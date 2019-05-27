«Спартак» отмучался. Кононов так и не построил команду

Московский «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Голами отличились Рикарду Алвеш на старте матча и Артём Кулишев в компенсированное время. «Спартак» завершил сезон-2018/19 на пятой строчке с 49 очками в копилке. У команды Дмитрия Федотова 7-е место и 43 очка. Теперь игрокам Олега Кононова предстоит сыграть в стыковых матчах за попадание в Лигу Европы.

Нежелание или бессилие?

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин удивлен отсутствием мотивации и воли к победе у красно-белых.

«Даже если абстрагироваться от турнирных и еврокубковых раскладов, у игроков "Спартака" могла найтись и еще одна мотивация, простая и понятная — оказаться в таблице выше ЦСКА. Болельщикам точно было бы приятно.

Но, судя по тому, что происходило в Оренбурге, игроков "Спартака" не цепляло ничего — ни борьба за 4-е место и связанные с ним преимущества, ни возможность порадовать фанатов. Ну или второй вариант — они хотели, но не могли. И даже не знаешь, что хуже и печальнее — нежелание или бессилие.

Возможно, с дисквалифицированными и пропускавшими по этой причине матч Фернанду и Луизом Адриану получилось бы повеселее, по крайне мере в плане игровой потенции. Поскольку всю вторую половину сезона весь футбол "Спартака" строился на том, что кто-то из мастеровитых ребят что-то придумает — исключительно за счет голого класса. Сегодня — один, завтра — второй, так очки и набирались, при том что смотреть на все это было довольно тяжело. Когда же по каким-то причинам не шло ни у кого, случались такие казусы как с "Ростовом", "Арсеналом" или с "Оренбургом" вот».

Вратарская проблема «Спартака»

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин выделяет главного анти-героя матча в составе красно-белых.

«Максименко придумал классный закольцованный сюжет по ходу матча. Начал с грандиознейшей ошибки, когда оставил свободным угол для Рикарду Алвеша. Кто бы на месте полузащитника "Оренбурга" в такой ситуации решился на подачу, когда вратарь вот так открыто предложил забить?

Потом Максименко включился в игру и в первом тайме реально тащил команду, оставляя какую-то интригу, хотя некоторые спартаковцы были не против, если бы исход встречи определился еще до перерыва, чтобы оставшиеся 45 минут побегать в свое удовольствие. А в финале, перед тем, как выехал занавес, Максименко привез новый гол в свои ворота. Финиш.

Так голкипер "Спартака" перевел обычный интерес к Михаилу Левашову из "Арсенала" в новую стадию. Максименко пока не готов играть на большом уровне. Нет, у ветерана Реброва он конкуренцию выиграет с закрытыми глазами.

Но под вечно ломающимся Селиховым должен быть более крепкий вратарь. Слишком много ляпов в чемпионате было у Максименко, даже со скидкой на его молодой возраст. Аренда в "Крылья", полсезона в ФНЛ, может, новый тренер по вратарям, но что-то в карьере Александра надо менять».

Серость в атаке

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров не увидел в игре «Спартака» ни системы, ни осмысленности.

«Наконец, снова — и это главное! — "Спартак" удивительно серо сыграл впереди. Про позиционный футбол промолчим, но в этот раз команда не могла довести до ума даже быстрые атаки. Первый удар в створ лишь на 34-й минуте, вялое движение, россыпь глупых ошибок при простых передачах на несколько метров, миллион бестолковых навесов — это всё про весенний "Спартак".

Болельщики в комментариях часто обижались и ругались на меня за то, что критиковал команду даже после победных игр, но уж простите, что оценивал не только результат, а ещё и игру. И видел, что команде банально везёт при дворовом, катастрофически некачественном футболе против слабых соперников.

Вопросов к Кононову сейчас слишком много. Например, очень хочется взглянуть на его спрятанный от журналистов и всех-всех-всех тренировочный процесс, поскольку когда смотришь на футбол "Спартака", иногда кажется, что команда вообще не тренируется. Она играет как получится. Без всякого наличия системы. С расчётом на элементы случайности и индивидуальное мастерство легионеров, которого, кстати, тоже на глазах становится меньше и меньше.

