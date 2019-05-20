Трансферный дайджест. 14-20 мая

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 22 года

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

По информации «Чемпионата», за 22-летним футболистом следят миланский «Интер» и два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Шпоры» видят в нём потенциальную замену Кристиану Эриксену, «канониры» — Месуту Озилу. При этом все три европейских клуба рассматривают хавбека как один из возможных вариантов.

Кроме того, Головин является приоритетной целью «Хоффенхайма». Альфред Шрёдер, который летом займёт пост главного тренера команды из Зинсхайма, видит в Александре замену Керему Дембираю, уходящему в «Байер» по окончании сезона.

Сам Александр, по заявлениям его агента, пока не собирается покидать «Монако». Монегаски же не расстанутся с игроком за сумму меньшую, чем 30 миллионов евро.

Все футбольные трансферы

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

Наш прогноз: «Монако»

Гарри Магуайр

«Лестер», защитник, 26 лет

Гарри Магуайр globallookpress.com

Магуайр мог покинуть «Лис» еще прошлым летом — «МЮ» предметно интересовался защитником, однако после яркой игры Гарри за сборную Англии на ЧМ-2018 в России цена за него резко подскочила.

Прошлым летом «красные дьяволы» отказались платить за игрока 80 миллионов фунтов, но после неудачного сезона решили укрепить защиту и вернулись к кандидатуре Магуайра, сообщает ESPN.

«Юнайтед» собирается заинтересовать 26-летнего англичанина возможностью бороться за трофеи и увеличить вдвое свою текущую зарплату — до 140 тысяч фунтов в неделю.

Однако, команде Сульшера может подпортить селекцию «МанСити». По информации Daily Mail, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассматривает защитника как приоритетный вариант для замены Венсана Компани, который покинет «Сити» и станет играющим тренером «Андерлехта».

После матча с «Лестером» 6 мая Гвардиола связывался с Магуайром и в личной беседе похвалил его за игру.

Тем не менее «лисы» не намерены расставаться со своим защитником, с которым в сентябре прошлого года был заключен новый пятилетний контракт.

Прошлым летом «Сити» заплатил «Лестеру» за вингера Рияда Мареза 60 миллионов фунтов, однако требуемая сумма за Магуайра может оказаться еще выше — около 75 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Лерой Сане

«Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

Лерой Сане globallookpress.com

Вингер «Сити» Лерой Сане попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». При этом, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, по информации Kicker, готов отпустить хавбека на родину.

Ранее тренировавший «Баварию» специалист по-прежнему поддерживает связь с клубом. «Сити» не будет завышать цену на игрока, отклонившего ряд предложений по продлению контракта, срок действия которого истекает летом 2021 года.

В «Сити» не хотят потерять игрока в будущем бесплатно и готовы продать его этим летом. К тому же у Сане регулярно случаются конфликты с Гвардиолой из-за недостаточного усердия на тренировках, лишнего веса и непростого характера.

Начиная с 9 апреля, у Лероя всего два выхода с первых минут. Плохая форма и потеря места в основе привели к тому, что вингер высказал претензии руководству по поводу игрового времени.

«Бавария» рассматривала вариант с подписанием Сане еще перед стартом сезона-2016/17, но тогда клуб отказался от его трансфера в связи с высокой конкуренцией на данной позиции.

Однако теперь мюнхенцы решили вернуться к идее с его приобретением в связи с уходом Арьена Роббена и Франка Рибери.

В сезоне 2018/19 Лерой Сане провел за «Манчестер Сити» 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Наш прогноз: «Бавария»

Танги Ндомбеле

«Лион», полузащитник, 22 года

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Молодой полузащитник «Олимпика» провел ударный сезон, по ходу которого дебютировал в сборной Франции, а по итогам которого вошел в символическую сборную Лиги 1 и попал в сферу интересов ряда топ-клубов.

По информации L’Equipe, за ним следят сразу несколько клубов: «ПСЖ», «Ювентус» и «Тоттенхэм». Парижане уже провели несколько встреч с окружением футболиста, его кандидатуру одобряют и руководители «ПСЖ», и тренер Томас Тухель.

«Ювентус» также находится в контакте с агентами Ндомбеле и направил им предварительный контракт, как и «Тоттенхэм».

Официальных предложений «Лион» пока не получал. Клуб планирует выручить от продажи Ндомбеле не менее 100 миллионов евро — в десять раз больше, чем заплатил за игрока «Амьену» в 2017.

По информации AS, в апреле с агентами игрока провел переговоры «Реал», но мадридцы не были готовы раскошелится на сумму, превышающую 70 млн евро.

Наш прогноз: «Лион»

Родри Эрнандес

«Атлетико», полузащитник, 22 года

Родри Эрнандес globallookpress.com

Сразу три европейских топ-клуба претендуют на молодого испанца. «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» готовы заплатить за 22-летнего хавбека отступные, прописанные в его контракте — 70 миллионов евро, сообщает As со ссылкой на El Larguero.

Руководство «Атлетико», прежде чем принять решение о продаже футболиста, намерено подыскать ему замену. В ближайшее время представители клуба планируют встретиться с агентами полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте.

По информации Cope, в клубе считают, что Родри с высокой долей вероятности покинет команду. Сам игрок в общении со своим окружением заявил, что готов остаться в «Атлетико», но хотел бы, чтобы клуб в ответ показал, что ценит его.

Родриго перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала». Его трансфер обошёлся мадридскому клубу в 20 млн.

В текущем сезоне Ла Лиги Эрнандес провел 33 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Пауло Дибала

«Ювентус», нападающий, 25 лет

Пауло Дибала globallookpress.com

Нападающий туринского клуба попал в сферу интересов «Атлетико». Представители клуба из Мадрида общались с братом и агентом 25-летнего аргентинца — Густаво.

Очень большие шансы, что Пауло уйдет из «Ювентуса», ему нужны перемены. Многие игроки «Юве» недовольны, не только Пауло. Он не единственный, кто уйдет. За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод. Густаво Дибала

«Атлетико» предложил Дибале пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Форвард обдумывает этот вариант и следит за ситуацией в «Ювентусе». Если клуб продолжит сотрудничество с тренером Массимилиано Аллегри, Дибала подаст запрос о трансфере.

В нынешнем сезоне Дибала забил 10 голов и сделал 6 передач в 40 матчах.

Наш прогноз: «Атлетико»

Роберт Левандовский

«Бавария», нападающий, 30 лет

Роберт Левандовский globallookpress.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может сменить клуб этим летом. Мюнхенцы хотят продлить контракт с 30-летним поляком на год, до 2022-го.

Левандовский же может рассмотреть переход в другую команду. По информации Kicker, «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» запросили информацию о трансфере Левандовского.

Левандовский стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам сезона — в 32 играх бундеслиги он забил 22 гола и отдал 10 передач.

Поляк в 4-й раз стал лучшим бомбардиром бундеслиги. В сезоне-2013/14 он брал этот приз в составе дортмундской «Боруссии».

Наш прогноз: «Бавария» 0