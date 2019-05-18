Пять вариантов для «Ливерпуля». Кого «красные» могли бы подписать летом?

«Ливерпуль» провел хороший сезон, но летом не будет почивать на лаврах. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ, набрав 97 очков (это третий лучший результат в истории), но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть титул, так как «Ман Сити» набрал 98.

Многие фанаты указывали на то, что по ходу чемпионата «Ливерпуль» растерял семиочковое преимущество. Однако ключевой факт заключается в том, что у «Ман Сити» просто лучше состав и больше ресурсов.

Кажется, единственный способ для «Ливерпуля» наконец-то взять титул в следующем сезоне — это углубиться в трансферный рынок и усилить свой и без того впечатляющий состав.

Чего хочет главный тренер?

Учитывая текущий состав «Ливерпуля», это не стало бы большим сюрпризом, если бы «красные» тихо провели трансферное окно, избегая громких трансферов, которые, вероятно, будут у их соперников.

Как сказал Клопп: «Конечно, нет необходимости в больших расходах. Не хочу конкретно говорить о наших планах, но я не думаю, что сейчас наша команда нуждается в больших затратах».

Юрген Клопп globallookpress.com

«Самый лучший способ — собрать группу игроков, попытаться развить их как единое целое и на какое-то время сохранить состав. Возможно, главной проблемой "Ливерпуля" в предыдущие годы было то, что когда в какой-то сезон у них подбиралась хорошая команда, после окончания сезона игроки разъезжались по всему миру. В этом году такого точно не произойдет», — сказал Клопп.

Но хотя Клопп и не называл трансферные цели «Ливерпуля», босс «красных» ранее исключил возможное подписание Лоренцо Инсинье из «Наполи».

Взгляд СМИ

Корреспондент Times Пол Джойс — самый популярный журналист среди фанов «Ливерпуля». Каждый раз, когда он публикует какой-то твит, не связанный с «Ливерпулем», то под постом фанаты «красных» начинают писать, что не подписывались на уведомления о такого рода новостях.

Джойс, делая анализ возможных трансферов для топ-шестерки команд АПЛ, рекомендовал «Ливерпулю» усилиться левым защитником «Бристоль Сити» Ллойдом Келли, которого слухи также связывают с «Арсеналом» и «Саутгемптоном».

Ллойд Келли globallookpress.com

У «красных» уже есть солидный левый защитник в лице Эндрю Робертсона, но его сменщик Альберто Морено, похоже, покидает команду.

Джойс пишет: «Игрок сборной Англии U-21 Келли также может сыграть в центре поля. Робертсон превратился в одного из лучших левых защитников Европы, но "Ливерпуль" вполне может привлечь игрока с потенциалом, да еще и такого, который может действовать на двух позициях».

20-летний Келли провел хороший сезон в составе «Бристоль Сити» в Чемпионшипе. На его счету 32 матча и 1 гол. Но ему еще есть куда прогрессировать, и он может расти, работая рядом с Робертсоном.

Совет от экс-игрока «Ливерпуля»

Фил Томпсон провел за «Ливерпуль» 346 матчей, прежде чем стать ассистентом, а затем менеджером. За время своего пребывания в составе «красных» Томпсон выиграл три Кубка чемпионов, семь титулов чемпиона Англии, один Кубок Англии и два Кубка УЕФА.

Теперь он работает экспертом на Sky Sports и высказал слова поддержки в адрес еще одного экс-игрока «Ливерпуля», предложив вернуть в команду Филиппе Коутиньо. Бразилец покинул «Ливерпуль» в январе 2018 года и перешел в «Барселону» за 142 миллиона фунтов. Но в Испании его дела пошли не лучшим образом — Коутиньо не удалось оказать серьезного влияния на игру команды Эрнесто Вальверде.

Теперь, по слухам, бразилец покинет «Барселону». И эти слухи становятся все громче, учитывая отъезд Антуана Гризманна из «Атлетико».