Поражение красно-белых абсолютно логично и закономерно. Пролёт мимо группы Лиги Европы — тоже. Весну они провалили, что бы там Кононов ни думал по поводу серии из трёх натужных побед подряд. Путешествия по отборочным раундам, на условный Кипр, в Хорватию или Норвегию, — это и есть уровень, которому соответствует сегодняшний "Спартак". На большее команда не наиграла, а Кононов — не наработал».

Непедагогичный Кононов

Автор Sport24 Ярослав Кулемин распекает главного тренера «Спартака» за непедагогичное поведение на послематчевой пресс-конференции.

«После упущенной путевки в групповой раунд Лиги Европы Кононов открыто критиковал Александра Максименко. "Он допустил две ошибки, и это повлияло на результат", — фраза насколько справедливая, настолько и жесткая. И даже жестокая.

Да, Максименко ошибся, это видели все, кто смотрел матч. Но он же и спасал, когда спартаковская оборона раз за разом проваливалась, а в атаке не получалось примерно ничего. Или Кононов хочет сказать, что если бы не Максименко, его команда одержала бы крупную победу? "Нужно было реализовывать свои моменты" — окей, но о каких моментах речь?

Календарь и таблица РПЛ

В любом случае, слышать такое на пресс-конференции странно. Скучная фраза "Мы — команда, выигрываем и проигрываем вместе" была бы здесь гораздо уместнее, чем выпад на молодого вратаря.

Но Кононов уже не контролирует ни себя, ни ситуацию. Он пришел в клуб с ощущением, что проблемы "Спартака" лежат в чисто футбольной плоскости, что нужно напомнить ребятам про стеночки и забегания — и 1989-й вернется сам собой. Такой литературный редактор, главный по стилю.

Но "Спартак" — это сложная организация, где нужно уметь взаимодействовать с руководством и болельщиками, решать самые неожиданные ситуации с игроками (привет от того же Глушакова) и говорить нет, если этого требует момент. Например, если ты хочешь ставить атакующий футбол, а тебе нужно избавиться от тех, кто может отдать точный пас».

В «Спартаке» — хаос

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов видим в критике Кононовым голкипера признаки отсутствия в команде внятной системы управления.

«Олега Кононова захейтили после пресс-конференции в Оренбурге, где тренер прямо сказал, что на результат повлияли две ошибки Александра Максименко. Оправдать Кононова может лишь одно: если вратарь зазвездился и его нужно возвращать в реальность в том числе и так.

Гораздо хуже, если Кононов готовит место под новичка Михаила Левашова из "Арсенала", которому, честно говоря, пока просто не с чего становиться ангелом-хранителем "Спартака". Имя этому всему — хаос. Каждый в "Спартаке" в своем мире. Реального управления процессом нет. Представить себе такие ситуации как в "Локомотиве", по линии "тренер — игроки" невозможно».

«Спартак» провалил концовку сезона

Автор Soccer.ru подводит неутешительный итог сезону красно-белых.

«И весь сезон тоже провалили — в Лигу чемпионов не попали. Вылетели в Лигу Европы, но из группы не вышли. Говорили о победе в Кубке России — хотя бы "утешительный трофей" стоило получить, чтобы задобрить фанатов, которые кубки видят редко, но плохо сыграли с "Уралом" — и Парфенов до финала в итоге добрался. Что еще забыли? В чемпионате России судьба подарила шанс занять четвертое место и напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы — эту возможность подарила победа "Локомотива" в Кубке России.

Но "Оренбург", не имея турнирной мотивации (в РПЛ нет разницы между 8 и 7 местами) сделал приятное клубу-побратиму из Санкт-Петербурга — два гола отвечают на вопросы о методах управления "Спартаком" и полезности принятых решений. Задача была не очень трудной, финишный отрезок состоял из матчей с середняками, но Кононов и его футболисты стали главными неудачниками 30-го тура — вылетевшие определились заранее, чемпионство сегодня никто не терял, перестановки в таблице минимальные.

