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    Первый год Роналду в «Юве»: Лига чемпионов не покорилась

    От португальца ждали не очередного титула в Серии А, а триумфа в еврокубках

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    На прошлой неделе Криштиану Роналду был награжден премией самого ценного игрока (MVP) Серии A по итогам сезона. Награда вручалась впервые в истории, так как стала официальной частью недавнего ребрендинга чемпионата Италии, пишет журналист ESPN Джеймс Хорнкасл.

    Роналду или Квальярелла?

    Впрочем, время появления этой премии мне показалось неслучайным. Неужели она создавалось специально под переезд Роналду в Италию? Новый приз помог португальцу почувствовать любовь окружающих его людей, а также стать неким брендом всей лиги, а не только «Ювентуса».

    В отличие от «Гран Гала дель Кальчо», главной церемонии награждения Италии, которая проходит каждую зиму, здесь победитель был определен не путем голосования игроков, а по результатам статистики, предоставленной Ernst & Young, Opta, STATs и Netco Sports.

    После вручения приза в Италии возникла небольшая дискуссия. Конечно, Роналду является MVP в буквальном и абсолютном смыслах. Нет более талантливого игрока в Серии А, чем он. Он является самым дорогим футболистом в истории чемпионата Италии и самым высокооплачиваемым игроком, который зарабатывает в три раза больше чем тот, кто занимает второе место (Гонсало Игуаин). Но с точки зрения игры в нынешнем сезоне, действительно ли он самый ценный игрок?

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    • Заключительная игра сезона на «Марасси» в эти выходные еще острее ставит этот вопрос. «Ювентус» уйдет на отдых после матча с «Сампдорией», у которой есть свой Роналду — полузащитник молодежной сборной Англии. Кроме того, за генуэзцев выступает Фабио Квальярелла, получивший приз лучшему нападающему сезона.

    Фанаты «Сампдории» не единственные, кто думают, что у ветерана были убедительные аргументы в пользу звания MVP. Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты по голам в 11 матчах кряду, вошел в число претендентов на автора лучшего гола сезона, поразив пяткой ворота «Наполи», также он станет лучшим бомбардиром чемпионата, если в эти выходные не случится ничего сверхъестественного.

    Квальярелле не хватает всего одного точного удара, чтобы повторить рекорд клуба по количеству голов за сезон в Серии А (27). Ни один другой игрок в его возрасте не мог похвастаться такой результативностью в чемпионате Италии.

    Нападающий-ветеран поучаствовал в большем количестве голов, чем любой другой футболист лиги. Даже если не учитывать пенальти, он все равно превосходит Роналду в бомбардирской гонке.

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    • На этом мы оставим в стороне дебаты о MVP, по крайней мере до следующей недели, и остановимся на том, чего же все ждали от трансфера Роналду.

    Рекорды не пали

    В августе прошлого года все рассчитывали, что он задаст новые стандарты в Серии А. Например, без проблем побьет рекорд по количеству голов за сезон в составе «Ювентуса» (32), который держится вот уже 85 лет. То же самое относится к рекорду чемпионата (36), установленному Гонсало Игуаином в составе «Наполи». Именно аргентинца бесцеремонно вышвырнули из команды, чтобы освободить место для CR7.

    В итоге Роналду потерпел неудачу. В его защиту можно сказать, что последним обладателем Скудетто со статусом лучшего бомбардира был Златан Ибрагимович в составе «Интера» десять лет назад. «Юве» — команда, которая традиционно играет широким фронтом, не делая ставку на одного игрока в атаке.

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    • Тем не менее, это стало неожиданностью, что Роналду стал лишь четвертым в бомбардирской гонке, пропустив вперед 36-летнего ветерана, неизвестного поляка, который появился из неоткуда (Кшиштоф Пентек), и нестабильного колумбийца (Дуван Сапата).

    В то же время мы должны помнить, что это лишь первый сезон Роналду в новой стране, хотя то же самое можно сказать о Пентеке, который поменял «Краковию» на «Дженоа» прошлым летом, а в январе переехал в «Милан». Роналду прибыл в Турин после чемпионата мира, проведя ограниченную предсезонную подготовку, как и ряд других игроков «Ювентуса». Массимилиано Аллегри пришлось экспериментировать с игровыми схемами, расстановками и комбинациями, чтобы помочь португальцу акклиматизироваться, не нарушая игровой баланс.

