Первый год Роналду в «Юве»: Лига чемпионов не покорилась

Роналду или Квальярелла?

Впрочем, время появления этой премии мне показалось неслучайным. Неужели она создавалось специально под переезд Роналду в Италию? Новый приз помог португальцу почувствовать любовь окружающих его людей, а также стать неким брендом всей лиги, а не только «Ювентуса».

В отличие от «Гран Гала дель Кальчо», главной церемонии награждения Италии, которая проходит каждую зиму, здесь победитель был определен не путем голосования игроков, а по результатам статистики, предоставленной Ernst & Young, Opta, STATs и Netco Sports.

После вручения приза в Италии возникла небольшая дискуссия. Конечно, Роналду является MVP в буквальном и абсолютном смыслах. Нет более талантливого игрока в Серии А, чем он. Он является самым дорогим футболистом в истории чемпионата Италии и самым высокооплачиваемым игроком, который зарабатывает в три раза больше чем тот, кто занимает второе место (Гонсало Игуаин). Но с точки зрения игры в нынешнем сезоне, действительно ли он самый ценный игрок?

Заключительная игра сезона на «Марасси» в эти выходные еще острее ставит этот вопрос. «Ювентус» уйдет на отдых после матча с «Сампдорией», у которой есть свой Роналду — полузащитник молодежной сборной Англии. Кроме того, за генуэзцев выступает Фабио Квальярелла, получивший приз лучшему нападающему сезона.

Фанаты «Сампдории» не единственные, кто думают, что у ветерана были убедительные аргументы в пользу звания MVP. Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты по голам в 11 матчах кряду, вошел в число претендентов на автора лучшего гола сезона, поразив пяткой ворота «Наполи», также он станет лучшим бомбардиром чемпионата, если в эти выходные не случится ничего сверхъестественного.

Квальярелле не хватает всего одного точного удара, чтобы повторить рекорд клуба по количеству голов за сезон в Серии А (27). Ни один другой игрок в его возрасте не мог похвастаться такой результативностью в чемпионате Италии.

Нападающий-ветеран поучаствовал в большем количестве голов, чем любой другой футболист лиги. Даже если не учитывать пенальти, он все равно превосходит Роналду в бомбардирской гонке.

На этом мы оставим в стороне дебаты о MVP, по крайней мере до следующей недели, и остановимся на том, чего же все ждали от трансфера Роналду.

Рекорды не пали

В августе прошлого года все рассчитывали, что он задаст новые стандарты в Серии А. Например, без проблем побьет рекорд по количеству голов за сезон в составе «Ювентуса» (32), который держится вот уже 85 лет. То же самое относится к рекорду чемпионата (36), установленному Гонсало Игуаином в составе «Наполи». Именно аргентинца бесцеремонно вышвырнули из команды, чтобы освободить место для CR7.

В итоге Роналду потерпел неудачу. В его защиту можно сказать, что последним обладателем Скудетто со статусом лучшего бомбардира был Златан Ибрагимович в составе «Интера» десять лет назад. «Юве» — команда, которая традиционно играет широким фронтом, не делая ставку на одного игрока в атаке.

Тем не менее, это стало неожиданностью, что Роналду стал лишь четвертым в бомбардирской гонке, пропустив вперед 36-летнего ветерана, неизвестного поляка, который появился из неоткуда (Кшиштоф Пентек), и нестабильного колумбийца (Дуван Сапата).

В то же время мы должны помнить, что это лишь первый сезон Роналду в новой стране, хотя то же самое можно сказать о Пентеке, который поменял «Краковию» на «Дженоа» прошлым летом, а в январе переехал в «Милан». Роналду прибыл в Турин после чемпионата мира, проведя ограниченную предсезонную подготовку, как и ряд других игроков «Ювентуса». Массимилиано Аллегри пришлось экспериментировать с игровыми схемами, расстановками и комбинациями, чтобы помочь португальцу акклиматизироваться, не нарушая игровой баланс.

