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    Трансферный дайджест. 14-20 мая

    Кто нацелился на русского хавбека «Монако», куда подастся молодой талант «Атлетико», удержит ли «Бавария» лучшего бомбардира Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней

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    Александр Головин
    Александр Головин
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Александр Головин

    «Монако», полузащитник, 22 года

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

    По информации «Чемпионата», за 22-летним футболистом следят миланский «Интер» и два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    «Шпоры» видят в нём потенциальную замену Кристиану Эриксену, «канониры» — Месуту Озилу. При этом все три европейских клуба рассматривают хавбека как один из возможных вариантов.

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    • Кроме того, Головин является приоритетной целью «Хоффенхайма». Альфред Шрёдер, который летом займёт пост главного тренера команды из Зинсхайма, видит в Александре замену Керему Дембираю, уходящему в «Байер» по окончании сезона.

    Сам Александр, по заявлениям его агента, пока не собирается покидать «Монако». Монегаски же не расстанутся с игроком за сумму меньшую, чем 30 миллионов евро.

    Все футбольные трансферы

    В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

    Наш прогноз: «Монако»

    Гарри Магуайр

    «Лестер», защитник, 26 лет

    Гарри Магуайр

    Магуайр мог покинуть «Лис» еще прошлым летом — «МЮ» предметно интересовался защитником, однако после яркой игры Гарри за сборную Англии на ЧМ-2018 в России цена за него резко подскочила.

    Прошлым летом «красные дьяволы» отказались платить за игрока 80 миллионов фунтов, но после неудачного сезона решили укрепить защиту и вернулись к кандидатуре Магуайра, сообщает ESPN.

    «Юнайтед» собирается заинтересовать 26-летнего англичанина возможностью бороться за трофеи и увеличить вдвое свою текущую зарплату — до 140 тысяч фунтов в неделю.

    Однако, команде Сульшера может подпортить селекцию «МанСити». По информации Daily Mail, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассматривает защитника как приоритетный вариант для замены Венсана Компани, который покинет «Сити» и станет играющим тренером «Андерлехта».

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    • После матча с «Лестером» 6 мая Гвардиола связывался с Магуайром и в личной беседе похвалил его за игру.

    Тем не менее «лисы» не намерены расставаться со своим защитником, с которым в сентябре прошлого года был заключен новый пятилетний контракт.

    Прошлым летом «Сити» заплатил «Лестеру» за вингера Рияда Мареза 60 миллионов фунтов, однако требуемая сумма за Магуайра может оказаться еще выше — около 75 миллионов фунтов.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Лерой Сане

    «Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

    Лерой Сане

    Вингер «Сити» Лерой Сане попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». При этом, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, по информации Kicker, готов отпустить хавбека на родину.

    Ранее тренировавший «Баварию» специалист по-прежнему поддерживает связь с клубом. «Сити» не будет завышать цену на игрока, отклонившего ряд предложений по продлению контракта, срок действия которого истекает летом 2021 года.

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    • В «Сити» не хотят потерять игрока в будущем бесплатно и готовы продать его этим летом. К тому же у Сане регулярно случаются конфликты с Гвардиолой из-за недостаточного усердия на тренировках, лишнего веса и непростого характера.

    Начиная с 9 апреля, у Лероя всего два выхода с первых минут. Плохая форма и потеря места в основе привели к тому, что вингер высказал претензии руководству по поводу игрового времени.

    «Бавария» рассматривала вариант с подписанием Сане еще перед стартом сезона-2016/17, но тогда клуб отказался от его трансфера в связи с высокой конкуренцией на данной позиции.

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    • Однако теперь мюнхенцы решили вернуться к идее с его приобретением в связи с уходом Арьена Роббена и Франка Рибери.

    В сезоне 2018/19 Лерой Сане провел за «Манчестер Сити» 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Танги Ндомбеле

    «Лион», полузащитник, 22 года

    Танги Ндомбеле

    Молодой полузащитник «Олимпика» провел ударный сезон, по ходу которого дебютировал в сборной Франции, а по итогам которого вошел в символическую сборную Лиги 1 и попал в сферу интересов ряда топ-клубов.

    По информации L’Equipe, за ним следят сразу несколько клубов: «ПСЖ», «Ювентус» и «Тоттенхэм». Парижане уже провели несколько встреч с окружением футболиста, его кандидатуру одобряют и руководители «ПСЖ», и тренер Томас Тухель.

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    • «Ювентус» также находится в контакте с агентами Ндомбеле и направил им предварительный контракт, как и «Тоттенхэм».

    Официальных предложений «Лион» пока не получал. Клуб планирует выручить от продажи Ндомбеле не менее 100 миллионов евро — в десять раз больше, чем заплатил за игрока «Амьену» в 2017.

    По информации AS, в апреле с агентами игрока провел переговоры «Реал», но мадридцы не были готовы раскошелится на сумму, превышающую 70 млн евро.

    Наш прогноз: «Лион»

    Родри Эрнандес

    «Атлетико», полузащитник, 22 года

    Родри Эрнандес

    Сразу три европейских топ-клуба претендуют на молодого испанца. «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» готовы заплатить за 22-летнего хавбека отступные, прописанные в его контракте — 70 миллионов евро, сообщает As со ссылкой на El Larguero.

    Руководство «Атлетико», прежде чем принять решение о продаже футболиста, намерено подыскать ему замену. В ближайшее время представители клуба планируют встретиться с агентами полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте.

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    • По информации Cope, в клубе считают, что Родри с высокой долей вероятности покинет команду. Сам игрок в общении со своим окружением заявил, что готов остаться в «Атлетико», но хотел бы, чтобы клуб в ответ показал, что ценит его.

    Родриго перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала». Его трансфер обошёлся мадридскому клубу в 20 млн.

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    • В текущем сезоне Ла Лиги Эрнандес провел 33 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Пауло Дибала

    «Ювентус», нападающий, 25 лет

    Пауло Дибала

    Нападающий туринского клуба попал в сферу интересов «Атлетико». Представители клуба из Мадрида общались с братом и агентом 25-летнего аргентинца — Густаво.

  • Очень большие шансы, что Пауло уйдет из «Ювентуса», ему нужны перемены. Многие игроки «Юве» недовольны, не только Пауло. Он не единственный, кто уйдет. За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод.
  • Густаво Дибала

    • «Атлетико» предложил Дибале пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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    • Форвард обдумывает этот вариант и следит за ситуацией в «Ювентусе». Если клуб продолжит сотрудничество с тренером Массимилиано Аллегри, Дибала подаст запрос о трансфере.

    В нынешнем сезоне Дибала забил 10 голов и сделал 6 передач в 40 матчах.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Роберт Левандовский

    «Бавария», нападающий, 30 лет

    Роберт Левандовский

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может сменить клуб этим летом. Мюнхенцы хотят продлить контракт с 30-летним поляком на год, до 2022-го.

    Левандовский же может рассмотреть переход в другую команду. По информации Kicker, «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» запросили информацию о трансфере Левандовского.

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    • Левандовский стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам сезона — в 32 играх бундеслиги он забил 22 гола и отдал 10 передач.

    Поляк в 4-й раз стал лучшим бомбардиром бундеслиги. В сезоне-2013/14 он брал этот приз в составе дортмундской «Боруссии».

    Наш прогноз: «Бавария» 0

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