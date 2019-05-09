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    Английский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса»

    Реакция спортивных СМИ на выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов

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    Лукас Моура
    Лукас Моура
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    Лондонский «Тоттенхэм» обыграл амстердамский «Аякс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.
    Хозяева открыли счет на пятой минуте, когда капитан амстердамцев Матейс де Лигт замкнул подачу с углового. Через 30 минут «Аякс» увеличил свое преимущество усилиями Хакима Зиеша, которому ассистировал Душан Тадич.

    Во втором тайме «шпоры» отыгрались. На 55-й минуте Лукас Моура завершил выход «Тоттенхэма» в контратаку. Через 4 минуты бразилец воспользовался ошибкой голкипера «Аякса» Андре Онаны и оформил дубль. Победный гол в матче забил также Лукас Моура, который отличился на 95-й минуте.

    Эта победа вывела «шпор» в финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» впервые в истории клуба вышел в финал самого престижного еврокубка, где 1 июня сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

    Сила и желание

    Автор The Telegraph Мэтт Лоу радуется предстоящему всеанглийскому финалу Лиги чемпионов.

    «Вертонген лежал на газоне, вытянув руки, и Киран Триппьер повернулся к рефери Феликсу Брыху, в то время как капитан "Аякса" Матейс де Лигт побежал прочь, празнуя гол. "Тоттенхэм" пропустил уже через пять минут после начала матча, и все же этот вечер превратился в один из самых славных в истории клуба.

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    • Ранний гол "Аякса", который угрожал выбить "Шпоры" из турнира, не стал следствием голландской модели тотального футбола, но был рожден из силы и желания — двух качеств, которых слишком часто не хватало "Тоттенхэму" в последние месяцы.

    И все же "Шпоры" каким-то образом совершили камбэк, наравне с чудесной победой "Ливерпуля" над "Барселоной", сделав финал Лиги чемпионов полностью английским».

    Новичкам тут не место

    Автор ESPN Марк Огден считает, что против «Аякса» сыграла нехватка опыта.

    «Лондонцы теперь должны были забить три, чтобы сравнять счет, и они не могли надеяться на удачу и мастерство ведущего бомбардира Гарри Кейна, который лечил травму лодыжки на трибунах. Вместо этого Почеттино бросил в бой нападающего Фернандо Льоренте вместо полузащитника Виктора Ваньямы, и испанец перевернул игру, его физическое присутствие вызвало беспокойство у Де Лигта и Дейли Блинда.

    У "Шпор" также был Деле Алли, который после неудачного сезона оказался на высоте. Выступление полузащитника сборной Англии стало ключом к первому голу Моуры на 55-й минуте, который дал "Тоттенхэму" надежду. Четыре минуты спустя надежда стала верой, когда Моура сделал это снова, забив после того, как он проявил хитрость и хладнокровие в хаосе в штрафной площади, ударом левой ноги, прямо в угол ворот.

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    • "Аякс", столь впечатляюще обыгравший "Реал Мадрид" и "Ювентус", достигший этой стадии, теперь выглядел именно тем, кто он есть: молодой командой, которой не хватает опыта в целом, и опыта на самом высоком уровне. Они пошли на слишком большой риск и слишком много играли в футбол сзади. Это был чистый футбол, любимый "Аяксом", но это был полуфинал Лиги чемпионов, и это было не время и не место для новичков».

    Последний шанс «Тоттенхэма»

    Автор The Guardian Дэниэль Тейлор восхищается волей «Тоттенхэма», сумевшего перевернуть игру после перерыва.

    «Было похоже, что для "Тоттенхэма" этот матч превращается в вечер слишком многих "что, если бы". Что, если бы удар головой Яна Вертонгена в концовке отправился бы в створ, а не в перекладину? Что, если бы они начали матч лучше? И, хотя это кажется немного несправедливым по отношению к проигрывающим игрокам, что, если бы Гарри Кейн был в хорошей форме, вместо того, чтобы смотреть игру, укутавшись в куртку, когда его команде нужен была еще один гол, чтобы осуществить эту мечту о камбэке?

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    • Но затем часы показали 95-ю минуту, и мяч неожиданно оказался под левой ногой Лукаса Моуры. Это был их последний шанс. Он должен был забить, и когда мяч покинул его ногу, на поле растянулись восемь игроков "Аякса", не верящих своим глазам.