Потратив более пяти часов на то, чтобы забить дебютный гол в черно-белой футболке, он разрыдался, завершив первую половину сезона в статусе лучшего бомбардира и самого продуктивного новичка «Ювентуса» со времен Джона Чарльза в 1957 году.

Вылет из Лиги чемпионов

Однако он разочаровал своей игрой в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже в первом матче против «Валенсии» он получил красную карточку. Затем форвард вернулся и своими действиями позволил Пауло Дибале забить победный гол на «Олд Траффорд». В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» он отметился, вероятно, одним из лучших голов в составе «Ювентуса», но игра все равно завершилась шоковым поражением.

Кроме того, если бы две недели спустя в матче против «Янг Бойз» Роналду не пытался бы дотянуться головой до шикарного удара Дибалы, его команда не проиграла бы в Берне. Оглядываясь назад, этот эпизод кажется странным. Роналду, стоящий на пути аргентинца, стал темой сезона.

Вторая половина сезона стала полной противоположностью первой. Оформив хет-трик в ответном матче против «Атлетико», Роналду сказал: «Именно ради этого меня и купили». И он был прав. Вскоре он отличился в обоих встречах с «Аяксом» и имеет право думать, что выполнил свою часть сделки.

После вылета «Юве» из Лиги чемпионов мать Роналду передала слова сына: «Я не могу творить чудеса». И как же не вспомнить жест, показанный им на поле, которые многие интерпретировали как то, скажем дипломатично, что его партнеры по команде потеряли самообладание.

Между тем, в Примере Роналду забил вдвое меньше голов (семь), чем в первой части сезона (14). Отчасти это объяснялось желанием тренерского штаба поберечь его на матчи против «Атлетико» и «Аякса», тем более что у него была мышечная травма, которую он получил в марте.

Если же присмотреться к голам Роналду, то большинство из них были забиты без сопротивления с близкой дистанции. Исключения составляет лишь «пушка» в игре с «Эмполи» и уже упомянутый гол в ворота «МЮ». Пять из его последних семи точных ударов во всех турнирах были забиты головой.

Много позитива, но нет главного

Это странный сезон для оценки. Мало кто будет спорить с тем, что Роналду был самым важным игроком для «Ювентуса», но кто-то скажет, что Джорджо Кьеллини остается недооцененным, пока остается в команде. Тот же Марио Манджукич забил больше голов в важных матчах, хотя их часто организовывал как раз португалец. Войцех Щенсны неплохо зарекомендовал себя на позиции первого номера. (Вспомните, однако, что его великолепный сейв после удара с пенальти от Игуаина стал возможен отчасти потому, что Роналду подсказал ему, куда нужно прыгать.)

Роналду спас «Юве» в Бергамо в матче против «Аталанты», как он это сделал в Лиге чемпионов против «Атлетико». Он забивал в туринских дерби, «Милану» на «Сан-Сиро», а также в Суперкубке в Саудовской Аравии. Он был частью команды, которая до середины марта оставалось непобедимой, и которая была близка к тому, чтобы побить рекорд по набранным очкам, установленный еще под руководством Антонио Конте.

И все же есть ощущение, что португалец не был таким доминирующим, как многие думали. Не было требла, триумфа в Лиге чемпионов. Это был наименее успешный год с Аллегри, чем и объясняется решение о его отставке.

Как написал Маурицио Крозетти в своей статье для La Repubblica: «Если вы играете хуже с Роналду, чем без Роналду, если вы побеждаете меньше с Роналду, чем без Роналду, если вы выступаете в Лиге чемпионов хуже с Роналду, чем без Роналду, то просто расходитесь по домам. Все очень просто».

В конечном счете, Роналду стоит оценивать именно по Лиге чемпионов, ведь она является приоритетом. Его покупали не для того, чтобы завоевать восьмой подряд чемпионский титул. Но, учитывая вылет из Кубка в январе и вылет из Лиги чемпионов в апреле, понятно, что больше внимания уделяют как раз игре португальца в чемпионате.

Когда Роналду прибыл в Турин, фанаты пели: «Дай нам Лигу чемпионов». Роналду этого не сделал. По крайней мере, пока. 0