«Я бы вернул его, но это нужно делать сейчас. Не нужно ждать еще год. Думаю, что Коутиньо не растерял свои навыки. В "Барселоне" у него возникли трудности. Он играл широко слева, но он не Неймар», — отметил Томпсон.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Коутиньо любит играть в центре, где он может тянуть за нити игры и получает мяч, чтобы создавать проблемы соперникы. В "Барселоны" он этого не делает, и он не левый вингер. Мне кажется, там не любят его так, как любили в Ливерпуле», — добавил экс-игрок «красных».

Томпсон также выразил надежду, что на трансфере Коутиньо «Ливерпуль» может заработать: «Руководство нашего клуба очень проницательно. Возможно, они даже прописали пункт об обратном выкупе за половину от суммы, за которую бразилец был продан».

Возвращение Коутиньо могло было позволить «Ливерпулю» вновь задействовать схему 4-2-3-1 с бразильцем в роли «десятки» позади Роберто Фирмино и с Мохамедом Салахом, а также Садио Мане по краям.

Когда Клопп использовал этот квартет в первой половине сезона 2017-2018, на четверых они забили 38 голов в 21 матче. Причем на счету Коутиньо было 7 мячей и 6 ассистов.

Вариант от нейтрального человека

Оливер Минцлафф — бывший бегун на длинные дистанции, а ныне гендиректор РБ «Лейпциг». На его глазах выросло несколько впечатляющих молодых игроков.

«Ливерпуль» уже воспользовался успехами «Лейпцига», подписав в прошлом году Наби Кейта. И Минцлафф вселил в фанатов «красных» надежды на переход Тимо Вернера, который, как ожидается, покинет «Лейпциг».

«Ситуация не изменилась. Вернер предпочел бы не продлевать контракт. Но это еще может измениться. я бы не стал исключать такого варианта. Мы еще не говорили с "Баварией" о Вернере», — отмечает Минцлафф.

Тимо Вернер globallookpress.com

«Может, он даже не хочет в Мюнхен. Возможно, он хотел бы присоединиться к Томасу Тухелю в ПСЖ, Юргену Клоппу в "Ливерпуле" или перейти в "Боруссию" к Люсьену Фавру», — добавил Минцлафф.

Вернер сыграл ключевую роль в выходе «Лейпцига» в Лиге чемпионов в текущем сезоне, забив в Бундеслиге 16 голов и записав себе в актив 7 передач. Его контракт истечет летом 2020 года, и форвард может быть потенциально дешевле, чем его реальная стоимость.

Прогноз Squawka

Некоторым клубам придется серьезно поработать на трансферном рынке летом, но у «Ливерпуля» нет по-настоящему слабых мест. Поэтому любое подписание должно только укрепить и без того сильный состав.

Идеальным вариантом был бы трансфер Маттейса Де Лигта — хотя и дорогим. 19-летний защитник стал настоящей скалой для «Аякса» и помог клубу добраться до полуфинала Лиги чемпионов, а также завоевать чемпионский титул — первый за пять лет.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Де Лигт, возможно, мог бы сразу стать основным центральным защитником «Ливерпуля» наряду с Вирджилом ван Дейком. А Джоэль Матип и Деян Ловрен были бы отличным резервом. Пара де Лигт — ван Дейк было бы крайне сложно пройти, учитывая их умение играть в воздухе, а также спокойствие в игре с мячом и навыки ван Дейка в отборе.

Кроме того, «Ливерпулю», возможно, понадобится запасной вратарь, так как Симоне Миньоле, как ожидается, уйдет этим летом, а карьера Лориса Кариуса в составе «красных» будет под вопросом. По данным источников, «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием 23-летнего голкипера «Трабзонспора» Угурджана Чакыра в качестве потенциального «номера два». И это имеет смысл.

Угурджан Чакыр hurriyet.com.tr

Сейчас, когда Алиссон зарекомендовал себя, как один из лучших вратарей Европы, «Ливерпулю» будет сложно подписать известное имя на роль резервиста. Но, взяв молодого малоизвестного вратаря с потенциалом, такого как Чакыр, «красные» могли бы готовиться к будущему.

Чакыр перешел бы в «Ливерпуль», понимая, что будет запасным, но трансфер в состав «красных» мог бы быть привлекательным для него, учитывая возвращение клуба на вершины европейского футбола. 0