    К тому времени Моура уже дважды забил за "шпоры", и эти голы на 55-й и 59-й минутах полностью изменили настроение вечера. Это было блестяще смелое восстановление равенства счета и подвиг эскапологии, которые заставляет ваши кости вибрировать, вспоминая за разгром "Ливерпулем" "Барселоны" прошлой ночью. И, что просто невероятно, "Шпоры" встретятся с "Ливерпулем" на "Ванда Метрополитано" в Мадриде 1 июня, отыгравшись со счета 0:2 этим вечером и 0:3 в целом».

    Моура похоронил мечты «Аякса»

    Автор Uefa.com Дерек Брукман отдает должное главному герою матча — Лукасу Моуре, оформившему хет-трик в ворота «Аякса».

    «Еще один эмоциональный матч Лиги чемпионов на "Йохан Кройфф Арене". "Шпоры" порой подолгу владели мячом в первом тайме, но пропустили дважды.

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    • Вторую половину лондонцы начали гораздо сильнее и заслуженно сравняли счет. "Аякс" имел несколько моментов, чтобы забить важнейший третий гол. Но вместо амстердамцев это сделал Лукас Моура, похоронивший мечту молодой команды Эрика тен Хага.

    Провалив первый тайм, бразилец преобразился после перерыва. Два его гола за четыре минуты вернули интригу, а гол на шестой добавленной минуте склонил чашу весов на сторону "Тоттенхэма". Хладнокровию и настырности Лукаса Моуры в этот вечер можно было только позавидовать».

    Чудеса ходят парами

    Автор The telegraph Джейсон Барт не может поверить, что английские клубы сумели так порадовать своих болельщиков два вечера подряд.

    «Чудеса случаются. И они случаются два вечера подряд — "Тоттенхэм" совершил самый невероятный, блестящий камбэк, чтобы отыграть три гола "Аякса" и выйти в финал Лиги чемпионов благодаря хет-трику от Лукаса Моуры.

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    • После Чуда Мерсисайда, произошло Изумление в Амстердаме, поскольку "Тоттенхэм" проявил удивительную смелость и веру, когда оказалось, что все потеряно. Теперь они сыграют с "Ливерпулем" в финале в Мадриде 1 июня.

    Последние секунды матча почти закончились, когда после очередной схватки в штрафной "Аякса" Моура пробил низом в сетку ворот, чтобы запустить на поле сцены изумительных празднований "Шпор".

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В перерыве "Тоттенхэм" был почти мертв; их гонка была завершена. Маурисио Почеттино, их тренер, говорил о том, как воплотить мечту в жизнь, но мечты не всегда сбываются, и у "Шпор" не хватало энергии, не хватало игроков и, в конце концов, не хватало сил бежать. Насколько же неправильным был этот вывод».

    Игры престолов по-лигочемпионски

    Автор Daily Mail Мартин Самюэль восхищается драматургией противостояния «Аякса» и «Тоттенхэма».

    «Никогда еще не было такого молчания, какое окутало "Амстердам Арену" спустя пять минут и пятнадцать секунд компенсированного времени.

    Если бы вы ничего не знали о футболе, вы бы сказали, что результаты этих матчей были договорными или их ход был расписан заранее. Что над этими полуфиналами Лиги чемпионов потрудилась команда сценаристов, например "Игры престолов", или они были хореографически отрепетированы, как рестлинг.

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    • Но никакой писатель к этому не причастен. Возвращение из мертвых, последний удар, когда все казалось потерянным. Хет-трик Лукаса Моуры, практически последний удар в матче, был самым невероятным моментом в Лиге чемпионов с ... вечера вторника.

    Это заставило выскочить на поле даже тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, его самообладание сдалось. И травма Гарри Кейна тоже не остановила его. Для человека с поврежденными связками лодыжки он выдал неплохой спринт. Тем временем блестящая молодая команда "Аякс" рухнула в слезах на поле.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Будет английский финал Лиги чемпионов, между двумя командами, которые каким-то образом вернулись с края пропасти. "Ливерпуль", проигрывавший 0:3 после первого матча; "Тоттенхэм" проигрывавший 0:3 после первого тайма. Действительно, было бы больше смысла, если бы у Лиги чемпионов была команда сценаристов.

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    • Как еще мы можем объяснить еще одну ночь такой изысканной драмы: "Тоттенхэм", который, похоже, завершил свой еврокубковый путь, затем воспрял во второй половине, чтобы выиграть противостояние. Воскрешение Джона Сноу этому и в подметки не годится. Это действительно была песнь огня и льда». 0

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