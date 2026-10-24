25 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» расположилась в нижней части таблицы итальянского чемпионата. «Королева провинциалов» занимает 11-е место, набрав 9 очков. В семи матчах команда одержала три победы и потерпела четыре поражения.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Италии «Аталанта» проиграла «Милану» (2:3). Параллельно команда играет в Лиге конференций, в стартовых турах «Аталанта» выиграла у кипрского «Пафоса» (3:1) и проиграла «Аяксу» из Нидерландов (0:2).
Не сыграют: Исак Хин, Сеад Колашинац, Одион Коссуну, Джакомо Распадори, Камалдин Сулемана.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Аталанта» одержала две победы и потерпела три поражения, забив 8 голов и пропустив 9 мячей.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Фрозиноне» занимает 6-е место, набрав 13 очков.
Последние матчи: «Фрозиноне» в седьмом туре одержало победу над «Сассуоло» (4:2). Хет-трик в поединке оформил нападающий Антонио Раймондо, ещё один мяч на свой счёт записал полузащитник Джакомо Кало.
Не сыграют: из-за травмы бедра игру пропустит Флориан Гриллитч.
Состояние команды: В последних матчах «Фрозиноне» одержало три победы, сыграло вничью одну встречу и потерпело одно поражение.
Статистика для ставок
- «Аталанта» занимает 11-е место в чемпионате Италии
- «Фрозиноне» занимает 6-е место в чемпионате Италии
- «Аталанта» потерпела поражение во втором матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Фрозиноне» — 3.90.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.20.
Прогноз: В матчах с участием «Аталанты» и «Фрозиноне» забивается по три мяча, ожидаем, что обе команды сыграют в открытый футбол.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.05.
Прогноз: «Аталанта» в последних матчах играет крайне неудачно, команда проиграла «Милану» и «Аяксу». Однако «Фрозиноне» — не тот соперник, которого стоит бояться участнику Лиги конференций. Предположим, что хозяева одержат победу на домашней арене.
Ставка: Победа «Аталанты» с коэффициентом 1.82.