других защитников.

Более того, длинные забросы позволили повлиять на Френки де Йонга. Мяч буквально пролетал над его головой, когда «шпоры» начинали атаковать. Обходя де Йонга, «шпоры» влияли на желание «Аякса» играть в свой футбол. Именно так лондонцы перехватили инициативу.

«Шпоры» получили ориентир у чужих ворот. Как только Льоренте получал мяч, более скоростные игроки кружили вокруг него и создавали угрозу. Именно в таком стиле «Тоттенхэм» забил все три своих гола.

Обратившись к своему внутреннему Моуринью, Маурисио Почеттино, который так много ошибался в работе на трансферном рынке, а прошлым летом не купивший ни одного игрока, получил билет в Мадрид на финал Лиги чемпионов. Это достижение настолько монументальное, что аргентинец не смог сдержать слез после финального свистка, и разве можно его в этом обвинить? Он недавно начал тренерскую карьеру, а уже многого достиг.

Что еще можно сказать по этому поводу, кроме «футбол, черт возьми!». 0