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Только ЦСКА обошел "Спартак" и попал напрямую в групповой этап Лиги Европы, а "Спартак" и "Арсенал" стартуют в квалификационных раундах».

У «Спартака» — непонятно абсолютно все

Колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов размышляет о будущем красно-белых.

«Осечка в Оренбурге ставит в жесткие рамки и Кононова (впрочем, Кононова ли?). Кто бы ни возглавлял "Спартак", теперь ему предстоит выстроить боеспособную команду в сильно сжатые сроки. Когда-то этого не смог сделать Дмитрий Аленичев, и родился чемпионский "Спартак". Но постоянно так быть не может.

В принципе, Кононов имеет все шансы говорить — я этот "Спартак" не собирал, мне нужно еще время. Это будет несколько противоречить сказанному ранее, но к этому все отнесутся с пониманием. Вопрос в том — дадут ли тренеру это время? Есть ли у него какие-то наработки по игрокам, идеи селекции?

Глядя на большинство легионеров "Спартака", сложно избавиться от ощущения, что судьба команды им чуть ли не безразлична. Многие просто "плывут по течению", на серьезные дела в такой ситуации рассчитывать невозможно. Лидеров не наблюдается, молодежь — это хорошо, но кто-то же должен отвечать за результат.

Не очень представляю, какой стратегический план теперь должен быть у нового руководства "Спартака". У соседей — ЦСКА — все предельно понятно, даже несмотря на слухи о возможном приходе в команду вместо Виктора Гончаренко Курбана Бердыева (верится с трудом). У "Спартака" — непонятно абсолютно все.

И вряд ли в ближайшее время клуб как-то прояснит ситуацию. Мы уже привыкли к молчанию "высоких кабинетов". Но ведь молчат и результаты, которые должны говорить сами за себя».

«Спартак» и умение держать удар

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассуждает о личностных недостатках Олега Кононова, которые проявились на посту тренера «Спартака».

«Не очень понимаю, как доверие руководства и участие в трансферной кампании поменяет некоторые черты Кононова, которые проявились уже сейчас.

Главная из них — Олег Георгиевич плохо держит удар.

Возможно, он лучше, чем Каррера, понимает в тактике (это предположение), тоньше чувствует возможности футболистов, интереснее выстраивает тренировочный процесс. Но прошедшие полгода показали, что Кононов гораздо хуже справляется с давлением. Иными словами — очень быстро плывет, если что-то не получается. Эту неприятность можно пережить, когда ты работаешь в "Краснодаре" или, тем более, в тульском "Арсенале". Но работа в "Спартаке" это постоянный стресс. Выдерживать его — целая наука.

В Катаре, где у "Спартака" все получилось, Кононов держался великолепно — атмосфера наладилась, команда раскрепостилась и внимательно слушала тренера, журналисты получали ответы на все вопросы.

Этой весной пошли болезненные поражения, и Кононов успел за короткий срок несколько раз вспылить на пресс-конференциях, закрыть команду от внешнего мира, устроить что-то вроде разноса в раздевалке (не очень, по словам очевидцем, убедительного), а теперь еще и публично сказал о двух ошибках Максименко.

С сутью, кстати, не спорю — они повлияли на результат. Но есть одно важное правило — никогда и ни в чем не обвиняй игроков пока есть вопросы к тебе самому.

Каррера это знал и даже в самые турбулентные моменты избегал критики отдельных игроков. Знаете, что он сказал после вылета от "Тосно" в полуфинале Кубка России (Глушаков не реализовал убойный момент в самом конце и не забил пенальти в послематчевой серии)?

"В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. 11-метровый — лотерея. И дело не в нем".

И даже если Массимо думал по-другому и в душе проклинал Глушакова, он нашел в себе силы произнести правильные слова.

В общем, летом Олегу Георгиевичу нужно не только заняться селекцией и тренировками, но и поработать над публичным образом. Хотя исправить ошибки весны будет очень трудно. Во всех сферах». 0