    Потратив более пяти часов на то, чтобы забить дебютный гол в черно-белой футболке, он разрыдался, завершив первую половину сезона в статусе лучшего бомбардира и самого продуктивного новичка «Ювентуса» со времен Джона Чарльза в 1957 году.

    Вылет из Лиги чемпионов

    Однако он разочаровал своей игрой в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже в первом матче против «Валенсии» он получил красную карточку. Затем форвард вернулся и своими действиями позволил Пауло Дибале забить победный гол на «Олд Траффорд». В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» он отметился, вероятно, одним из лучших голов в составе «Ювентуса», но игра все равно завершилась шоковым поражением.

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    • Кроме того, если бы две недели спустя в матче против «Янг Бойз» Роналду не пытался бы дотянуться головой до шикарного удара Дибалы, его команда не проиграла бы в Берне. Оглядываясь назад, этот эпизод кажется странным. Роналду, стоящий на пути аргентинца, стал темой сезона.

    Вторая половина сезона стала полной противоположностью первой. Оформив хет-трик в ответном матче против «Атлетико», Роналду сказал: «Именно ради этого меня и купили». И он был прав. Вскоре он отличился в обоих встречах с «Аяксом» и имеет право думать, что выполнил свою часть сделки.

    После вылета «Юве» из Лиги чемпионов мать Роналду передала слова сына: «Я не могу творить чудеса». И как же не вспомнить жест, показанный им на поле, которые многие интерпретировали как то, скажем дипломатично, что его партнеры по команде потеряли самообладание.

    Между тем, в Примере Роналду забил вдвое меньше голов (семь), чем в первой части сезона (14). Отчасти это объяснялось желанием тренерского штаба поберечь его на матчи против «Атлетико» и «Аякса», тем более что у него была мышечная травма, которую он получил в марте.

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    • Если же присмотреться к голам Роналду, то большинство из них были забиты без сопротивления с близкой дистанции. Исключения составляет лишь «пушка» в игре с «Эмполи» и уже упомянутый гол в ворота «МЮ». Пять из его последних семи точных ударов во всех турнирах были забиты головой.

    Много позитива, но нет главного

    Это странный сезон для оценки. Мало кто будет спорить с тем, что Роналду был самым важным игроком для «Ювентуса», но кто-то скажет, что Джорджо Кьеллини остается недооцененным, пока остается в команде. Тот же Марио Манджукич забил больше голов в важных матчах, хотя их часто организовывал как раз португалец. Войцех Щенсны неплохо зарекомендовал себя на позиции первого номера. (Вспомните, однако, что его великолепный сейв после удара с пенальти от Игуаина стал возможен отчасти потому, что Роналду подсказал ему, куда нужно прыгать.)

    Роналду спас «Юве» в Бергамо в матче против «Аталанты», как он это сделал в Лиге чемпионов против «Атлетико». Он забивал в туринских дерби, «Милану» на «Сан-Сиро», а также в Суперкубке в Саудовской Аравии. Он был частью команды, которая до середины марта оставалось непобедимой, и которая была близка к тому, чтобы побить рекорд по набранным очкам, установленный еще под руководством Антонио Конте.

    И все же есть ощущение, что португалец не был таким доминирующим, как многие думали. Не было требла, триумфа в Лиге чемпионов. Это был наименее успешный год с Аллегри, чем и объясняется решение о его отставке.

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    • Как написал Маурицио Крозетти в своей статье для La Repubblica: «Если вы играете хуже с Роналду, чем без Роналду, если вы побеждаете меньше с Роналду, чем без Роналду, если вы выступаете в Лиге чемпионов хуже с Роналду, чем без Роналду, то просто расходитесь по домам. Все очень просто».

    В конечном счете, Роналду стоит оценивать именно по Лиге чемпионов, ведь она является приоритетом. Его покупали не для того, чтобы завоевать восьмой подряд чемпионский титул. Но, учитывая вылет из Кубка в январе и вылет из Лиги чемпионов в апреле, понятно, что больше внимания уделяют как раз игре португальца в чемпионате.

    Когда Роналду прибыл в Турин, фанаты пели: «Дай нам Лигу чемпионов». Роналду этого не сделал. По крайней мере, пока. 0

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