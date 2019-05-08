ПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революции

Парижане были настроены порвать Европу, но все рухнуло

Все должно было сложиться иначе. В начале января ПСЖ с нетерпением ожидал, что вторая половина сезона будет великолепной. У команды были огромные амбиции и мечты, на внутренней арене она была непобедимой и настроена разрывать всю Европу. Но за четыре месяца все рухнуло. Сейчас в клубе полный беспорядок, конфликты в руководстве и раздевалке. «Пари Сен-Жермен» стал посмешищем континента.

В марте они сенсационно уступили «Манчестер Юнайтед» в Париже — далеко не самому грозному сопернику, одержав победу в Англии со счетом 2:0. В апреле парижане пропустили 14 голов за три недели всего в пяти поединках Лиги 1. В топ-5 чемпионатов только «Хаддерсфилд» пропустил больше (15) за аналогичный период.

Как команда упала так низко? Кто ответственен за эту кошмарную концовку сезона, когда удалось выиграть только один из семи матчей во всех турнирах при четырех поражениях? Отдельно можно вспомнить и фиаско в финале Кубка Франции против «Ренна» в серии пенальти и разгром от «Лилля» (1:5).

Проблемы начались много лет назад

Нассер Аль-Хелаифи globallookpress.com

Первые трещины на фасаде были видно практически сразу. Главное — отношение к футболу всего клуба в целом. Катарцы купили клуб летом 2011 года, после чего парижане начали воспринимать успех как должное. Менталитет заключается в том, что надо просто потратить миллионы на трансферы и зарплаты даже для средних игроков, а все остальное придет. Не было реальной стратегии и структуры.

Президент Нассер Аль-Хелаифи очень близко общается с футболистами, из-за чего в клубе просто отсутствует дисциплина. Мать и агент Адриана Рабьо назвала руководителя «ядом» клуба.

Источники сообщали ESPN, что игроки регулярно опаздывают на тренировки. Они часто не успевали на командные собрания, как это было перед игрой с «Марселем», когда Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо были наказаны, оставшись в запасе.

Раздевалка четко разделена на группировки — южноамериканские игроки существуют отдельно, французы — отдельно, а остальные европейцы живут в своей компании. При этом ощущается враждебность, которую подтверждает критика Неймара в адрес молодых футболистов после финала Кубка Франции.

Наши источники утверждают, что Преснель Кимпембе и Альфонс Ареоля раздражают многих товарищей по команде. Ареоля должен был сыграть с «Манчестер Юнайтед», но опоздал на собрание, а его место в воротах занял Джанлуиджи Буффон, который допустил грубейшую ошибку — она в итоге стоила команде места в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это неприемлемо в клубе, который стремится быть лучшим в Европе. При этом Ареоля не был наказан за свое поведение и последствия.

Кимпембе, в свою очередь, просто снизил требования к себе и начал ссориться с коллективом. Его поведение раздражало многих в раздевалке. После провала с «МЮ» он написал в соцсетях, что команда отнеслась к матчу легкомысленно — это вызвало гнев руководства.

В этом сезоне было много подобных ситуаций. Тиаго Силва — слишком снисходительный человек для капитанской повязки, который не имеет необходимых лидерских качеств, а Дани Алвес раздражен тем, что клуб не прислушивается к ветеранам в кризисные периоды.

Тухель не удержал ситуацию под контролем

Томас Тухель globallookpress.com

В итоге клуб еще и принимает успех как должное. Чтобы добраться до вершины, парижанам нужен друой план, а не просто мощное финансирование. Команда не сбалансирована, а деньги за Неймара (220 миллионов евро) и Мбаппе (180 миллионов евро) могли быть использованы с большой пользой на других позициях. Томас Тухель просил клуб подписать новых полузащитников, но попытки заполучить Аллана и Фабиньо провалились.

Все эти проблемы отводят внимание от Тухеля, который уже получил новый контракт и будет управлять командой в следующем сезоне. Да, тренер — не самая большая проблема, но ему тоже надо менять свой подход к управлению подопечными. Когда он пришел в ПСЖ, то дал игрокам больше свободы и выходных, но это пошло только во вред. Здесь нужна более жесткая рука.

Кроме того, у Тухеля есть конфликты с конкретными людьми. Например, с футбольным директором Антеро Энрике. Сначала это были трансферные разногласия, но в дальнейшем количество споров только увеличивалось. По слухам, они теперь даже не разговаривают, что является огромной проблемой, ведь это ключевые фигуры в клубе.

Более того, Тухель так и не решился вернуть в состав Рабьо, который не подписывает новый контракт. У тренера проблемы с самокритикой, он постоянно винит команду или травмы, судей или нехватку мотивации, но редко берет вину на себя.

Наконец, игроки тоже виноваты. Для многих из них сезон завершился после поражения от «Манчестер Юнайтед». Титул в Лиге 1 к тому времени более или менее был в кармане, поэтому смысла работать больше не было. Они начали планировать свой отпуск вместо того, чтобы достойно провести последние недели сезона. Тренерский штаб не смог удержать коллектив под давлением и с необходимым уровнем мотивации.

Нужна революция

Неймар globallookpress.com

В совокупности все привело к катастрофе. Персоналии выглядят еще хуже. Статистика Мбаппе феноменальна для 20-летнего парня, но в ключевые моменты француз не вел команду за собой. Неймар оказался в той же ситуации. Все начиналось хорошо: бразилец выглядел зрелым командным игроком. Ярко действовал на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и «Наполи». Но затем он получил травму.

Неймар пропустил унижение от «МЮ», но ничего не сделал в финале Кубка Франции, а затем ударил болельщика «Ренна» на трибунах. Тем не менее, его никак не наказал клуб, а другие игроки не понимают, почему существуют отдельные правила для некоторых игроков. Единственное наказание пришло из УЕФА — три матча дисквалификации за критику официальных лиц в соцсетях после матча ЛЧ против «Юнайтед».

У клуба есть фантастическая фан-база, мощная академия, великолепный стадион и неограниченные финансы. Но этого мало, чтобы добиться успеха. За этим фасадом должны быть дисциплина и последовательность.

Возможно, провальная концовка сезона станет катализатором перемен. Если нет, то в следующем сезоне парижан будут преследовать те же проблемы, которые не позволят выиграть Лигу чемпионов. 0