Лето перемен: Как Симеоне перестроить «Атлетико»?

Диего Симеоне всегда проделывал фантастическую работу по перестройке своей команды, умудряясь добывать трофеи и показывать футбол, достойный Лиги чемпионов, несмотря на то, что целый ряд звездных игроков ушел в поисках травы позеленее.

Но, помимо символа клуба Гризманна, свой последний матч за «Атлетико» сыграл капитан клуба и культовый защитник Диего Годин, так же, как и еще один ветеран — Хуанфран.

Как будто этого было мало, Симеоне, возможно, также придется пережить уход полузащитника Родри, в котором заинтересован «Манчестер Сити», в то время как «Барселона», по слухам, нацелена на Филипе Луиса, чтобы помочь Жорди Альбе на левом фланге. О, и мы упоминали, что Лукас Эрнандес уже согласился переехать в мюнхенскую «Баварию»?

Итак, с целой группой легендарных талантов, которые уходят, как Симеоне сможет закрыть пробелы? Каких игроков он привлечет, чтобы «Атлетико» сохранил статус одного из топ-клубов Испании? И какие молодые таланты смогут проявить себя в отсутствие ряда самых опытных профессионалов в европейском футболе?

1. Антуан Гризманн

Если вы планируете расстаться с культовым французским футболистом, который также является вашей лучшей атакующей силой, что может быть лучше, чем заменить его другим смертоносным французским форвардом?

Согласно сообщениям СМИ, «Атлетико» готов заплатить 70 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Александра Ляказета из «Арсенала». 27-летний футболист считается одним из наиболее подходящих игроков для системы Симеоне.

Аргентинский тактик часто применяет атакующую связку из двух человек как часть своего «автобуса», а Ляказетт расцвел в этом сезоне, поддерживая Пьера-Эмерика Обамеянга, расположившегося на острие атак «канониров».

В этом сезоне Ляказетт был лучшим ассистентом «Арсенала» (8 передач) в Премьер-лиге, а также сам забил еще 13 голов. Его вклад в развитие атак «Арсенала» был жизненно важен, и есть надежда, что он сможет сыграться с Альваро Моратой, который еще на год будет арендован у «Челси».

В качестве альтернативы есть нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала — еще одна известная по слухам трансферная цель, которая, похоже, является приоритетной для фанатов «Атлетико». Опрос, проведенный изданием AS, показал, что Дибала обошел Ляказетта и Обамеянга в голосовании болельщиков, как наиболее предпочтительная замена Гризманну.

Аргентинец похож на Гризманна и Ляказетта в том, что ему нравится опускаться в пространство между защитой противника и полузащитой, связывая игру команды и создавая пространство для партнеров.

Он не типичный центральный нападающий, его часто используют в полузащите. Но опять же, Симеоне — нетипичный тренер, и статистика Дибалы за «Юве» говорит сам за себя: 78 голов в 181 игре.

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Конечно, если Симеоне хочет сэкономить немного денег, чтобы усилить другую позицию на поле, всегда можно бросить в бой 18-летнего Серхио Камелло, который заявил о себе голом в своем дебютном матче с «Леванте» (2:2) в последнем туре сезона Ла Лиги.

2. Диего Годин

Гризманн, конечно, забивал голы и мелькал в газетных заголовках последние несколько лет, но никто не воплощает то, чем «Атлетико» был при Симеоне больше, чем Годин. В качестве капитана мадридцев на его счету титул Ла Лиги, два финала Лиги чемпионов, триумф в Лиге Европы — и многое другое. Уругваец был просто непоколебимым столпом обороны «Атлетико».

Многочисленные источники сообщают, что Симеоне надеется на то, что один из его соотечественников заменит Година. Основной трансферной целью называется Николас Отаменди из «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что Отаменди попал в символическую сборную АПЛ сезона 2017/18, в этом сезоне он оказался в запасе: место в стартовом составе застолбил Эмерик Ляпорт, в то время как Джон Стоунз и Винсент Компани ассистировали французу.

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И хотя он не так надежен, как Годин — совершая больше ошибок, приводящих к ударам по воротам (6) в Премьер-лиге, чем любой другой игрок в обороне «Сити», с тех пор, как прибыл Пеп Гвардиола, — он по-прежнему обладает той же стойкостью и волей к победе, как и Диего, и остается защитником высшего класса.

