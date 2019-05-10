«Барселона» должна вернуться к истокам

«Барселона» выиграла одну Лигу чемпионов за шесть предыдущих лет, несмотря на наличие целого созвездия игроков во главе с Лионелем Месси. Разбираемся, что не так с клубом, и как это исправить.

Что случилось?

Выиграв в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на своем поле против «Ливерпуля» со счетом 3:0, «Барселона» умудрилась проиграть на выезде 0:4. При этом, важно отметить, соперник играл не в оптимальном составе из-за травм двух ведущих нападающих — Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, не говоря уже о многообещающем полузащитнике Наби Кейта, который также находится в лазарете. Примечательно, что это фиаско случилось спустя год с лишним после еще одной похожей неудачи: выиграв 4:1 в первом четвертьфинале ЛЧ у «Ромы», «блауграна» «сгорела» на выезде в ответном матче 0:3.

Более того, это четвертое крупное поражение клуба в Лиге чемпионов за шесть лет — ранее были Мюнхен-2013 и «Бавария» (0:4), а также Турин-2017 и «Ювентус» (0:3). И это без учета Парижа-2017 и ПСЖ (0:4), после которого коллектива в невероятном стиле сумел отыграться дома со счетом 6:1. «Барселона» выиграла одну Лигу чемпионов за восемь предыдущих лет, несмотря на наличие Лионеля Месси. Как говорят, один раз — случайность, второй — совпадение, но здесь подобное случилось как минимум четырежды, а значит во всех этих провалах есть некая закономерность.

В чем причины?

Главная проблема, которую отмечают чуть ли не все, кто пытается анализировать проблемы сине-гранатовых — это измена своему знаменитому стилю. Приход Пеп Гвардиолы на пост наставника команды в 2008 году был благословением для клуба, ознаменовавшем последующие три титула кряду, две Лиги чемпионов и два Кубка Испании. Однако его обратной стороной стало то, что в отсутствие столь же яркой фигуры с его тонким пониманием знаменитой тики-таки, как у этого блестящего тренера, «Барселона» постепенно отходила от своей фирменной манеры игры.

Вот так от идейного преемника Гвардиолы Тито Вилановы клуб перешел к более гибким тактически Херардо Мартино, Луисе Энрике и Эрнесто Вальверде. И во времена особого давления, когда такая команда, как «Ливерпуль», катит на тебя со всей своей яростью, четкая идентичность, определенная модель предлагает игрокам убежище и безопасность. У сине-гранатовых на «Анфилде», равно как и на других четырех стадионах, где случились вышеуказанные неудачи, действительно не было этого убежища.

Быть может, даже играя в другой футбол они смогли бы избежать данного фиаско и выйти в финал Лиги чемпионов-2019, однако память о Риме, похоже, в течение всего сезона давила на коллектив. В самом его начале Месси заявил, что то поражение «занозой» застряло в сознании команды, поэтому невольно дал что-то близкое к клятве вернуть «прекрасный и желаемый трофей». Как итог, вся кампания определялась выступлениями в Европе, стремлением реабилитироваться, и вся эмоциональная энергия была в это вложена, поэтому столкнувшись с тяжелым психологическим испытанием на «Анфилде», «Барселона» рухнула.

Другая главная причина неудачи — старение лидеров. Хребет любой команды тянется от вратаря до нападающего, включая центральных оборонца и полузащитника, и если на каждой из этих позиций есть какие-то проблемы, то в решающий момент они не могут не сказаться. С голкипером у каталонцев все в полном порядке, тогда как оплот обороны Жерар Пике, похоже, уже наелся футболом в свои 32 года. 31 и 30 лет соответственно Ивану Ракитичу и Серхио Бускетсу в центре поля, где первый уже явно не столь динамичен, как прежде, тогда как наконечнику атак Луису Суаресу 32 года, и он явно не столь результативен, как раньше, не говоря уже о сравнениях с его партнером по атаке Месси.

Что делать?

Логично, что в такой ситуации клубу нужно снова отыскать себя. Нужен новый тренер, который вернет его к своим основам — тому самому стилю игры, что позволил стать эталоном в мировом футболе в 2009-2011 годах. Тем более что после таких провалов с разницей в один год, когда проявилась неспособность Вальверде любым способом не допустить римского сценария, наставника в любом случае нужно поменять.

Очевидным кандитатом на его замену выглядит Эрик тен Хаг, который исповедует ту же философию, что и Гвардиола (даром что тесно работал с ним в 2013-2015 годах, когда возглавлял «Баварию-2») и совершил настоящее чудо, остановившись с «Аяксом» в считанных секундах от финала текущей Лиги чемпионов. Нидерландский гранд заключил с ним долгосрочный контракт, но если «Барселона» действительно хочет успешно перестроиться, игра по привлечению этого специалиста действительно стоит свеч.

Не менее важно, чтобы каталонцы провели столь нужную им чистку состава, и по данным AS, данное решение уже принято. Руководство клуба готова продать сразу 10 исполнителей: Самуэля Умтити, Филиппе Коутиньо, Ракитича, Малкома, Яспера Силлессена, Томаса Вермалена, Рафинью, Кевина-Принса Боатенга, Джейсона Мурильо, а также Жана-Клера Тодибо. Хорвату уже есть замена в лице лидера того же «Аякса» Френки де Йонга, подписанного зимой, и тот полностью вписывается в классическое футбольное мировоззрение каталонцев. Осталось только сделать также долгосрочные подписания в центр обороны (того же Маттейса де Лигта) и атаку, а также найти хороших исполнителей для глубины резерва, и тогда сине-гранатовые покончат с европейским комплексом. 0