Контракт Отаменди действует до 2022 года, а его зарплата довольно внушительно. Однако, учитывая, сколько мадридцы выручат за некоторых своих уходящих игроков — не в последнюю очередь за Гризманна — это не должно быть проблемой.

3. Хуанфран, Лукас Эрнандес и Филипе Луис

Наряду с Годином, Хуанфран был настоящим лидером времен золотой эпохи «Атлетико». Тем не менее, от возраста не убежишь.

В этом сезоне Симеоне ротировал его с Сантьяго Ариасом, и хотя колумбиец до сих пор не смог застолбить место в составе, у него более чем достаточно возможностей сделать позицию правого защитника своей.

Ариас делал 1,73 перехвата за 90 минут в этом сезоне Ла Лиги — четвертое место в команде «Атлетико» — и такое ощущение, что если он получит больше доверия и игрового времени, колумбиец будет преуспевать в следующем сезоне.

На другом фланге обороны Лукас Эрнандес уже согласился переехать в «Баварию» за 70 миллионов фунтов стерлингов, и, по слухам, Филип Луис стал трансферной целью «Барселоны», оставляя еще одну дыру в защите Симеоне.

Алекс Теллес из «Порту» впечатлил многих в этом сезоне, сделав 11 голевых передач в португальской Премьер-лиге и матчах Лиги чемпионов. Переезд в Испанию был бы выгоден для него, так же как и переход в более конкурентоспособную лигу.

По информации СМИ, «Атлетико» готов активировать пункт договора о выкупе игрока за 35 миллионов фунтов стерлингов. Учитывая его подвиги в Лиге чемпионов с «Порту» в этом сезоне, некоторые утверждают, что Теллес превосходит по уровню уходящих игроков.

Также «Атлетико» связывают слухами с защитником «Челси» Маркосом Алонсо. В подключениях к атаке игрок сборной Испании не имеет себе равных, но, по мнению Маурицио Сарри, он уступал по игре в обороне Эмерсону Палмери. Увидим, настораживает ли это Симеоне, который считает, что защитник должен уметь защищаться.

4. Родри

У «Атлетико» действительно полузащита мирового уровня — Родри, Коке, Сауль. Но, как и в случае с их атакой и защитой, этим летом она может расползтись по швам. Сауля уже связывали с переездом в «Манчестер Сити», но более распространенный и свежий слух касается Родри.

Гвардиола явно нуждается в дублере и возможной замене Фернандиньо, чья роль в центре полузащиты города оказалась ключевой во время пребывания каталонца у руля команды. 34-летний бразилец не становится моложе, и травмы начинают его одолевать.

После того, как прошлым летом Родри перешел за 17,5 млн. Фунтов стерлингов из «Вильярреала», он заметно прибавил: испанец сделал больше блоков (11), выиграл больше дуэлей (242) и завершил больше передач (1756), чем любой полузащитник «Атлетико» в Ла Лиге в сезоне 2018/19.

По данным AS, мадридский «Реал» предложил «Атлетико» Маркоса Льоренте за 50 млн евро (43,7 млн ​​фунтов), в качестве замены Родри. Даже испытывающий проблемы «Реал» обладает богатым выбором талантливых игроков полузащиты, и Льоренте до сих пор не сумел пробиться в основной состав.

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Тем не менее, 24-летний футболист сочетает в себе превосходное умение пасовать и вступать в единоборства со скоростью и работоспособностью, что делает его типичным полузащитником Симеоне.

Цена высока, но опять же, при покупке игрока у ваших конкурентов, всегда будет именно так. Если мадридцы хотят оставаться конкурентоспособными на вершине таблицы Ла Лиги, «Атлетико» нужно залатать дыру, которую потенциально оставит Родри, не оглядываясь на цену.

Чтобы добавить Симеоне вариантов в полузащите, пресса также связывает «Атлетико» с переходом Хуана Маты из «Манчестер Юнайтед», которого теперь можно заполучить бесплатно, благодаря истекающему сроку контракта.

Мата был одним из самых эффективных плеймейкеров в английском футболе за последние несколько лет, но не был игроком основы «Юнайтед» в этом сезоне. Возвращение в испанский футбол может привести к тому, что этот звездный игрок вновь вновь обретет свое магическое касании и может добавить немного волшебства, которое будет потеряно в результате ухода Родри и Гризманна. 0